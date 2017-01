Rynholec (Rakovnicko) - Fotbalisté Sparty v přípravném utkání v Rynholci přehráli ligového konkurenta Teplice jasně 4:0. Mezi střelce se zapsal i Tiemoko Konaté, který bojuje o novou šanci ve Spartě poté, co si na podzim chtěl vymoci přestup. Prosadila se i zimní posila Néstor Albiach. Od 14:00 čeká Spartu další zápas s Ústím nad Labem.

Do prvního utkání Sparta nasadila silnější sestavu i s oběma posilami. Od začátku Teplice přehrávala, ale Severočeši byli nebezpečnější díky rychlým protiútokům. Hyčka však vypálil po úniku vedle, Horu skvěle vychytal brankář Koubek, který lapil i Vaněčkovu hlavičku po rohu. Hned vzápětí šla do vedení Sparta po dorážce Konatého.

"Když bude Timi pracovat v tomto režimu a bude pro klub přínosem, tak je v týmu. Když bude podávat kvalitní výkony, tak to pomůže Spartě a věřím, že to ocení i fanoušci," řekl trenér Sparty David Holoubek. "Vzali jsme Timiho zpět v pohodě. Každý by měl dostat druhou šanci, my ho podporujeme a je součástí týmu. Je teď na něm, jak zabojuje," doplnil obránce Michal Kadlec.

Po změně stran a prostřídání teplické sestavy už měla Sparta jasnou převahu, kterou zúročila dalšími třemi góly. Nejprve si Néstor naběhl na kolmou přihrávku od Karavajeva a prostřelil gólmana Plachého. "Jsem moc rád, že se mi povedlo skórovat, ale nejdůležitější je, že se dařilo týmu," prohlásil Néstor. "Je to velmi nadstandardní hráč a dnes ukázal, že bude posilou," ocenil španělskou posilu z Dukly Holoubek.

Poté si Karavajev navedl míč na střelu z dálky a zamířil přesně k tyči. Výsledek zpečetil Juliš, který v závěru proměnil pokutový kop za faul na Dočkala.

"Jsme spokojeni s výsledkem i výkonem. Je to dobrý příslib do další práce, která nás čeká," řekl Holoubek. "Byl jsem až trochu překvapený, jak jsme hráli a jak jsme byli dominantní. Takhle nějak by to mělo vypadat. Od nás dobrý zápas," uvedl brankář Tomáš Koubek.

Přípravná fotbalová utkání v Rynholci:

Sparta Praha - FK Teplice 4:0 (1:0)

Branky: 29. Konaté, 60. Néstor, 68. Karavajev, 88. Juliš z pen.

Sestavy:

Sparta: Koubek - Karavajev, Mazuch, Michal Kadlec, Vatajelu - Juliš, Mareček, Sáček, Konaté - Dočkal - Néstor. Trenér: Požár.

Teplice: Grigar (46. Plachý) - Vondrášek (46. Strada), Ljevakovič, Ciskaridze, Krob (46. Urma) - Hyčka, Soungole, Vachoušek (46. Kodeš), Fillo (46. Nivaldo) - Hora (70. Richter) - Vaněček (37. Potočný). Trenér: Šmejkal.

Sparta Praha - Ústí nad Labem 5:1 (4:0)

Branky: 7. a 67. Mustedanagič, 17. a 43. Lafata, 37. Hybš - 76. Jindráček.

Sestava Sparty: Budinský - Dudl, Penc, Holek, Hybš - Traoré, Havelka, Čermák, Ch. Frýdek - Lafata, Mustedanagič. Trenér: Požár