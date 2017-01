Praha - Hokejový útočník Tomáš Netík mění krátce před uzávěrkou přestupů dres. Ze Sparty, kde mu po sezoně vyprší kontrakt, odchází mistr extraligy z let 2002, 2006 a 2007 na hostování do Třince. Pražany naopak stejně jako v závěru minulé sezony posílí jiný zkušený forvard Jan Hlaváč.

Čtyřiatřicetiletému Netíkovi se v této sezoně dařilo skvěle v Lize mistrů, kde dal šest gólů v šesti utkáních, na extraligové scéně už to tak přesvědčivé nebylo. I kvůli několika zraněním odehrál jen 20 zápasů, v nichž zaznamenal sedm bodů za tři trefy a čtyři přihrávky.

Netík se vrátil po zahraničním angažmá do Sparty před minulou sezonou, podepsal dvouletou smlouvu a patřil k finančně nejlépe ohodnoceným hráčům, jenže se mu nepodařilo vydobýt si místo v prvních dvou elitních formacích. "V závěru přestupního termínu, který končí v úterý v půlnoci, řešíme více důležitých záležitostí a jednou z nich bylo i Tomášovo uvolnění," uvedl na klubovém webu kouč Sparty a zároveň sportovní manažer Jiří Kalous.

V Třinci si od Netíka slibují výrazné posílení a oživení týmu. Ocelářům se i přes druhé místo v tabulce v lednu nedaří. Prohráli šest z devíti zápasů. "Tomáš je střelec s výborným zakončením a čichem na góly. S jeho osobou přichází do týmu nová krev. Věříme, že přinese oživení a pozitivní impulz. Měl by být i důležitým článkem do týmové mozaiky pro play off," řekl sportovní ředitel Jan Peterek.

Samotný Netík přiznal, že dlouho odmítal možné nabídky, ale nakonec se rozhodl do Třince odejít. "Měl jsem několik zranění a to ovlivnilo moji pozici na Spartě. I přesto se mi nikam moc nechtělo, nabídky jsem dokonce průběžně odmítal. Ovšem kontakt z Třince změnil můj pohled na tuto situaci. Jde o top klub, kde je šance bojovat o titul," uvedl Netík.

Kalous připustil, že Sparta v rámci finančních možností klubu uvažuje vedle angažování Hlaváče ještě o dalším posílení. "Dlouhodobě monitorujeme hráčský trh a ušetřené finanční prostředky z Tomášovy smlouvy do konce tohoto ročníku můžeme využít na případné posílení. Vedeme konkrétní jednání," uvedl Kalous.

Čtyřicetiletý Hlaváč, který trvale žije v zámoří, se k týmu Pražanů připojil podobným způsobem již loni. V závěru základní části sezony nabral zápasové tempo díky působení v prvoligových Benátkách nad Jizerou, kde dal čtyři góly za tři utkání, ale i v prvním týmu Sparty.

S tou pak postoupil až do finále, v němž Pražané nestačili na Liberec. Hlaváč nasbíral v základní části sedm bodů (3+4) v pěti zápasech, dalších šest (2+4) přidal ve 14 bitvách vyřazovací části.

"Honza se připojí k týmu v dohledné době. Samozřejmě bude potřeba, aby se dostal do tréninkového a zápasového rytmu, ale počítáme s tím, že by stejně jako v minulé sezoně měl být zkušeným hráčem, který rozšíří náš tým v klíčové fázi sezony," nastínil Kalous.