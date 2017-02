Praha - Trenér fotbalistů Sparty Tomáš Požár potvrdil, že záložník Bořek Dočkal dostal od klubu svolení odcestovat do Číny a jednat tam o případném přestupu. O českého reprezentanta stojí třináctý celek minulé sezony čínské ligy Che-nan Ťien-jie, který za něj údajně nabízí až 230 milionů korun.

"Můžeme potvrdit, že Bořek dostal od klubu svolení odcestovat do Číny a řešit případné angažmá," řekl Požár na dnešní tiskové konferenci před odvetou druhého kola Evropské ligy s Rostovem. "I když to není hotové, tak je vysoce pravděpodobné, že odejde," dodal.

Sparta dostala první nabídku z Číny už před týdnem, tehdy ji však vzhledem ke sportovním ambicím odmítla. Po debaklu 0:4 v Rostově, který její šance na postup do osmifinále Evropské ligy posunul do oblasti teorie, a navýšení finančního odstupného však změnilo názor.

Pokud by Dočkal odešel, Sparta podle Požára nikoho jako náhradu přivést nehodlá. Zastoupit by ho měl některý ze stávajících hráčů, nebo tým změní rozestavení. "Kdyby Bořek odešel, byla by to ztráta. Myslím, že můžu použít i termín, že jde o nejlepšího hráče české ligy," uvedl sparťanský kouč.

"Na pozici desítky může hrát Néstor Albiach, Aleš Čermák nebo Václav Kadlec. Hráči, co na Bořkovu pozici připadají v úvahu, mají ale úplně jiný profil, jiné přednosti a nedostatky. V případě, že odejde, budeme muset hrát jinak, protože ho těžko nahradíme individualitou, ale týmovostí," prohlásil Požár.

Ve středu zálohy může nastoupit také bývalý reprezentační kapitán Tomáš Rosický, ten má však stále zdravotní potíže. Od letního návratu z Arsenalu tak odehrál jen pár minut proti Mladé Boleslavi. "Jeho problémy s achillovkou se zase objevily... Rád bych řekl nějakou zásadní a přesnou informaci (k Rosického návratu), ale já to prostě neumím," posteskl si Požár.