Liberec - Hokejisté Liberce porazili v 21. kole extraligy Spartu 5:4 v prodloužení a přeskočili pražského soupeře v tabulce. V čase 60:57 utkání rozhodl obránce Adam Jánošík. Zatímco Liberec vyhrál potřetí za sebou, Sparta si připsala šestou porážku v řadě. Trenér František Výborný se tak ani ve třetím zápase po návratu na lavičku Sparty nedočkal výhry, jeho svěřenci ve všech duelech získali bod.

"Může jít o smůlu, ale myslím, že je to trošku karma. Ze začátku sezony hráči nepřistoupili k některým zápasů, jak měli. A pánbůh jim to teď vrací," řekl sportovní manažer Pražanů Michal Broš. "Na druhou stranu ale všichni věříme, že už se to překlopí a začneme vyhrávat," dodal.

Domácím vyšel skvěle vstup do utkání, již po 15 sekundách využil ospalosti hostů Jelínek a otevřel skóre. Ještě v první minutě měl navíc velkou šanci za Liberec poprvé hrající Kvapil, ve druhé minutě mohl další gól přidat Krenželok.

Sparta se do hry dostala až při Bulířově vyloučení, brankář Janus byl ale připraven. Poradil si i s Formanovým pokusem při vyrovnaném počtu hráčů na ledě. V polovině první třetiny se do další šance dostal Kvapil, gólmana hostů Honzíka však nepřekonal.

I díky tomu mohli Pražané srovnat krok. Při Krenželokově trestu se na brankovišti prosadil Pech. Následně duel na dlouhou dobu opanovali Janus s Honzíkem. Liberecký brankář si poradil s Kudrnovou příležitostí i Kumstátovým samostatným nájezdem, jeho sparťanský protějšek zlikvidoval Jaškovo zakončení.

Ve 32. minutě byl vyloučen Bartovič a hosté přesilovku využili. Do vedení je poslala Říčkova přesná střela. Liberec ale dokázal srovnat a pomohlo mu k tomu zaváhání Honzíka, jemuž prošlo za záda Bulířovo bekhendové nahození.

Až poté si zahráli první přesilovku Tygři, Honzík ale předešlou chybu napravil. Navíc mohl Spartu posunout zpět do vedení Hlinka, který se do sestavy vrátil po čtyřzápasové přestávce, v níž měl tréninkem získat zpět herní pohodu. Kapitán Pražanů však v samostatném nájezdu Januse nepřekonal.

Mnohem lépe si v podobné situaci vedl v 46. minutě Říčka, jenž se prosadil i přes faul. "Už v první třetině jsem se dostal do úniku, ale obránce mi na poslední chvíli nadzvedl hokejku, takže jsem ani nezakončil. Teď jsem se jen snažil vystřelit nahoru a povedlo se," pochvaloval si Robert Říčka, který se poprvé od svého letního příchodu do Sparty prosadil v jednom soutěžním utkání dvakrát.

Z vedení se však Sparta radovala jen krátce. V 48. minutě Bulíř pohotově dorazil Dernerovu střelu, navíc o osm sekund později kapituloval Honzík opět. Z akce bezprostředně po buly jej prostřelil Bartovič a připsal si premiérovou trefu v sezoně. "Byl to zápas jak na houpačce, což se ale dalo čekat. Sparta chtěla hrát ofenzivně," řekl dvougólový střelec Liberce Michal Bulíř.

Sparta se však dokázala z tvrdého direktu oklepat a na brankovišti důrazný Forman v 51. minutě vyrovnal. A přestože se oba celky snažily rozhodnout, došlo nakonec i na prodloužení, které Pražané hráli potřetí za sebou. A opět v něm inkasovali. Přestože byli v úvodu aktivnější, Jánošík po 57 sekundách prostřelil Honzíka.

"Zápas skončil asi zaslouženě dělbou bodů, tradičně se nám ale nepovedlo prodloužení. Je na nás nějaká nálepka, musíme na tom zase zapracovat a jít dál. Bodujeme, ale třikrát za jeden bod, to je málo," řekl trenér hostů Jaroslav Nedvěd.

Hlasy trenérů po zápase:

Filip Pešán (Liberec): "Povedl se nám vstup. Chtěli jsme Spartu zatlačit, což se nám ze začátku povedlo. Poté jsme opět udělali dva nesmyslné fauly, které daly Spartě vítr do plachet. Po většinu zápasu byla Sparta o chlup lepší než my. Ale bojovali jsme a chutí zápas zlomit plus někdy i náhodnými góly jsme došli do prodloužení, kde jsme byli o něco šťastnější než Sparta."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Přestože jsme před zápasem hráče upozorňovali na začátek utkání, tak jsme ho zaspali a dostali jsme v patnácté vteřině gól. Proč se tak stalo, nedokážu říct. Deset minut jsme byli pod tlakem, pak jsme se z toho oklepali a začali hrát aktivně, jak jsme chtěli. Od té doby to byl z obou stran parádní hokej, šance se střídaly. Asi zaslouženě to skončilo dělbou bodů, tradičně se nám nepovedlo prodloužení. Je na nás nějaká nálepka, musíme na tom zase zapracovat a jít dál. Bodujeme, ale třikrát za jeden bod, to je málo."

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 5:4 v prodl. (1:1, 1:1, 2:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 1. P. Jelínek (Jašek), 36. Bulíř (Bakoš), 48. Bulíř (Derner), 48. Bartovič (Ševc, Havlín), 61. Jánošík - 12. Pech (Forman, P. Vrána), 33. Říčka (A. Kudrna, Kalina), 46. Říčka (T. Dvořák, Saponari), 51. Forman. Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:2. Diváci: 5944.

Sestavy:

Liberec: Janus - Havlín, Ševc, Kolman, Jánošík, Pyrochta, Derner - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Bulíř, Kvapil - Lakatoš, Redenbach, Ordoš - Bartovič, J. Stránský, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Sparta: Honzík - Z. Michálek, T. Pavelka, Kalina, Mikuš, T. Dvořák, Švrček, Nedomlel - Forman, Pech, Kumstát - A. Kudrna, P. Vrána, J. Hlinka - Saponari, Reichenberg, Říčka - Rousek, Černoch, Smejkal. Trenéři: F. Výborný a J. Nedvěd.