Praha - Hokejisté Sparty porazili ve 40. kole extraligy Pardubice 3:2 a připsali si čtvrtou výhru nad Dynamem v sezoně. Dvěma góly se o ni zasloužil útočník Lukáš Cingel. Východočeši se prosadili až za stavu 0:3 a po prohře i nadále čekají na první tříbodový zisk v roce 2017. V normální hrací době neuspěli již osmkrát za sebou.

Východočeši začali v O2 areně aktivně, režii zápasu však rychle převzala Sparta. A ve čtvrté minutě se domácí dostali i do vedení, když Vránovu přesnou přihrávku využil kapitán Hlinka. Více práce měl i poté brankář Hübl, jenž ale podruhé kapituloval až v 15. minutě. Dynamo sice přežilo první oslabení, ve kterém dokonce i Nahodil zahrozil z brejku, devět sekund po návratu vyloučeného Sýkory tečoval Cingel střelu Kudrny a Sparta vedla 2:0.

Při další početní výhodě minul v dobré pozici Pech, skóre se měnilo až ve 26. minutě a opět se o to postarala čtvrtá formace Pražanů. Uher dokázal svoji stabilitu u mantinelu a Cingelem opět chytře tečoval tentokrát Mikušovu střelu od modré čáry. Sparta následně hře dominovala, další gól ale nepřidala.

A Pardubice toho dokázaly využít. Ve 38. minutě byl vyloučen Švrček, následně jej s pětiminutovým trestem následoval Řepík a Dynamo dvojnásobnou početní výhodu bleskově využilo. Pöpperleho překonal pohotově dorážející Rolinek. V pokračující výhodě pět na čtyři mohli Východočeši okamžitě přidat i další gól, obrana Sparty však kritickou situaci přestála. V oslabení poté mohl domácím získat klid Forman, osamocený před Hüblem však neuspěl.

I díky tomu se z duelu stalo větší drama. Při hře čtyři na čtyři totiž prostřelil Pöpperleho Hubáček a Dynamo se vrátilo do zápasu. Vyrovnat se ale hostům nepodařilo i proto, že další slibný pokus Hubáčka skončil těsně vedle.

Hlasy trenérů po zápase

Jiří Veber (Sparta): "Vstup do utkání jsme měli dobrý a dostali jsme se i do vedení 2:0. Měli jsme i další šance, které jsme ale nevyužili a Pardubicím narostla křídla poté, co daly při hře pět na tři gól. Ve třetí třetině převzaly otěže a my jsme se strachovali. Bylo to ale kvůli naší hře, kterou jsme - nevím z jakého důvodu - změnili. Zaplaťpánbůh, že jsme získali tři body."

Miloš Holaň (Pardubice): "Začali jsme velice špatně, Sparta půlku zápasu dominovala a byla jasně lepší. Nevím, jestli to bylo nějakým blokem v hlavách. Pak jsme si ale dokázali, že můžeme hrát s každým, když tomu hráči věří a jdou tomu naproti. Mohli jsme být rádi, že to bylo jen 2:0 (po první třetině), začali jsme hrát až od našeho prvního gólu. Škoda, že jsme v pětiminutové přesilovce nepřidali další. Za začátek jsme si nezasloužili v Praze bodovat, ale za závěr jsme si možná bod zasloužili. To jsou ale jen kdyby a naše přání. My musíme pokračovat dál v práci a neplácat se po zádech za to, že jsme odehráli dobře jednu třetinu. Čeká nás hodně práce, ale jsme na ni připraveni."

HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 4. J. Hlinka (P. Vrána, Klimek), 15. Cingel (A. Kudrna, Uher), 26. Cingel (A. Kudrna, J. Mikuš) - 38. Rolinek (Redenbach, Schaus), 42. Hubáček (Nedbal). Rozhodčí: Lacina, Pražák - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 4:5, navíc Řepík (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 7516.

Sestavy:

Sparta: Pöpperle - Eminger, J. Mikuš, Švrček, Gernát, Piskáček, Barinka, Kalina - Klimek, P. Vrána, J. Hlinka - Netík, Ihnacak, Forman - Řepík, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Cingel, Uher. Trenéři: Kalous, Moták a Veber.

Pardubice: J. Hübl - Ščotka, Schaus, Nedbal, Čáslava, Leduc, L. Havlík, Zajíc - P. Sýkora, Redenbach, Rolinek - M. Beran, D. Tomášek, Hubáček - Bárta, Nahodil, Starý - Mallet, T. Kaut, Klimenta. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.