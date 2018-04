Praha - Fotbalisté Sparty ve 23. kole první ligy doma porazili Duklu 3:0 a po sérii pěti remíz naplno bodovali. Letenští se na čtvrtý pokus dočkali premiérové výhry pod trenérem Pavlem Hapalem, kterému vyšel jubilejní 100. zápas v české nejvyšší soutěži. Malé pražské derby v úvodní čtvrthodině gólově otevřeli Josef Šural a Srdjan Plavšič, v 80. minutě skóroval opět Šural. Sparta z šestého místa dál ztrácí šest bodů na druhou Slavii.

"My jsme v těch minulých utkáních nebyli daleko od vítězství, jenom jsme to akorát nedokázali urvat. Dneska jsme to urvali a já věřím, že mužstvo se nastartuje a dokáže udělat nějakou sérii vítězství," řekl na tiskové konferenci Hapal.

Sparťané začali výborně a už ve třetí minutě otevřeli skóre. Plavšič na levé straně obešel Kušníra a nacentroval na Šurala, který dostal hodně času i prostoru k přesné hlavičce.

Domácí z velké převahy ve 14. minutě zvýšili na 2:0. Plavšič si opět pohrál s bekem Kušnírem a střelou k tyči překonal Radu. Srbský záložník oslavil premiérovou soutěžní trefu za Spartu efektním saltem.

"Byl to můj nejlepší zápas ve Spartě. Jsem šťastný, že jsem měl gól a asistenci a konečně jsme vyhráli. Když jsem začínal s fotbalem, takové oslavy gólů jsem dělal vždycky," uvedl Plavšič.

I ve zbytku prvního poločasu Sparta kontrolovala hru a mohla přidat další góly. Rada vyrazil pokus Kangy a gabonský záložník později z dálky těsně minul. Dukla hrozila prakticky jen ze standardních situací, po jednom rohu volný Podaný hlavičkoval mimo.

"Vstup do utkání jsme měli velice dobrý, nejen, že jsme dali dva góly, ale dobře jsme se pohybovali a byli silní na míči," konstatoval Hapal.

Hosté však mohli hned na začátku druhé půle snížit, Douděra si naběhl na dlouhý míč za obranu a nečekaným obloučkem těsně minul branku. "Dát v této fázi gól na 2:1, opravdu bychom byli blízko tomu, abychom výsledek zvládli lépe," podotkl kouč Dukly Jaroslav Hynek.

Sparta ve čtyřech z předchozích pěti kol neudržela vedení a také dnes po změně stran dlouho působila hodně nervózně. "Měli jsme znovu druhou půli takovou hluchou pasáž, ale měli jsme i dost situací, kdy jsme zápas mohli rozhodnout dřív," upozornil Hapal.

Dukla se dostávala čím dál tím víc do hry i do šancí, které však nevyužila. Po hodině hry Holík pohotovou ranou těsně minul horní růžek a jeho další střelu chytil brankář Nita. Domácí se vzpamatovali až v závěrečné čtvrthodině, ale střídající Ben Chaim nadějný brejk zkazil špatným zpracováním.

Až v 80. minutě se Sparta uklidnila třetí brankou. Stanciův roh Kulhánek prodloužil hlavou k Šuralovi a ten zblízka nezaváhal. Nejlepší domácí střelec si polepšil na osm ligových zásahů v sezoně. "Dařilo se nám hrát aktivně 30 minut druhého poločasu, ale třetí branka nás ve finále položila a bylo to obrovsky složité," přiznal Hynek.

Sparta doma porazila Duklu pošesté za sebou a na Letné od dejvického soupeře ani v osmém zápase samostatné ligy nedostala gól. "Hráči to oddřeli celých 90 minut a prali se i s tou nepřízní druhých poločasů, kterou asi měli v hlavách," řekl Hapal.

Hlasy po utkání:

Pavel Hapal (trenér Sparty): "Za první půli jsem spokojený. Není jednoduché hrát nátlakově a presovat soupeře 45 minut, stojí to hodně sil. Vstup do utkání jsme měli velice dobrý, dobře jsme se pohybovali a byli silní na míči. Měli jsme znovu druhou půli takovou hluchou pasáž, ale měli jsme i dost situací, kdy jsme zápas mohli rozhodnout dřív. Někdy v těch situacích potřebujete trošku štěstí, to jsme zrovna dneska měli. Ale hráči to oddřeli celých 90 minut a prali si i s tou nepřízní druhých poločasů, kterou asi měli v hlavách. Takže já jsem určitě spokojený. My jsme v těch minulých utkáních nebyli daleko od vítězství, jenom jsme to akorát nedokázali urvat. Dneska jsme to urvali a já věřím, že mužstvo se nastartuje a dokáže udělat nějakou sérii vítězství."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Nezvládli jsme vstup do zápasu, což byl úkol číslo jedna. Do 15. minuty prohrávat 0:2 na Spartě určitě není jednoduchá situace. Pak měl hned Kuba Podaný hlavu, kterou mohl nepříznivý stav korigovat. Kolem 25. minutě jsme začali být aktivnější a otřepali jsme ze začátku. Během přestávky jsme si řekli věci, které jsme hned na startu druhého poločasu udělali. Hned měl šanci David Douděra. Dát v této fázi gól na 2:1, opravdu bychom byli blízko tomu, abychom výsledek zvládli lépe. Dařilo se nám hrát aktivně 30 minut druhého poločasu, ale třetí branka nás ve finále položila a bylo to obrovsky složité. Ale byli jsme blízko tomu, abychom zajímavý výsledek uhráli. Šance jsme si vytvořili a dalo se z toho něco udělat a možná je za jejich pasivitu potrestat. Nakonec se to nepodařilo, takže zasloužený výsledek Sparty."

Sparta Praha - Dukla Praha 3:0 (2:0)

Branky: 3. a 80. Šural, 14. Plavšič. Rozhodčí: Julínek - Pelikán, Koval. ŽK: Kulhánek - Holík, Bilovský, Miloševič. Diváci: 11.123.

Sestavy:

Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Štetina, Vatajelu - Stanciu (82. Sáček), Kulhánek, Kanga, Plavšič - V. Kadlec (46. Ben Chaim), Šural (85. Lafata). Trenér: Hapal.

Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Bezpalec, Miloševič - Bilovský - Holík (82. Doumbia), Brandner, Douděra, Podaný - Schranz (78. Djuranovič). Trenér: Hynek.