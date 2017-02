Praha - Hokejisté Sparty porazili v utkání 48. kola extraligy Brno 4:0. Pražané zdolali Kometu potřetí v řadě, aniž by jí během této série přenechali bod. K výhře je před 11.974 diváky dvěma góly v úvodních 13 minutách nasměroval útočník Lukáš Pech. Hostům nepomohlo k návratu do zápasu ani vyloučení domácího gólmana Tomáše Pöpperleho na pět minut a do konce utkání. Sparta se posunula na třetí místo tabulky, Kometa se bude nadále strachovat o svou pozici v první šestce, aby se tak vyhnula nástrahám předkola play off.

Pražané nastoupili bez nejproduktivnějšího hráče soutěže útočníka Vrány, ale jejich výkon v první třetině to nijak nepoznamenalo. Brno předčili po všech stránkách, na střely vyhráli jasně 9:2 a svou převahu dvakrát vyjádřili také gólově.

Vondráček a Hruška nabídli svými fauly Spartě už ve čtvrté minutě 97 vteřin v přesilovce pět na tři, ale domácím stačilo na gól pouhých devět sekund. Kapitán Hlinka počkal s přihrávkou, našel ideálně Pecha a tomu stačilo trefit odkrytou branku.

Ve 13. minutě přidal Pech svůj druhý dnešní zásah a i tentokrát musel děkovat spoluhráčům, jakou parketu pro zakončení pro něho vymysleli. Kumstát zavezl kotouč do útočného pásma, našel napřahujícího Formana, jenž však místo rány narýsoval parádní přihrávku před Vejmelku, kde už číhal Pech a uklidil ho snadno za záda brněnského gólmana.

Sparta byla nadále hodně aktivní v útoku a ve druhé části mohli přidat další trefy Kumstát, jenž ve velké šanci minul, a Kudrna s Pechem, které vychytal Vejmelka. Pöpperle se vyznamenal při dvakrát tečovaném Hruškově nahození od modré čáry, kdy stihl na poslední chvíli vytrčit svůj pravý beton.

V polovině 37. minuty však přišel zkrat strážce sparťanské branky, když bodl svou holí Čermáka a musel do šaten. Jeho místo zaujal Novotný, jehož však bez nápadu a momentu překvapení hrající Brňané při své početní výhodě prakticky vůbec nezahřáli.

Kometa dohrávala v úvodu třetího dějství minutu a půl přesilovky z Pöpperleho dlouhého trestu, ale byla i v této fázi stejně bezzubá. V končící 46. minutě naopak Forman v souboji o kotouč přetlačil Tršku a nepříliš prudkou ranou mezi Vejmelkovy betony zvýšil už na 3:0.

Bylo zřejmé, že hosté už nenajdou sílu bojovat o zvrat. V 51. minutě navíc ještě úspěšně dorážel Klimek a řada z mnoha stovek brněnských fanoušků, kteří dorazili Kometu jako obvykle do O2 areny podpořit, zamířila k východům z haly. Hosté se nedočkali ani čestného úspěchu.

HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 4. Pech (J. Hlinka, Mikuš), 13. Pech (Forman, Kumstát), 46. Forman (Kalina, Piskáček), 51. Klimek (Řepík, J. Hlinka). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Hejduk - Špůr, Lhotský. Vyloučení: 4:5, navíc Pöpperle (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 11.974.

Sparta: Pöpperle (37. F. Novotný) - Gernát, J. Mikuš, Piskáček, Kalina, Eminger, Nedomlel, od 21. navíc Barinka - Řepík, J. Hlinka, Klimek - Ihnacak, Smejkal, Buchtele - Forman, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Cingel, Uher. Trenéři: Kalous, Moták a Veber.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Trška, Kováčik, Gulaši, Bartejs, Malec, F. Král - M. Erat, J. Hruška, M. Kvapil - H. Zohorna, L. Čermák, J. Káňa II - V. Němec, Nečas, Brabenec - Vondráček, Dočekal, Haščák. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken.