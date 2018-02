Praha - Hokejisté Sparty prohráli v dohrávce 48. kola extraligy s Olomoucí 2:3 v prodloužení. Pražané v duelu dvakrát vedli, přesto si připsali pátou porážku za sebou, ačkoli potřetí během této série hráli doma. Hosté se díky výhře přiblížili jen bod za šestý Zlín, o jejich výhře rozhodl v čase 61:15 obránce Jiří Ondrušek.

Sparta nastoupila bez kapitána Hlinky a byla v úvodu aktivnější. Už na konci třetí minuty mohl otevřít skóre junior Pšenička, ale Konrád byl proti. Čisté konto přesto neuhájil slovenský olympionik dlouho - jen o pár vteřin později otevřel skóre dorážející Buchtele.

Hanáci se poprvé osmělili až v 11. minutě, kdy byl v dobré pozici Eberle, jenže Aittokallia nepřekonal. Brankář Pražanů byl vzápětí znovu v akci, když napřáhl Ostřížek. Pohromu sice ještě odvrátil, ale ve 13. minutě už byl bez šance, když Lukáš Galvas při přečíslení dvou na jednoho našel hůl Laše a ten pouze usměrnil puk za Aittokalliova záda.

Sparťané ale přispěchali s bleskovou odpovědí a za dalších 22 vteřin znovu vedli. Klimkovu nahrávku sice ještě netrefil před brankovištěm tísněný Vrána, za ním ale číhal Jarůšek a s přehledem trefil poloodkrytou branku. Domácí pak mohli vedení zvýraznit v první přesilovce zápasu, Jakub Galvas si ale na trestné lavici odpykal celé dvě minuty.

Úvod druhého dějství přinesl zvýšenou aktivitu Hanáků, Holec a Jakub Galvas ale s pokusy o vyrovnání neuspěli. Sparta si naopak zahrála další dvě početní výhody, ale stavem pohnul až v nástupu do třetí části Mráz, když se osamocený dostal k odraženému puku a propálil Aittokallia na bližší tyč.

Sparta od té chvíle vypadala čím dál bezradněji. Jako kdyby nedokázala přes dlouhou olympijskou pauzu zapomenout na sérii neúspěchů před jejím začátkem. Vysvobodit ji mohl Forman, který jel sám na Konráda, jenže nedal. Naopak na druhé straně hráli Hanáci v 49. minutě svou jedinou početní výhodu a byli kousek od třetí branky.

Závěr základní hrací doby už větší příležitosti nepřinesl, oba týmy si hlídaly bodový zisk. Ve druhé minutě prodloužení pak parádním sólem rozjásal fanoušky hostů Ondrušek, který sám proti Aittokalliovi zavěsil pod horní tyč.

Hlasy trenérů po utkání:

František Výborný (Sparta): "Jsme v situaci, kdy jsme chtěli ten zápas urvat a získat tři body nebo alespoň ty dva. Bohužel jsme tam udělali dvě taktické chyby při gólech na 1:1 a 2:2, kdy to tam hráči špatně rozebrali a inkasovali jsme z toho góly. V prodloužení je to vabank a může to být o jedné šanci, když ji soupeř využije, může to být pak takto rychlé. Došlo tam k individuální chybě, kdy hráči nedohráli Ondruška, ten udělal parádní individuální akci a bohužel pro nás zakončil. Musíme jít dál."

Jan Tomajko (Olomouc): "My jsme nezačali v první třetině dobře a dostali jsme rychlý gól. Pak jsme sice srovnali, ale hned za pár vteřin jsme dostali druhého. Myslím si však, že poté, co jsme dostali druhý gól, tak se hra hodně vyrovnala, byl to naprosto vyrovnaný zápas. A my jsme srovnali i skóre. Sparta tam pak měla ještě jednu velkou šanci ve třetí třetině, ale Braňo Konrád to vychytal. V prodloužení jsme urvali druhý bod a myslím, že pro nás jsou dnes ty dva body hodně cenné."

HC Sparta Praha - HC Olomouc 2:3 v prodl. (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Buchtele (Řepík, J. Mikuš), 14. Jarůšek (P. Vrána, Klimek) - 13. Laš (L. Galvas, J. Knotek), 43. Mráz (Holec), 62. Ondrušek (Strapáč, Irgl). Rozhodčí: Hradil, Hejduk - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 6683.

Sparta: Aittokallio - Z. Michálek, Kulda, J. Mikuš, Kalina, T. Pavelka, T. Voráček, Piskáček - Řepík, Pech, Buchtele - Jarůšek, P. Vrána, Klimek - Forman, Černoch, A. Kudrna - Uher, Pšenička, Reichenberg. Trenéři: F. Výborný, Rulík, J. Nedvěd a Janeček.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Ostřížek, J. Káňa II - Jergl, Mráz, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.