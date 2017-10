Praha - První porážku si ve třetím vystoupení na domácím ledě v této sezoně připsali hokejisté Sparty, kteří v předehrávce 14. kola extraligy podlehli dosud posledním Pardubicím 1:3. Obránce Tomáše Pavelku mrzelo, že Pražané nenavázali na páteční vysokou výhru nad Libercem 7:1 i na nedělní dvoubodový zisk z Olomouce, kde Sparta po obratu zvítězila 3:2 v prodloužení.

"Je to trošku vystřízlivění. Měli jsme špatný začátek a pak už se to těžko dohání. V kabině si řekneme, že je nesmíme podcenit, a stejně k tomu přistoupíme lajdácky. První třetina byla z naší strany špatná, pak už jsme jen tahali za kratší konec," řekl novinářům Pavelka.

Podle něj bylo viditelné, že Dynamo má větší touhu po vítězství. "Byli lépe připravení na zápas, měli v hlavě, že na každý puk startujou. My ne. Přijeli jsme tam jak mistři světa, že to půjde samo a porazíme nějaký tým zezdola tabulky. Ale tak to nebylo," navázal Pavelka.

Podle něj už v neděli v Olomouci nebyly ze strany Sparty první dvě třetiny dobré. "V Olomouci jsme taky začali vlažně. Musíme se z toho poučit, aby se to neopakovalo. Máme teď dlouhý trip a musíme se tam soustředit hned na prvních dvacet minut a pak na to navazovat," doplnil Pavelka před pátečním vystoupením v Třinci a nedělním duelem ve Zlíně.

Pardubice podle něj za příznivého stavu čekaly na chyby Sparty a dokázaly jich využít. "Oni ze sebe v první třetině vymáčkli úplně všechno, to my ne. Za stavu, kdy jsme tahali za kratší konec, tak oni vyčkávali a ujeli nám do brejku. Jednou z toho byl gól a jednou trestné střílení," připomněl Pavelka.

V závěrečné třetině inkasoval v souboji od obránce Marka Trončinského ránu do hlavy, po které se strhla potyčka. Pavelka to bral ale s nadhledem. "Šel jsem do střely, tam si mě našel Tronča. Jak jsem byl při té střele hodně dole, ještě jsem zlomil hokejku, což mě dalo ještě níž. Nevím, jestli tam šel zadkem nebo čím, a trefil mě do hlavy. Ale to je prostě hokej," dodala čtyřiadvacetiletá letní posila Sparty z Litvínova.