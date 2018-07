Praha - První trénink na ledě pod vedením nového kouče Uweho Kruppa mají za sebou hokejisté extraligové Sparty. Pražané, jejichž kádr prošel další velkou proměnou po neúspěšné minulé sezoně, se sešli v kompletním složení. V rámci přípravy na nový ročník odehraje mužstvo deset utkání.

"Byl to dobrý trénink, hodně intenzivní. A s hráči je skvělá komunikace. Bude samozřejmě trvat pár týdnů, než se do toho dostaneme úplně naplno, ale líbilo se mi, co jsem viděl. Samozřejmě se budeme snažit být lepší a lepší," řekl Krupp po tréninku novinářům.

Už na suchu za hráči z pohledu třiapadesátiletého bývalého skvělého obránce zůstala dobře odvedená práce. "Franta (Ptáček) jakožto kondiční kouč s nimi skvěle pracoval. Kluci sice občas trochu brblali kvůli těm letním tréninkům, ale to je dobrá známka toho, že byly náročné," prohlásil Krupp s úsměvem.

Na ledě nechyběl obránce Jan Košťálek, jenž se stal začátkem července dosud poslední akvizicí. "Jsme rádi, že ho tu máme zpátky. Za poslední roky hokejově vyrostl a my věříme, že pro nás bude velmi dobrou posilou," uvedl Krupp.

V týmu již naopak nejsou jiní zadáci Jan Švrček, který odešel před třemi týdny, a Richard Nedomlel, jehož klub nově uvolnil. Nedomlel tak mohl zamířit na zkoušku do Hradce Králové. "Jestli už je kádr kompletní? Je to vždy nějaký proces. Ti, co byli dnes na ledě, odvedli dobrou práci. Půjdeme ale týden za týdnem, zanedlouho nám do toho začnou přípravné zápasy a my si budeme vše pečlivě vyhodnocovat," vysvětlil Krupp.

Cíl do sezony má bývalý trenér německé reprezentace, Kolína nad Rýnem a naposledy Eisbären Berlín jasný. "Je třeba najít cestu, jak vyhrávat, ale zároveň bychom rádi hráli dobrý hokej. Takový, který bude pro ostatní nepříjemný. Musíme dobře bruslit a dobře bránit. Ale jako celý tým, není to úkol jen pro gólmany a obránce. Musíme fungovat jako jeden tým, každý za tím jít v tomto duchu a bude to v pořádku," prohlásil Krupp.

Přípravné zápasy odstartují jeho svěřenci za dva týdny soubojem s nováčkem extraligy Karlovými Vary. Sparťané se pak zúčastní tří turnajů. Čeká je postupně Mountfield Cup v Hradci Králové, Red Bulls Salute v Ga-Pa a Energie Steiermark Trophy ve Štýrském Hradci.

Program přípravných zápasů: Úterý 7. srpna: HC Enegie Karlovy Vary - HC Sparta Praha (18:00), čtvrtek 9. srpna: Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha (19:00, Mountfield Cup v Hradci Králové), sobota 11. srpna: HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice (14:00; Mountfield Cup v Hradci Králové), neděle 12. srpna: HC Davos - HC Sparta Praha (14:00; Mountfield Cup v Hradci Králové), pátek 17. srpna: EC Red Bull Salcburk - HC Sparta Praha (16:00; Red Bulls Salute v Ga-Pa), sobota 18. srpna: EHC Red Bull Mnichov/SC Bern - HC Sparta Praha (15:00 nebo 19:00; o 3. místo nebo finále Red Bulls Salute v Ga-Pa), čtvrtek 23. srpna: HC Slavia Praha - HC Sparta Praha (17:30), úterý 28. srpna: HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice (18:00 v Poděbradech), pátek 7. září: Štýrský Hradec - HC Sparta Praha (19:15; Energie Steiermark Trophy ve Štýrském Hradci), sobota 8. září: HK Nitra/SC Rapperswil-Jona Lakers - HC Sparta Praha (16:00 nebo 19:15; o 3. místo nebo finále Energie Steiermark Trophy ve Štýrském Hradci).