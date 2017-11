Brno - Hokejisté Sparty pod vedením nového trenéra Františka Výborného prohráli v 19. kole extraligy v Brně s Kometou 2:3 v prodloužení. Pražané ukončili sérii tří zápasů, ve kterých vyšli bodově naprázdno. O výhře Brna rozhodl v 62. minutě Jan Hruška.

V sestavě Brna se objevil po měsíční přestávce uzdravený obránce Ondřej Němec, Sparta naopak představila poprvé novou posilu zadních řad Zbyňka Michálka.

Aktivnější Kometa si vypracovala v úvodních minutách převahu, ze které také vytěžila úvodní branku. V šesté minutě využil první přesilovku Nečas, který prostřelil brankáře Honzíka. O pět minut později ještě trefil domácí obránce Malec tyčku.

Sparta se po čtvrthodině probrala a srovnala krok. Těžila z důrazného napadání soupeře a dobrého bránění středního pásma. Domácí hokejisté ztratili jistotu při zakládání útočných akcí a jejich chyby Pražané využívali k bleskovým protiútokům.

V kritických momentech podržel tým brankář Čiliak, který zlikvidoval nájezdy Pecha a Formana. Ovšem další hrubku už brněnský brankář nezachránil. Po špatné rozehrávce domácích se dostali do brejku Vrána s Kudrnou, který srovnal skóre.

Podobným způsobem nabídla Sparta svému soupeři získat zpět jednobrankový náskok. Ve 26. minutě se získal snadno u středové čáry kotouč Mallet, jenž vytáhl brankáře Honzíka do strany a chytře přihrál najíždějícímu Hynku Zohornovi, jenž snadno trefil volnou polovinu branku.

Ke druhému srovnání skóre Spartě napomohla po vyloučeních Nahodila a Gulašiho početní výhoda pět na tři. Po spolupráci s Michálkem brankáře Čiliaka překonal ve 35. minutě Forman.

V závěrečné třetině ve vyrovnaném průběhu Sparta zpřesnila defenzívu, rozhodnutí ale přineslo až prodloužení. V něm po akci Zohorny s Nečasem překonal brankáře Honzíka Hruška.

Hlasy trenérů po utkání:

Kamil Pokorný (trenér Brna): "Bylo to vynikající utkání, obě mužstva hrála aktivně. Trošku nás mrzí, že jsme z úvodního třináctiminutového tlaku vytěžili jen jeden gól a tyčku. Další šance jsme neproměnili. Závěr první třetiny jsme odehráli ve větší pohodě, než by bylo zdrávo. Sparta se dostala do šancí a jednu využila k vyrovnání. Ve druhé třetině jsme dali na 2:1, jenže potom jsme měli v krátkém sledu vyloučené dva hráče. Přesilovku pět na tři Sparta využila. Ve třetí třetině bylo hodně střeleckých příležitostí na obou stranách. V prodloužení se nám podařilo urvat, co jsme ztratili v Chomutově. Hruška skočil ze střídačky tak, že byl včas v útočném pásmu a vstřelil rozhodující gól."

Jaroslav Nedvěd (asistent trenéra Sparty). "Diváci, kteří přišli na hokej a utratili peníze za takové představení, určitě nemohou litovat. Byl to výborný hokej z obou stran. Jezdím do Brna rád. Kometa je mužstvo, které chce hrát hokej. Není v její hře jen úporná obrana, je v ní hodně hokejovosti. Jsem rád, že jsme v naší situaci uhráli alespoň bod. I když jsme mohli pomýšlet i na dva. Udělali jsme chybu při střídání v prodloužení, Kometa ji využila. Měli jsme celý zápas dobrý pohyb, větší zapálení, emoce na střídačce. Kluky musím pochválit za dobrý výkon. Věřím, že když tak bude mužstvo pokračovat, tak se nastartuje."

HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 3:2 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Nečas (Mallet), 26. H. Zohorna (Mallet), 62. J. Hruška (H. Zohorna, Nečas) - 18. A. Kudrna (P. Vrána, Rousek), 35. Forman (Z. Michálek). Rozhodčí: Kubuš (SR), Šír - Lhotský, Ondráček. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Brno: Čiliak - O. Němec, Barinka, Krejčík, Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs - M. Erat, Nečas, Zaťovič - Dočekal, L. Čermák, T. Svoboda - H. Zohorna, J. Hruška, Mallet - Haščák, V. Němec, Nahodil. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Haken.

Sparta: Honzík - Z. Michálek, T. Pavelka, Kalina, J. Mikuš, Tomáš Dvořák, Švrček, Piskáček - Forman, Pech, Kumstát - A. Kudrna, P. Vrána, Rousek - Reichenberg, Klimek, Říčka - Uher, Černoch, Smejkal. Trenéři: F. Výborný a J. Nedvěd.