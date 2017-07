Praha - Na stadionu, kde se díky penaltovému dloubáku Antonína Panenky ve finále mistrovství Evropy 1976 psala historie československého fotbalu, vstoupí dnes do nové sezony pražská Sparta. A letenský klub věří, že po letních revolučních změnách i on v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy proti Crvené Zvezdě Bělehrad odstartuje novou a úspěšnou éru.

Sparta přes léto přivedla bývalého kouče Interu Milán nebo Panathinaikosu Andreu Stramaccioniho a deset nových hráčů v čele s rakouským útočníkem Marcem Jankem, tureckým stoperem Semihem Kayou nebo izraelským záložníkem Talem Ben Chaimem.

"Moc jsme toho ještě pospolu nezažili, ale zatím jsou kluci úplně v klidu. Věřím, že to bude klapat," prohlásil záložník Martin Frýdek, přestože Sparta se v generálce proti Vitesse Arnhem celý první poločas trápila a vyrovnat na konečných 1:1 se jí podařilo až po zlepšeném výkonu po přestávce.

"V generálce se nám tolik nedařilo. Nevím, jestli jsme byli nervózní nebo čím to bylo. Ale potřebujeme zlepšit rozehrávku. Zápas se nám nevydařil, ale měli jsme ještě další týden navíc, aby si to sedlo. Tak doufám, že to bude proti Bělehradu dobré," přidal Frýdek.

"Pro Spartu je důležitý každý zápas. Určitě nějaký tlak na nás vyvíjený bude, ale neřekl bych, že je to něco jiného než minulou sezonu," uvedl pětadvacetiletý záložník. Tlak tu byl vždy. I my v šatně chceme postoupit a zvládnout to zase do skupiny," prohlásil.

Zatímco pro Spartu půjde o první soutěžní zápas v sezoně i pod vedením trenéra Stramaccioniho, Crvena Zvezda už má za sebou postupy přes maltskou Florianu (3:0, 3:3) a Irtyš Pavlodar (1:1, 2:0). V prvním kole srbské ligy pak porazila Radnički Niš 3:0.

Sparta sice v posledních dvou sezonách shodně vypadla hned v úvodním předkole Ligy mistrů, nicméně v Evropské lize se jí daří. Od roku 2013, kdy nečekaně prohrála s Häckenem, vždy postoupila do základní skupiny. Loni dokonce prošla až do čtvrtfinále a v minulém ročníku postoupila do druhého kola.

Postup do skupiny je proto pro Stramaccioniho stejně jako zisk prvního titulu od roku 2014 hlavním cílem. "Je třeba se zaměřit na chyby a zároveň plánovat budoucnost. Musí se začít u toho, co nefungovalo. A o tom mají pánové Křetínský (majitel) s Kotalíkem (generální ředitel) jasnou představu. Každý ví, že Sparta musí být úspěšná. Jak v domácích soutěžích, tak v pohárech," prohlásil po příchodu na Letnou italský kouč.

Crvena Zveda se naopak může spolehnout na výhodu domácího prostředí. Na bývalém stadionu Marakana, kde československá reprezentace díky Panenkovi získala po vítězství v rozstřelu nad Německem titul mistrů Evropy, totiž prohrála pouze dva z posledních 27 zápasů.

Utkání v Bělehradě začne ve čtvrtek ve 20:30. Odveta v Praze bude na programu o týden později.

Statistické údaje před zápasem 3. předkola Evropské ligy Crvena Zvezda Bělehrad - Sparta Praha: Výkop: čtvrtek 27. července, 20:30 (ČT Sport) Rozhodčí: Lapočkin - Lebeděv, Glot (všichni Rus.) Bilance: Srbsko - ČR (Československo): 18 6-2-10 28:34 1965/66 PMEZ: Sparta Praha - Partizan Bělehrad 4:1, 0:5, 1972/73 UEFA: Dukla Praha - OFK Bělehrad 2:2, 1:3, 1981/82 PMEZ: Baník Ostrava - Crvena Zvezda Bělehrad 3:1, 0:3, 1999/00 UEFA: Slavia Praha - Novi Sad 0:0, 3:2, 2002/03 UEFA: Slavia Praha - Partizan Bělehrad 1:3, 5:1, 2003/04 UEFA: Slavia Praha - Sartid Smederevo 2:1, 2:1, 2006/07 UEFA: Slovan Liberec - Crvena Zvezda Bělehrad 2:0, 2:1, 2009/10 EL: Slavia Praha - Crvena Zvezda Bělehrad 3:0, 1:2. 2015/16 EL: Plzeň - Vojvodina 3:0, 2:0. Crvena Zvezda v Evropě: LM/PMEZ 112 58-20-34 222:144 PVP 34 12-10-12 64:43 EL/UEFA 128 53-32-43 203:170 Celkem 274 123-62-89 489:357 Sparta v Evropě: LM/PMEZ 142 53-30-59 186:196 PVP 30 15-5-10 68:32 EL/UEFA 106 45-32-29 152:118 Celkem 278 113-67-98 406:346 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Crvena Zvezda: Borjan - Stojkovič, Savič, Frimpong, Andelkovič - Donald, Jovičič - Kanga, Adžič, Srnič - Pešič Sparta: Dúbravka - Karavajev, Kaya, Štetina, Vatajelu - Sáček, M. Frýdek - Plavšič, Lafata, Šural - Janko Absence: nikdo - Rosický, Vácha, Néstor (všichni zranění), Mareček, Costa, M. Kadlec (všichni nejistý start) Zajímavosti: - Crvena Zvezda je s 27 tituly a triumfem v PMEZ nejúspěšnější srbský klub - Crvena Zvezda ještě nikdy v pohárech nepřešla přes českého soupeře - v minulosti vypadla s Baníkem Ostrava, Libercem i Slavií a s českými kluby má bilanci 2 výhry a 4 prohry - Crvena Zvedza z posledních 27 soutěžních zápasů doma prohrála jen 2 (22 výher, 3 remízy) - pro Spartu jde o první soutěžní zápas v sezoně a pod vedením italského trenéra Stramaccioniho - v přípravě měla Sparta bilanci 3 výhry, 2 remízy a 1 prohra - Sparta v létě prošla rozsáhlou obměnou, když kromě Stramaccioniho přišlo 10 nových hráčů, z toho 6 ze zahraničí - jedním z nováčků je i záložník Plavšič, který přišel po dvou letech strávených právě v Crvené Zvezdě - Sparta proti soupeři ze Srbska nastoupila jen v sezoně 1965/66, kdy po výhře 4:1 a prohře 0:5 vypadla s Partizanem Bělehrad - ve třech posledních sezonách Sparta vždy prošla nejméně do základní skupiny EL - v minulém ročníku EL došla do 2. kola, před tím dokonce až do čtvrtfinále