Praha - Fotbalisté Sparty v úvodním zápase zimní přípravy porazili na pražském Strahově Táborsko 7:2. Jedenáctý celek druhé ligy po dvou gólech Leoše Vozihnoje v 26. minutě překvapivě vedl 2:0, ale pátý tým nejvyšší soutěže duel sedmi góly otočil. Letenští ještě do pauzy vyrovnali a pak se hattrickem během deseti minut ve svém prvním utkání za A-tým uvedl Václav Drchal. Skóre uzavřel David Lafata.

"Měli jsme za sebou pět tréninků. Začali jsme velmi špatně, zbytečně jsme udělali chyby a dostali dva góly. Toho se musíme vyvarovat. Ale dali jsme jich sedm, což je dobře. Doufám, že to pomůže po psychické stránce po tom půlroce, co se nevydařil. Takže dobrý začátek, ale inkasované góly zbytečné," řekl novinářům asistent trenéra Sparty Radoslav Kováč.

Hlavní letenský kouč Andrea Stramaccioni nasadil do obou poločasů téměř odlišné jedenáctky. Jeho svěřenci začali na přírodní trávě velmi vlažně a už ve druhé minutě je ztrestal gólem do odkryté branky Vozihnoj. Sedmnáctiletý talent Táborska hrál životní zápas a v 26. minutě se proti slavnému klubu prosadil po brejku znovu.

Sparta zabrala a po půlhodině během tří minut vyrovnala. Ve 32. minutě se po kolmici za obranu prosadil Tal Ben Chaim a za chvíli se trefil přesně do horního roku Lukáš Juliš.

Po změně stran už domácí naprosto dominovali. Drchal v 52. minutě vystřídal zraněného Čiviče, který dostal "koňara", a hned po minutě na trávníku doklepl míč do sítě po Plavšičově lobu. V 57. minutě z dorážky skóroval podruhé a v 62. minutě po samostatném úniku a kličce brankáři završil hattrick. Osmnáctiletý útočník tak stylově oslavil pondělní podpis nové smlouvy se Spartou.

"Je to takový buldoček. Vypadá velmi dobře v tréninku, je silný, rychlý. Je příliš brzy na to říct, jestli se udrží v týmu pro jaro, ale jestli bude pokračovat tak, jak se předvedl dnes, je šance velká," uvedl Kováč.

Ocenil i další mladíky včetně Jiřího Kulhánka, kterého si Sparta stáhla z hostování v Liberci. "Vypadá dobře, i dnes dokázal, že je plnohodnotným členem kádru. Na to, jak je mladý, má vysokou herní inteligenci. Ti mladí kluci, co přišli, jsou velké osvěžení pro tým," řekl Kováč.

V závěru během tří minut potvrdil pověst kanonýra veterán Lafata a dvěma góly uzavřel na konečných 7:2. Pražané tak zvládli vstup do přípravy, která bude od čtvrtka pokračovat prvním ze dvou soustředění ve Španělsku.

Na úvod nechytal brankář Martin Dúbravka a kvůli drobným problémům chyběli Václav a Michal Kadlecové, Josef Šural a Ondřej Zahustel. Všichni by ale měli být do soustředění v pořádku. "K zúžení kádru dojde, ale o koho přesně půjde, to ještě nevíme," řekl Kováč.

Přípravné fotbalové utkání:

Sparta Praha - Táborsko 7:2 (2:2)

Branky: 53., 57. a 62. Drchal, 75. a 77. Lafata, 32. Ben Chaim, 35. Juliš - 2. a 26. Vozihnoj.

Sestava Sparty:

I. poločas: Bičík - Karavajev, Hovorka, Štetina, Vatajelu - Mavuba, M. Frýdek - Plavšič, Néstor, Ben Chaim - Juliš.

II. poločas: Vorel - Karavajev, Kaya, Costa, Čivič (52. Drchal) - Sáček, Kulhánek - Plavšič (80. Dao), Mustedanagič, Vatajelu - Lafata. Trenér: Stramaccioni.