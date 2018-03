Teplice - Fotbalisté Sparty v lize popáté za sebou jen remizovali. Ve 22. kole hráli v Teplicích 1:1, když opět neudrželi vedení, které jim zařídil ve 40. minutě Nicolae Stanciu. O srovnání se v 57. minutě postaral Marek Červenka. Teplice tak udržely domácí neporazitelnost v této sezoně. Sparta je šestá a ztrácí už tři body na pátý Jablonec, čtyři na pohárové příčky a stále čeká na první výhru pod novým trenérem Pavlem Hapalem.

Sparta oproti poslednímu utkání udělala jedinou změnu, když místo kapitána Lafaty nastoupil mladý záložník Sáček. Na hrot se posunul Kadlec a Stanciu šel ze středu zálohy na její kraj, odkud se mu v derby dařilo.

Letenští byli aktivní a snažili se napravit nepovedený poločas z derby. Ještě aktivnější ale byli jejich fanoušci, kteří hned po pár vteřinách utkání přerušili pyrotechnikou. První vážnější šance měly ale Teplice po průniku Hyčky, který však z úhlu gólmana Nitu nepřekvapil. Vondrášek pak ve skluzu netrefil branku.

Ve 29. minutě měla Sparta obrovskou šanci, když Zahustel našel zcela volného Sáčka, který ale v z voleje z 15 metrů branku přestřelil. O chvíli později teplický gólman Diviš neudržel ve skluzu míč, ale Sparta to nedokázala potrestat.

Hosté pak začali ostřelovat domácí branku, ale trefovali buď obránce nebo i své spoluhráče. Kulhánek tak málem knokautoval Kadlece. Podobně tomu bylo i ve 40. minutě, kdy si střelnici otevřel Stanciu. První i druhou střelu mu obránci zblokovali, ale na potřetí už míč dotlačil do branky. Nejdražší hráč ligy tak dal na jaře už svou čtvrtou branku, navíc se minulý týden trefil i za národní tým.

Podobně jako v předchozích zápasech však ve druhé půli přenechala Sparta aktivitu soupeři a Teplice si ihned po příchodu z kabin začaly vytvářet tlak. Hostům mohl dodat klid Stanciu, který z přímého kopu prověřil brankáře Diviše, ten však jeho střelu chytil.

Z protiútoku pak Teplice dobře zakombinovaly, Hyčka nacentroval a Červenka na přední tyči z voleje srovnal skóre. Pro bratra hokejového reprezentanta to byl první gól od loňského dubna a po 22 zápasech.

Sparta navíc musela stáhnout ze hry Stancia a těžko se znovu dostávala do tempa. To Teplice sahaly po obratu po hezké ráně nad od Hory a především střele Kučery, kterou skvěle vyrazil konečky prstů Nita. Rumunský gólman pak zachránil Spartu i při velké šanci střídajícího Vaněčka.

Rozkouskovaný závěr už žádnou větší šanci nepřinesl.

Hlasy po utkání:

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Vstoupili jsme slušně do utkání, ale pak jsme udělali laciné ztráty, Sparta převzala otěže utkání, nutila nás k chybám a skórovala. Do druhé půle jsme opět vstoupili dobře a srovnali jsme. Věřili jsme si, o poločase jsme si dodali sebevědomí. I na klucích jsem viděl, že věří, že zápas zdramatizují. Chtěli jsme být aktivní a to se povedlo. Pak jsme měli ještě jednu dobrou šanci, kdy gólman vychytal Vaněčka. Je z toho remíza, ale bod beru, přeci jen proti nám stála Sparta. S výkonem Červenky jsem spokojený. Marek letos nedostal příležitost. On i David Vaněček pracují na sto procent. Teď se Davidovi nedařilo vstřelit branku, tak jsme se domluvili, že to změníme. Věřili jsme, že Marek bude pro Spartu překvapením a svou přímočarostí pro ně bude nebezpečný. Vůbec bych nesnižoval kvalitu Sparty, má vynikajícího trenéra. Jsme rádi, že jsme to zvládli a nedovolili jí tu protrhnout tu svou sérii. Věřím, že se ale brzy zvedne."

Pavel Hapal (trenér Sparty): "Znovu jsme na začátku druhé půle vypadli ze hry. To byla příčina inkasovaného gólu. V první půli jsme měli situace, které jsme mohli lépe vyřešit. Teplice pak svou první velkou šanci využily. Pak měli ještě jednu velkou šanci. My se pak zas dostali do hry, ale chybělo lepší řešení. Byli jsme hrozně pomalí v kombinaci. I proto jsme ve druhé půli neměli větší příležitost. Kdybych věděl, čím ty druhé půle jsou, tak to řeknu. Pracujeme na tom. Někdo mluví o kondici, ale minulý týden kluci hodně odmakali a zvládli to, kondiční testy neměli vůbec špatné. Určitě jsme ani dnes v závěru nevypadali hůř. Stanciu přijel z reprezentace hodně unavený, absolvoval těžký zápas se Švédskem na náročném povrchu. Už v poločase to na něm bylo vidět. Každá remíza je složitá, protože víme, že musíme nahánět týmy před námi. Já na tabulku teď nekoukám, protože víme, že jen výhrami se můžeme posunout nahoru. Musíme se naučit vítězit."

FK Teplice - Sparta Praha 1:1 (0:1)

Branky: 57. Červenka - 40. Stanciu. Rozhodčí: Marek - Dobrovolný, Pospíšil. ŽK: Ljevakovič - Zahustel. Diváci: 10.142.

Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Ljevakovič, Kučera - Hyčka, Trubač, Hora (90. Shejbal) - Červenka (71. Vaněček). Trenér: Šmejkal.

Sparta: Nita - Zahustel, Štetina, Costa, M. Frýdek (46. M. Kadlec) - Kulhánek - Stanciu (60. Ristič), Sáček, Kanga, Plavšič - V. Kadlec (75. Šural). Trenér: Hapal.