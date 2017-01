Praha - Hokejisté Sparty porazili ve 36. extraligovém kole Mladou Boleslav 4:0. Pražané tak ukončili sérii tří domácích proher, Bruslařský klub porazili i potřetí v této sezoně a celkově pošesté za sebou mu v bojích o extraligové body nepřenechali ani bod. Čisté konto vychytal Tomáš Pöpperle.

Středočeši byli v první třetině střelecky aktivnější, jenže ve svých šancích marně hledali recept na pozorně chytajícího gólmana Pöpperleho. V polovině 11. minuty ho prověřil mnohdy nevyzpytatelnou ranou bekhendem z plné jízdy Látal, vyražený puk poskakoval v brankovišti domácích, ale nikdo ze Středočechů ho nedokázal dotlačit za brankovou čáru.

Ve 14. minutě se dostal do ideální pozice hostující zadák Trončinský, vzápětí Pöpperle pokryl i nebezpečný pokus Pospíšila. Zanedlouho se však vedoucí trefy dočkala Sparta, když do té doby pečlivě bránící Mladoboleslavští zapomněli na Kudrnu, jenž měl v sólu na Lukáše spoustu času k tomu, aby zamířil přesně do horního růžku branky.

Druhé dějství bylo ze strany favorizovaných Pražanů výrazně lepší. Gólově to vyjádřili na začátku 27. minuty, kdy se hosté nestačili při oslabení zformovat po vlastním pokusu ohrozit Pöpperleho, kapitán Hlinka našel najíždějícího Vránu, jenž ostré přihrávce pouze nastavil čepel hole a obloučkem přehodil přesouvajícího se Lukáše.

Další příležitost měl Cingel, jenže neuspěl. Sparta se přesto ještě do druhé přestávky dočkala pojistky dnešního tříbodového zisku: Forman našel při hře ve čtyřech na obou stranách na středu útočného pásma Ihnacaka, jenž procedil puk mezi Lukášovy betony a přidal třetí zásah domácích.

Lukáše nahradil od třetí části Maxwell, který přišel do mužstva v tomto týdnu po ukončení angažmá v Pardubicích. Hosté se snažili alespoň pokazit Pöpperlemu čisté konto a dopřát si tak gólovou radost, ale bez výsledku. Místo toho pokazil Maxwellův čistý štít v 54. minutě Piskáček.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Veber (Sparta): "Z naší strany byly v první třetině asi čtyři minuty jakžtakž, kdy naše hra snesla nějaké parametry, ale pak si myslím, že dominovala Boleslav. My jsme hráli nedisciplinovaně a díky Tomáši Pöpperlemu jsme tu třetinu uhráli bez inkasované branky. To byla jeho velká zásluha. Sami jsme navíc gól dali. Ve druhé třetině jsme hru vyrovnali, přidali jsme dva góly. Pak ve třetí části už jsme kontrolovali výsledek a zvládli to dobře, což je dobře i kvůli fanouškům po těch předchozích třech domácích prohrách."

Boris Žabka (Mladá Boleslav): "Snažili jsme se na soupeře připravit, což si myslím, že nám v první třetině i vycházelo. Zhruba někdy kolem sedmé minuty jsme se dostávali do tlaku, vytvořili jsme si i nějaké šance, ale nebyli jsme bohužel produktivní. Potom jsme udělali tři chyby, za které jsme byli potrestaní. Soupeř to naopak v produktivitě zvládl výborně a ve třetí třetině už zápas kontroloval."

HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. A. Kudrna (Cingel, Uher), 27. P. Vrána (J. Hlinka, Kumstát), 37. Ihnacak (Forman), 54. Piskáček (Uher, Cingel). Rozhodčí: Pešina, Bejček - Rozlílek, Kokrment. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 6238.

Sparta Praha: Pöpperle - Piskáček, J. Mikuš, Gernát, Nedomlel, Švrček, Barinka - Klimek, P. Vrána, J. Hlinka - Netík, Ihnacak, Forman - Řepík, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Cingel, Uher. Trenéři: Kalous, Moták a Veber.

Mladá Boleslav: Lukáš (41. Maxwell) - Stříteský, Voráček, Kurka, Jan Hanzlík, Trončinský, Štich, od 21. navíc Holub, od 41. navíc Bernad - Hyka, Musil, Lenc - M. Látal, Urban, Jonák - Pospíšil, Žejdl, L. Pabiška - Ďurač, Volf, Jiránek. Trenéři: F. Výborný a Žabka.