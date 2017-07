Praha - Hokejisté Sparty mají za sebou první oficiální trénink v Tipsport areně. Po týdnu, který strávili za zavřenými dveřmi haly v Letňanech, trénovali pod vedením Jaroslava Nedvěda, který se nově připojil k dosavadnímu kouči Jiřímu Kalousovi, a sportovního manažera Michala Broše. Kalous naopak kvůli stomatologickému zákroku scházel. Pražané po četných změnách pracují s širokým kádrem, v němž už nadále není místo pro beky Michala Barinku a Martina Gernáta.

"Byli nabídnuti dalším týmům," potvrdil novinářům Nedvěd. Velké změny v týmu, v němž v minulé sezoně figurovali oproti současnosti například Tomáš Pöpperle jako brankářská jednička, obránce Vladimír Eminger, nebo útočníci zvučných jmen Jan Buchtele, Michal Řepík či Brian Ihnacak, ho nijak nezneklidňují.

"Prostě k tomu došlo. Myslím, že by to mohlo trochu oživit mužstvo, že dostane nový impulz. Někteří hráči už tady byli dlouho a do sezony můžeme jít s čistým stolem. Až po sezoně uvidíme, zda to byl dobrý tah, nebo ne. Nemám křišťálovou kouli, abych viděl takhle dopředu," řekl s úsměvem Nedvěd, bývalý dlouholetý obránce Pražanů.

Vedení klubu vsadilo na posily z jiných extraligových týmů, ale sáhlo i do zahraničí. V brance bude sázet na Fina Samiho Aittokallia a Davida Honzíka, jenž přišel spolu s bekem Tomášem Dvořákem z Karlových Varů, které sestoupily. Hodně si Pražané slibují i od Petra Zámorského, posily ze švédského Örebro, a litvínovského Tomáše Pavelky. Posilami útoku jsou zlínský Robert Říčka či Nor Alexander Reichenberg s americkým forvardem Vinnym Saponarim.

"Jsou to kvalitní hráči. Uvidíme, jak nám zapadnou do systému a vize, s kterou do sezony jdeme. Svou kvalitu mají, ale potřebujeme zjistit, zda bude fungovat ta správná chemie. Musíme mít i trpělivost. Naše tréninky jsou velmi intenzivní a už v pátek hrajeme první přípravné utkání," připomněl Nedvěd souboj s finalistou minulého ročníku Libercem.

S mužstvem se připravuje i řada mladých hráčů. "Máme domluvenou spolupráci s Litoměřicemi, kde by neměli paběrkovat tři čtyři minuty za zápas, ale mít tam důstojnou roli. A když se jim tam bude dařit, mohou dostat šanci tady. Je tu přetlak hráčů pod smlouvami a nelze očekávat, že v prvních dvou lajnách budou hrát od začátku sezony junioři, ale věřím, že v jejím průběhu se v tom týmu někteří objeví," naznačil Nedvěd.

Hodně do dění okolo týmu zasahuje i bývalý sparťanský útočník Broš. "Počítám s tím, že s týmem budu chodit na led i v sezoně. Trenéři mají zájem. A já taky, abych byl s týmem a viděl ho z různých úhlů pohledu," nastínil Broš.

Sparta má hodně bohatý program přípravných utkání. Kromě jiného se zúčastní turnaje Red Bulls Salute v Garmisch-Partenkirchenu. "Tam už bychom chtěli jet s hráči, na které budeme sázet v extralize. Do té doby budou mít všichni, kteří bojují o místo v kádru, dostatek času se ukázat," prohlásil Nedvěd.

Program přípravných zápasů:

Pátek 28. července: Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha (11:00),

středa 2. srpna: HC Sparta Praha - Korea (18:00; Mountfield Cup v Tipsport Areně),

čtvrtek 3. srpna: Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha (18:00; Mountfield Cup),

pátek 4. srpna: HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha (18:00; Mountfield Cup),

čtvrtek 10. srpna: Red Bull Salcburk - HC Sparta Praha (19:30; Red Bulls Salute v Garmisch-Partenkirchenu),

sobota 12. srpna: EHC Red Bull Mnichov/SC Bern - HC Sparta Praha (15:00 o 3. místo nebo 19:00 finále; Red Bulls Salute v Garmisch-Partenkirchenu),

sobota 19. srpna: Ambri-Piotta - HC Sparta Praha (16:30; Sommerturnier v Berlíně),

neděle 20. srpna: Eisbären Berlín - HC Sparta Praha (14:00; Sommerturnier v Berlíně),

úterý 29. srpna: HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav (17:00; v Poděbradech),

čtvrtek 31. srpna: BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha (17:30).

úterý 5. září: HC Sparta Praha - HC Slavia Praha (18:00; v Tipsport Areně).