Praha - Fotbalová Sparta odvolala trenéra Pavla Hapala. Osudnou se mu stala čtvrteční porážka 0:2 v úvodním duelu 2. předkola Evropské ligy na hřišti Subotice. Tým dočasně převezme sportovní ředitel Zdeněk Ščasný, klub však hledá jiného kouče.

"Výkony týmu nebyly dlouhodobě podle našich představ a situaci jsme po předvedeném výkonu a výsledku v Srbsku museli řešit. Zbývají pouze dva dny do ligového utkání v Jablonci a za šest dní je odveta se Suboticou. Očekáváme zcela odlišný přístup a obě utkání chceme zvládnout. Převzetí týmu sportovním ředitelem považujeme za řešení dočasné," řekl pro klubový web generální ředitel Sparty Adam Kotalík.

Osmačtyřicetiletý Hapal tým převzal teprve v březnu, kdy vystřídal Andreu Stramaccioniho. Na Letné měl smlouvu do června 2020. Kvůli příchodu do Sparty se vzdal angažmá u slovenské reprezentace do 21 let. Ve 12 ligových zápasech zaznamenal šest výher, pět remíz a jednu porážku.

Už v přípravě se ale tým trápil, v úvodním ligovém kole sice udolal nováčka z Opavy 2:0, ovšem se Suboticou propadl herně i výsledkově a hrozí mu brzký konec v Evropě.

Pozvednout výkonnost se pokusí Ščasný, který na lavičku Sparty přichází potřetí. Vedl ji už v letech 1998 až 1999 a 2015 až 2016. Celkem na Letné odkoučoval 90 ligových zápasů. V prosinci se ve Spartě ujal role sportovního ředitele právě on vybíral v březnu Hapala jako nového kouče.

"Do Sparty jsem v zimě nepřišel s ambicí mužstvo trénovat. Nechtěl jsem tým z pozice kouče převzít ani po odvolání kouče Stramaccioniho. Jde o řešení skutečně jen na nezbytně nutnou dobu. Nicméně ihned se musíme začít připravovat, chceme zvládnout nedělní ligové utkání i odvetu 2. předkola Evropské ligy," prohlásil Ščasný.