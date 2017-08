Liberec - Fotbalisté Sparty v utkání 3. ligového kola hráli v Liberci 1:1 a po remíze s Bohemians v úvodu soutěže už podruhé ztratili body. Letenští na severu Čech vedli od 27. minuty po trefě Martina Frýdka, na startu druhé půle hráli po vyloučení domácích Ondřeje Kúdely a Milana Kerbra v rozmezí tří minut s výhodou dvou hráčů v poli, ale v dvojnásobné přesilovce absolutně selhali. V 63. minutě srovnal Radim Breite a poté ještě dostal červenou kartu i hostující Eldar Čivič.

Liberec začal aktivněji, ale z dobrého úvodu vedení nevytěžil. Malinský v páté minutě sám před brankou špatně trefil míč a pak pálil Ševčík mimo. Nad Libercem se v úvodu přehnal silný liják, přesto se hrálo v tempu.

Poté začala hrozit i Sparta a v 27. minutě se dostala do vedení. Na Čivičův centr si naběhl Frýdek a usměrnil balon do sítě. Hostující záložník se dočkal gólu proti bývalému klubu. Pražané ožili, ale Frýdek ani Lafata nadějné šance nevyužili.

Do druhé půle vstoupil Liberec náporem. Coufal ve 49. minutě z dálky mířil těsně nad a střídající Graiciar za chvíli hlavičkoval jen do Zahustela.

V 54. minutě se Liberci snaha o vyrovnání velmi zkomplikovala. Ševčík dostal žlutou kartu za faul na Ben Chaima, vzápětí rozhodčí Zelinka k údivu domácích zřejmě za protesty podruhé v zápase napomenul i Kúdelu a Slovan musel po vyloučení do deseti.

Za tři minuty bylo se Severočechy ještě hůř. Kerbr, který rovněž dostal žlutou kartu za protesty, zastavil v úniku Biabianyho a Zelinka poslal po dalším karetním napomínání domácí do devíti. Slovan si tak vyzkoušel to, co v Liberci v úvodním kole zažil Zlín, který po vyloučení a zranění dalšího hráče musel rovněž dohrávat v devíti.

Severočeši se v dvojnásobném oslabení vzepjali k heroickému výkonu a nečekaně srovnali. V 63. minutě hostující brankář Koubek jen vyrazil Potočného ránu z přímého kopu a dobíhající Breite doklepl míč do sítě.

Sparťanský trenér Stramaccioni následně poslal na trávník čerstvého Rosického a v 69. minutě mohli hosté opět vést, když si Mikula málem vstřelil vlastní gól.

Jinak ale Pražané dvojnásobnou přesilovku absolutně nezvládli a jejich zmar vyvrcholil v 71. minutě, kdy Čivič stáhl k zemi unikajícího Coufala a i Sparta šla do oslabení. Vzápětí nebezpečně pálil Breite, na druhé straně si pak málem dal vlastní branku Ševčík. Poté sudí neuznali hostům gól kvůli chybně odmávanému předchozímu ofsajdu a Liberec už remízu udržel. Slovan doma se Spartou neprohrál v lize pošesté za sebou.

Slovan Liberec - Sparta Praha 1:1 (0:1)

Branky: 63. Breite - 27. M. Frýdek. Rozhodčí: Zelinka - Hrabovský, Vlček. ŽK: Kúdela, Ševčík, Kerbr, Coufal - Sáček, Mandjeck, Ben Chaim, Čivič, Rosický. ČK: 54. Kúdela, 57. Kerbr - 71. Čivič. Diváci: 9800.

Liberec: Kolář - Coufal, Karafiát, Kúdela, Kerbr - Mikula - Ševčík, Breite, Folprecht (90. Voltr) - Malinský (46. Graiciar) - Potočný. Trenér: Trpišovský.

Sparta: Koubek - Zahustel, Mareček, Štetina, Čivič - Sáček (66. Rosický), Mandjeck - Biabiany, M. Frýdek, Ben Chaim (80. Janko) - Lafata (73. Šural). Trenér: Stramaccioni.