Uherské Hradiště - Fotbalisté Sparty v 18. kole první ligy neudrželi vedení na Slovácku a remizovali 1:1. Pražané po klopýtnutí Olomouce v Brně propásli možnost dostat se alespoň do neděle na druhé místo v tabulce. Vedoucí gól Sparty vstřelil v 53. minutě Václav Drchal při svém debutu v nejvyšší soutěži, v 70. minutě srovnal Tomáš Zajíc. Letenští potvrdili, že se jim na soupeřových hřištích nedaří, když z posledních devíti ligových zápasů vyhráli pouze dva. V tabulce zůstala Sparta pátá s bodovou ztrátou na Olomouc.

Trenér Slovácka Kordula vsadil na stejnou sestavu, která vybojovala v minulém kole vítězství v Ostravě. Naopak sparťanský kouč Stramaccioni sáhl ke třem změnám. Na místě stopera se objevil turecký obránce Kaya, ve středu pole Kulhánek nahradil Mavubu a na hrotu útoku se objevil teprve osmnáctiletý Drchal.

I když měla Sparta po celý úvodní poločas výraznou územní převahu, narážela na dobře zorganizované zadní řady soupeře. Po jediné chybě se dostal ve 32. minutě do slibné šance po Frýdkově centru z levé strany Zahustel, který ve skluzu z bezprostřední blízkosti trefil břevno. Hru Sparty tvořili ve středu nové posily Kanga se Stanciem, kteří operovali na velkém prostoru. Ve finální části ale jejich akcím chyběla větší přesnost.

Hráči Slovácka hrozili rychlými protiútoky, které ale často končili ve sparťanské ofsajdové pasti. Až v závěru poločasu se dostal do šance Sadílek, jehož slabá střela ale mířila přímo do středu branky.

Po změně stran hosté zvýšili svůj tlak, který také vedl k otevření skóre utkání. V 53. minutě Stanciu chytře prostrčil míč mezi domácími zadáky volnému Drchalovi, který zblízka neměl problém.

Po inkasovaném gólu Slovácko zvýšilo iniciativu a častěji útočilo. V 70. minutě po Juroškově centru propadl míč k nejlepšímu střelci mužstva Zajícovi, kterému nechali zadáci Sparty hodně prostoru k vyrovnání. Zajíc v tomto ligovém ročníku skóroval posedmé.

Čtvrt hodiny před koncem vynikl domácí brankář Heča, který vyrazil hlavičku Kulhánka. Na druhé straně se blýskl i jeho protějšek Nita, jenž stejným způsobem zlikvidoval akci Břečky. Tým z Uherského Hradiště už cennou remízu ubránil a doma v lize se Spartou neprohrál potřetí za sebou.

Hlasy po utkání:

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Vstup do zápasu jsme měli špatný, ustrašený. Rozhodovali jsme se velmi špatně. Sparta nás dobře napadala, dostala se do tlaku. My jsme byli profesorští. Kazili jsme míče. Celý poločas jsme odehráli velmi špatně. Lépe jsme vstoupili do druhého poločasu. Paradoxně jsme dostali gól. Štve mě, že jsme jej dostali ze standardní situace. Potom jsme už hráli velmi dobře. Neměli jsme co ztratit. Bod jsme si zasloužili. Kdyby by někdo řekl, že budeme mít čtyři body po zápasech na Baníku a se Spartou, tak bych tomu nevěřil."

Andrea Stramaccioni (trenér Sparty): "Odehráli jsme dobrý zápas do okamžiku, než jsme dali branku. Měli jsme do té doby hru pod kontrolou, Zahustel trefil břevno, měli jsme další šance. Jenže po vstřelení gólu nám deset až patnáct minut dělalo Slovácko velké problémy, my jsme vypadli z rytmu. Soupeř získal tlak. Musíme na takové situace zareagovat rychleji, hráče na to máme. Byl jsem na lavičce v té době hodně rozzlobený. Očekával jsem od většiny důležitých hráčů, že budou lídry týmu. Mají velkou zodpovědnost. To mi u některých chybělo. Myslím si, že jsme ve středu pole hráli dobře. Chceme od hráčů více směrem dopředu. Tím nemluvím o Drchalovi, který je mladý hráč a navíc dal gól. Ale o Václavu Kadlecovi a Ben Chaimoovi."

1. FC Slovácko - Sparta Praha 1:1 (0:0)

Branky: 70. Zajíc - 53. Drchal. Rozhodčí: Příhoda - Hrabovský, Kubr. ŽK: Divíšek, Janošek, Petr - V. Kadlec, Frýdek, Hovorka. Diváci: 4820.

Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, Hofmann, Divíšek - Janošek - Havlík (57. Navrátil), Daníček, Sadílek (76. Machalík), Petr - Zajíc. Trenér: Kordula.

Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Kaya, M. Frýdek - Kulhánek - V. Kadlec (82. Mustedanagič), Kanga, Stanciu, Ben Chaim (64. Plavšič) - Drchal. Trenér: Stramaccioni.