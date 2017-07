Praha - Fotbalová Sparta vstoupí do nové sezony bez klasického tvůrce hry. Podle trenéra Andrey Stramaccioniho, který se pokusil na Letnou přivést mimo jiné i nizozemského reprezentanta a bývalého hráče Realu Madrid nebo Interu Milán Wesleyho Sneijdera, však nejde o žádný problém.

Sparta nemá tvořivého záložníka od únorového odchodu Bořka Dočkala do Číny. Jeho nástupce se nepovedlo přivést ani Stramaccionimu, který ale věří, že tuto roli převezme uzdravující se Tomáš Rosický, přestože na bývalého kapitána české reprezentace nespoléhá úplně.

"Pro Spartu jde o velmi drahého hráče a ti, co jsme chtěli, byli mimo finanční možnosti klubu," řekl k neúspěšnému hledání Stramaccioni na tiskové konferenci. "Navíc jen v anglické lize a německé lize se hraje s klasickou desítkou. Třeba v Itálii tuto roli plní v klubech víc hráčů," dodal někdejší kouč Interu Milán.

"Klasické desítky jsou hráči jako Özil, Mchitarjan nebo Dele Alli a to všechno jsou hráči za čtyřicet padesát milionů," přidal Stramaccioni. "Chtěl jsem přivést Sneijdera, ale řekli si za něj pět milionů eur a to bylo nad naše možnosti. Proto budeme hrát jinak a roli desítky rozložíme mezi víc hráčů," přidal.

Pokud by doléčil zranění achilovky a vydrželo by mu zdraví, byl by pro Stramaccioniho ideálním kandidátem Rosický. "Nemůžu se na něj spolehnout, takže pro mě bude taková ta třešnička na dortu. Navíc desítku může hrát Lafata, Frýdek... Máme také velmi ofenzivní křídla nebo můžeme hrát s hodně ofenzivní desítkou," dodal.

Proto bude Sparta, která do nové sezony vstoupí za týden předkolem Evropské ligy proti lepšímu z dvojice Irtyš Pavlodar - Crvena Zvezda Bělehrad, nastupovat v rozestavení 4-3-3. "Budeme mít čtyři obránce, tři záložníky plus dvě křídla a jednoho útočníka, který bude zakončovat ofenzivní práci týmu," prohlásil Stramaccioni.

Sparta chce postoupit do skupiny EL a vrátit titul na Letnou

Fotbalová Sparta chce s italským trenérem Andreou Stramaccionim a s výrazně obměněným kádrem postoupit do základní skupiny Evropské ligy a získat titul. Na dnešní tiskové konferenci to prohlásil generální ředitel letenského klubu Adam Kotalík.

Sparta naposledy získala titul v roce 2014, tentokrát by jí navíc ligový triumf velmi pravděpodobně vynesl i přímý postup do skupiny Ligy mistrů. V ní se Pražané naposledy představili v roce 2005.

"Cíle do nové sezony jsou stejné jako každý rok, nic nového. Prvním cílem je jednoznačně postoupit do skupiny Evropské ligy," uvedl Kotalík. "A pak samozřejmě druhým cílem je vrátit na Letnou mistrovský titul a postoupit do Ligy mistrů," přidal letenský funkcionář.

Sparta před novou sezonou prošla výraznými změnami. Vedle Stramaccioniho přišlo na Letnou hned osm posil v čele s rakouským útočníkem Marcem Jankem, izraelským záložníkem Talem Ben Haimem nebo tureckým stoperem Semihem Kayou. "Ještě se bavíme o jednom záložníkovi. Jednání probíhají, ale nemůžu být konkrétní," uvedl Kotalík. Podle médií by mělo jít o Kamerunce Georgese Mandjecka z Met.

Z Ben Haima, který přišel z Maccabi Tel Aviv, dokonce měla Sparta udělat nejdražšího hráče české ligy. Izraelský fotbalista ale dorazil na Letnou zraněný. "Věděli jsme, že je v rekonvalescenci. Měli jsme výsledky vyšetření z Izraele a dělali jsme i vlastní," uvedl Kotalík.

"Věděli jsme, že nejde o vážné zranění, které nebude mít vliv na jeho kariéru. Proto nebyl důvod, aby neprošel zdravotní prohlídkou. Spekulace, že jsme kupovali zraněného hráče a nevěděli jsme o tom, jsou úsměvné," dodal. "Důležité bylo, že nemá poškozené vazy," prohlásil.