Praha - Fotbalisté Sparty dnes nastoupí v předehrávce 4. kola první ligy doma proti Slovácku. Pražanům se zatím v nové sezoně nedaří a nabrali už čtyřbodovou ztrátu na vedoucí Plzeň. Slovácko naopak přijede povzbuzené výhrou 5:2 nad Ostravou a s touhou poprvé v historii vyhrát na Letné. Zápas začne ve 20:15.

Letenský celek zatím nenaplňuje velká očekávání, když vypadl z Evropské ligy a v lize remizoval 1:1 s Bohemians Praha 1905 a Libercem, kterému dovolil srovnat i v oslabení. Udolal jen Mladou Boleslav 1:0. Fanoušci už začínají dávat najevo nespokojenost s nově budovaným kádrem pod vedením trenéra Andrey Stramaccioniho, a tak Sparta nutně potřebuje zápas se Slováckem zvládnout, aby získala potřebný klid na práci.

"My se na ten zápas musíme co nejlépe připravit a zvládnout to, protože v této fázi nám ani nic jiného nezbývá než urvat tři body, odehrát dobrý zápas a dát doma více než jeden gól," připustil asistent trenéra Radoslav Kováč.

Slovácko sice mělo přes léto problém dát dohromady kádr zejména v ofenzivě, ale přesto mu pod vedením zkušeného trenéra Stanislava Levého vcelku vyšel vstup do sezony, což korunovala jasná výhra 5:2 nad Ostravou. Se šesti vstřelenými góly tak má Slovácko spolu s Plzní zatím nejlepší útok v lize.

"Bylo pro nás překvapením, jak Slovácko dobře zvládlo zápas s Baníkem, který měl dobrý vstup do ligy," připustil Kováč, že výkon Slovácka byl pro Spartu varováním.

Slovácku navíc výsledek zvedl sebevědomí natolik, že se jeho hráči pokusí v Praze bodovat teprve podruhé ze 16 zápasů na Letné a vůbec poprvé vyhrát.

"Pokusíme se navázat na náš výkon ze zápasu s Baníkem. Bude důležité, abychom se soupeře nebáli a nevyklidili střed hřiště. Budu po hráčích požadovat aktivní výkon s potřebnou agresivitou," řekl trenér Levý. "Sparta má po letních změnách silný tým. Nic na tom nemění skutečnost, že se jí zatím výsledkově nedaří. Výhra proti Ostravě nám hodně pomohla zvednout sebevědomí, proto rozhodně nejedeme do Prahy se svěšenými hlavami," dodal.

Zápas by měl být speciální pro sparťanského kanonýra Davida Lafatu, který může nastoupit k jubilejnímu 400. utkání v české nejvyšší soutěži jako teprve patnáctý hráč historie. Rekord drží se 465 starty současný kouč Slavie Jaroslav Šilhavý.

Utkání na Letné začíná v pátek ve 20:15, přímý přenos vysílá ČT Sport.

Statistické údaje před předehrávkou 4. kola první ligy: -------- Sparta Praha (6.) - 1. FC Slovácko (4.) Výkop: pátek 18. srpna, 20:15 (ČT sport). Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek. Bilance: 30 23-2-5 60:22. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Koubek - Zahustel, Mareček, Štetina, M. Frýdek - Sáček, Mandjeck - Biabiany, Šural, Ben Chaim - Lafata. Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Šimko, Divíšek - Daníček, Šumulikoski - Navrátil, Machalík, Havlík - Zajíc. Absence: Néstor, Kaya (oba zranění), Čivič (trest za ČK), M. Kadlec (nejistý start), Čivič (ČK) - Rada (zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo. Nejlepší střelci: Lafata (2) - Havlík, Zajíc (oba 2). Zajímavosti: - Sparta se Slováckem doma ještě nikdy v lize neprohrála (14 výher a remíza) - Slovácko z posledních 3 vzájemných duelů získalo 4 body - Sparta dala v posledních 5 domácích ligových zápasech Slovácku celkem 20 branek - Sparta pod novým trenérem Stramaccionim vyhrála jediný z 5 soutěžních zápasů v sezoně a vstřelila pouze 3 góly - Slovácko v tomto ligovém ročníku ještě neprohrálo - Slovácko v minulém kole zdolalo Ostravu 5:2 a ukončilo sérii 9 ligových zápasů bez výhry - Slovácko má společně s Plzní se 6 vstřelenými góly nejlepší útok soutěže - Lafata (Sparta) může odehrát 400. ligový zápas, jeho spoluhráč M. Frýdek 100.