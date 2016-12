Milán - Fotbalisté Sparty na závěr základní skupiny Evropské ligy prohráli na hřišti Interu Milán 1:2. Domácí Nerazzurri poslal do vedení Éder, ale po přestávce vyrovnal Lukáš Mareček. Když potom Bořek Dočkal neproměnil penaltu, rozhodl o výhře domácích druhým zásahem Éder. Letenskému celku, který do Itálie přijel s jistotou postupu i prvního místa, určí soupeře pro jarní play off pondělní los.

Na zápas, ve kterém ani jednomu z týmů už o nic nešlo, protože Sparta měla jistotu postupu i prvního místa a Inter posledního, dorazila podle očekávání minimální návštěva. Sparta tak prakticky nastoupila v domácím prostředí, protože dvě tisícovky hostujících fanoušků bez problémů překřičely hrstku příznivců Interu.

Na hřišti to v prvním poločase tak jednoznačné nebylo. Inter měl od začátku převahu, ale dlouho byla jeho jedinou šancí rána Édera těsně nad břevno po přímém kopu z 25 metrů. Ve 23. minutě už ale Éder mířil přesně. Jeho první pokus ještě brankář Koubek vyrazil, na dorážku už ale nestačil. Sparta v Evropské lize inkasovala po 312 minutách.

Také po přestávce odpovídalo tempo důležitosti zápasu. Sparta však ožila a podařilo se jí vyrovnat. Po centru Dočkala se o to v 54. minutě hlavou postaral Mareček. O deset minut později mohli jít hosté do vedení, protože rozhodčí nařídil za faul na Lafatu penaltu. Dočkal ale pokutový kop neproměnil.

Carrizův zákrok Inter probudil a domácí opět převzali aktivitu. Nebezpečně vystřelil Ansaldi, ale Koubka u bližší tyče nenachytal. K dalekonosnému pokusu se deset minut před koncem odhodlal Biabiany, ale mířil těsně vedle pravé tyč sparťanské branky. Domácí se odměny za aktivitu dočkali v nastavení, kdy se na vápně kolem obránce otočil Éder a rozhodl.

Sparta tak v Evropské lize prohrála po čtyřech vítězstvích za sebou; jejím jediným dosavadním přemožitelem byl v úvodním utkání Southampton. Letenský celek si zatím v této pohárové sezoně vydělal přes 5,5 milionu eur (asi 150 milionů korun).

První kolo vyřazovací části je na programu 16. a 23. února. Sparta bude jako vítěz skupiny při losu nasazená a může narazit na Mönchengladbach, Rostov, Legii Varšava a Razgrad, které do Evropské ligy spadly z Ligy mistrů. Dalšími možnými soupeři letenského celku jsou například Manchester United nebo Villarreal, se kterým Pražané v minulém ročníku vypadli ve čtvrtfinále.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Svoboda (trenér Sparty): "Jsme zklamaní, šlo uhrát lepší výsledek. Byl to smolný zápas, nezasloužili jsme si prohrát. Myslím, že jsme po vítězství sahali víc než Inter. Bohužel nás kvůli naší nerozhodnosti dvakrát potrestal. Neproměněná penalta se stává, kdyby ji Bořek Dočkal dal, věřím, že bychom neprohráli. Kluci jinak podali dobrý výkon, mohli jsme možná být trochu odvážnější, ale soupeř nás nijak nezatlačil, moc šancí si nevytvořil. Škoda, že jsme se neprosadili ve druhém poločase, kdy jsme se dostali k dobrým centrům. Nicméně před kluky musíme vzhledem ke všem zraněním smeknout, vítězství ve skupině je velikánský úspěch. Na jaře bude důležité, aby se kádr sešel zdravý a případně i posílený."

Bořek Dočkal (záložník Sparty): "Byl to těžký zápas podobně jako ostatní ve skupině. Výsledek nás mrzí, protože kdybych proměnil penaltu, mohli jsme vyhrát. Byl jsem rozhodnutý kopnout ji na jinou stranu než obvykle, ale mohla být tvrdší a výš, aby na to nedosáhl. Mohlo se to vyvíjet jinak, minimálně na bod jsme to mohli dotáhnout. Na druhou stranu, když si vezmeme ostatní zápasy, tak ty jsme někdy se štěstím ustáli. Z pohledu Evropské ligy byl podzim úspěšný a dosáhli jsme skvělých výsledků, ale postup neznamená, že to bylo bezchybné. Do jara chceme zlepšit víc věcí, v plném složení určitě budeme chtít hrát aktivněji."

Lukáš Mareček (záložník Sparty): "Dát gól na San Siru je paráda. V kabině jsme si řekli, že se jeden ze středních záložníků musí dostávat víc nahoru k Davidu Lafatovi, aby měl podporu. Tak jsem šel a Bořek Dočkal mě dobře našel, pro Spartu je to klíčový hráč. Při jeho penaltě jsem si říkal, že když ji dáme, tak vyhrajeme, ale bohužel takový je fotbal. Nedali jsme to, potom, myslím, následovala druhá jasná penalta, ale rozhodčí se rozhodl jinak. Potom jsme nezvládli konec, dostali jsme hloupý gól."

Ondřej Mazuch (obránce Sparty): "Je to škoda, bod jsme si zasloužili. Ale Éder to trefil hezky, prudce k tyči, Koubek nemohl nic dělat. Na konci jsme sice deset minut bránili, ale i jiné zápasy ve skupině jsme hráli zezadu a snažili se jít do brejků. Nějaké šance jsme měli už v první půli, ve druhé jsme to vytáhli trochu výš a vypracovali si další. Navíc jsme neproměnili penaltu, Inter to pak potrestal."

Mario Holek (záložník Sparty): "Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Ale měli jsme výhodu, že už jsme měli jistotu postupu. Byl to těžký zápas, domácí ukázali kvalitu. Góly byly podobné, přes střed na útočníka, asi se to dalo řešit jinak. Hráli jsme to, co nám soupeř dovolil, v první půli lépe bránil, ale ve druhém poločase jsme je trochu zatlačili."

Inter Milán - Sparta Praha 2:1 (1:0)

Branky: 23. a 90. Éder - 54. Mareček. Rozhodčí: Vertenten - Vanyzere, Nijssen (všichni Belg.). ŽK: Ranocchia (Inter). Diváci: 5000.

Inter: Carrizo - Murillo, Anderolli, Ranocchia, Minague - Éder, Ansaldi, Melo, Biabiany - Pinamonti (80. Bakayoko), Palacio (46. Perišič). Trenér: Pioli.

Sparta: Koubek - Karavajev, Mazuch, Michal Kadlec, Costa - Juliš (89. Dudl), Holek, Dočkal, Mareček, Čermák (79. Sáček) - Lafata (74. Pulkrab). Trenér: Svoboda.

Konečná tabulka:

1. Sparta 6 4 0 2 8:6 12 2. Beer Ševa 6 2 2 2 6:6 8 3. Southampton 6 2 2 2 6:4 8 4. Inter Milán 6 2 0 4 7:11 6