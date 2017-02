Praha - Fotbalisté Sparty porazili v prvním jarním kole Bohemians 1905 1:0 a stále ztrácí čtyři body na první Plzeň, která má však zápas k dobru. Jedinou branku dnešního malého pražského derby na Letné dal v 36. minutě záložník Aleš Čermák.

Sparta oproti čtvrtečnímu utkání v Rostově, kde v úvodním zápase druhého kola Evropské ligy utrpěla debakl 0:4, udělala tři změny v sestavě. Mazucha v obraně nahradil Holek, v záloze místo Váchy nastoupil Čermák a v útoku dostal místo Juliše šanci nejlepší střelec domácích Lafata.

V základu nechyběl ani hříšník Konaté, přestože v Rusku dostal červenou kartu a ve čtvrtek v odvetě na Letné nemůže nastoupit. Navíc se dala očekávat nenávistná reakce fanoušků, kteří mu nemohou zapomenout, že si chtěl v létě vytrucovat přestup.

Do první šance se dostali hosté, ale Bartek po kombinaci Maška s Havlem neuspěl. Spartu trápila v úvodu řada nepřesností a zahrozila až po půlhodině hry. Po brejku a po zpětné přihrávce vypálil tvrdě Dočkal, nicméně hostující brankář Berkovec vyrazil na roh.

Chvíli na to už šli domácí do vedení. Čermák zkusil štěstí levačkou z 25 metrů a jeho střela přeletěla Berkovce a o břevno zapadla do branky. Pro českého reprezentanta do jednadvaceti let šlo o první gól v dresu letenského celku.

Rovněž úvod druhé půle patřil Bohemians. Nejprve si Koubek poradil se střelou Jiráska a vzápětí zneškodnil i obrovskou příležitost Markoviče, který šel na domácího brankáře sám. Sparta mohla v závěru přidat druhou branku po akci Juliše, jehož tečovaná střela skončila těsně vedle tyče.

Když v nastavení střílel těsně vedle hostující Jirásek, získala Sparta tvrdě vydřené body, ale závěrečný hvizd doprovázel pískot domácích fanoušků a skandování "My chceme Spartu".

Sparta natáhla sérii neporazitelnosti s Bohemians 1905 na 19 zápasů a díky vítězství udržela na třetím místě tabulky tříbodový odstup za druhou Slavií, zatímco na první Plzeň ztrácí čtyři body. Obhájce titulu má však k dobru odložený zápas s Bohemians, jež dělí pět bodů od pásma sestupu.

Hlasy po utkání:

Tomáš Požár (trenér Sparty): "Ve čtvrtek jsme (v Evropské lize) neodehráli dobré utkání, dostali jsme se pod kritiku a pod tlak. Zápasy po pohárech nejsou jednoduché, kvůli cestě a únavě. Zápas jsme museli zvládnout a nebylo to snadné. Jsme rádi, že jsme vyhráli, i když víme, že v projevu musíme ještě přidat. Start Konatého jsme zvažovali a nebylo to úplně jednoduché rozhodnutí. Ve čtvrtek se stalo, co se stalo a byl to nejhorší možný scénář. Ale z vnitřního prostředí jsem cítil velkou podporu Timiho, a proto jsme se postavili za něj."

Miroslav Koubek (trenér Bohemians 1905): "Máme prázdné ruce, ale jsme zklamaní z výsledku, ne z předvedené hry. Věřili jsme, že na Spartě můžeme uspět a herním projevem jsme to potvrdili. Splnili jsme taktiku, strategii, ale deficit našeho výkonu je v tom, že jsme nedali branku. V tom byl rozdíl, oni šance proměnili, my ne. Nízká produktivita nás pronásleduje, patnáct vstřelených gólů z dobrého herního obrazu, to je náš deficit. Na závěrečné kvalitě musíme zapracovat."

Sparta Praha - Bohemians Praha 1905 1:0 (1:0)

Branka: 36. Čermák. Rozhodčí: Ardeleánu - Kotík, Antoníček. ŽK: Mašek, Švec, Havel (všichni Bohemians 1905). Diváci: 11.392.

Sparta: T. Koubek - Karavajev, Holek, Michal Kadlec, Costa - Néstor (68. Juliš), Sáček, Dočkal, Čermák (82. Vácha), Konaté - Lafata (86. Šural). Trenér: Požár.

Bohemians 1905: Berkovec - Dostál, Buchta, Krch, Švec, Havel - Hubínek, Jirásek - Mašek (73. Berger), Markovič (84. Luts), Bartek. Trenér: M. Koubek.