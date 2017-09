Praha - S omlazeným a výrazně pozměněným kádrem, ale stále s hrající klubovou legendou Jaroslavem Hlinkou v sestavě vstoupí do nové extraligové sezony pražská Sparta. Přestože nejsou hlavním favoritem soutěže, jako každoročně chtějí Pražané usilovat o nejvyšší příčky a hrou nalákat do hlediště opět co největší počet fanoušků.

"Sparta má vždy ty nejvyšší cíle. Letos tím, že ty obměny byly opravdu razantní, chceme jít postupnými kroky, ale samozřejmě na medailové pozice. A mým snem je extraligu se Spartou vyhrát. Myslím, že stejně to mají i hráči," řekl trenér Jiří Kalous na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Ve Spartě se v porovnání s minulým ročníkem změnilo mnohé. Věkový průměr kádru klesl po osmi odchodech a stejném počtu příchodů o dva roky na 26 let. Vyměnila se kompletně brankářská dvojice. Hlavní kouč Jiří Kalous přišel o asistenty Jiřího Vebera a Zdeňka Motáka, nyní si dělí kompetence s nově dosazeným Jaroslavem Nedvědem. Nadále ale může spoléhat na čtyřicetiletého kapitána Jaroslava Hlinku.

"Výměna osmi hráčů, to je velký zásah do týmu. Snažíme se po celou přípravu sladit tým systémově, abychom našli optimální složení pětek, útočných dvojic i párů v obraně. Až ostrá soutěž nám ukáže, jak se nám to povedlo," prohlásil Kalous.

"Myslím, že chvilinku budeme ještě možná hledat. V přípravě jsme to měli nahoru dolů. Byly tam výborné věci i chyby, jež pramenily z nesehranosti. Snad se nám povedlo většinu problémů odstranit. Nicméně stále cítím, že určitá rezerva tam ještě je. Věřím, že do startu soutěže budeme vyladění co nejlépe," doplnil Kalous.

Do týmu zabudovával novou brankářskou dvojici, kterou tvoří Sami Aittokallio, který přišel z finského Kärpätu Oulu, a David Honzík. Stejně jako Honzík přišel z prvoligových Karlových Varů i bek Tomáš Dvořák. Defenzivu mají pomoci vyztužit také Petr Zámorský (Örebro) a Tomáš Pavelka (Litvínov). Novými tvářemi v útoku jsou Alexander Reichenberg (Storhamar), Vinny Saponari (Frisk Asker) a Robert Říčka ze Zlína.

Mezi Kalousovi svěřence na klubové úrovni již naopak nepatří gólmani Tomáš Pöpperle (Bremerhaven) a Filip Novotný (Karlovy Vary), bek Vladimír Eminger a útočníci Brian Ihnacak (oba zatím bez angažmá), Jan Buchtele, Michal Řepík (oba Slovan Bratislava), Lukáš Cingel (Hradec Králové) a Martin Procházka (Plzeň).

Kalous potvrdil, že dále nepočítá ani se službami zkušeného zadáka Michala Barinky. "Jeho situaci řeší sportovní manažer Michal Broš, ale v současné době nepočítáme s tím, že by za nás do extraligy nastoupil," jmenoval Kalous další posilu na manažerském postu, kde bývalý útočník převzal právě jeho pozici, kterou kromě trénování rovněž sám zastával.

"Hodně důležité bude, jakým způsobem vykopneme. Po razantní obměně kádru je třeba se konsolidovat a najet do těch správných kolejí, aby pro nás extraliga dobře začala," přál si Broš.

Rozpočet klubu na sezonu je 115 milionů korun a zahrnuje první tým, mládež, produkci či marketing. Do částky není zahrnut provoz Tipsport areny v Holešovicích, což je přitom také zásadní složka. "Ke kompletnímu zajištění rozpočtu nám chybí už jen malý díl," uvedl předseda představenstva a majitel klubu Petr Bříza.

Sparta pracuje na tom, aby i dalším rokem působení v O2 areně zvýšila průměrnou návštěvnost. "Snažíme se s velkou odpovědností k historii Sparty opečovávat tuto značku dál. Každým rokem bychom chtěli oslovovat více a více fanoušků. A rádi bychom, aby každý občan Prahy, když řekne, že je sparťan, dal najevo svou sounáležitost s klubem," apeloval Bříza.

Klub zatím prodal okolo 3000 permanentek. Dál hodlá pokračovat v projektech, jež oslovují mladé fanoušky, ale také v již tradičních akcích, jako jsou Sparťanská krev či Sparta vzdává hold.

Na prosinec je naplánováno rozšíření Klubu legend HCS. Patronem sezony je bývalý obránce Stanislav Hajdušek. "Je to pro mě velká čest a hrozně moc si toho vážím. V roce 1993, kdy Sparta vyhrála federální ligu, jsem byl viceprezidentem Sparty. Přál bych si, aby má šťastná sportovní hvězda zasvítila i v této sezoně a Sparta se dočkala dalšího vítězství. Klubu přeji úspěšnou sezonu," prohlásil Hajdušek.

Z dosud odehraných 10 utkání během přípravy Pražané jen čtyřikrát vyhráli. Generálka je čeká v úterním derby proti prvoligové Slavii, extraligu odstartují v pátek soubojem v Pardubicích.