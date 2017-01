Praha - Hokejisté Sparty si zahrají finále Ligy mistrů. Pražané si vybojovali postup přes švédský tým Växjö Lakers, který po úvodní semifinálové výhře 2:1 porazili i v domácí odvetě 4:0. Před rekordní tuzemskou návštěvou na utkání Ligy mistrů 12.136 diváků otevřel v první třetině skóre útočník Lukáš Klimek a ve druhé části zvýšil bek Michal Barinka. V samém závěru zpečetili postup útočníci Jaroslav Hlinka a Petr Vrána, čisté konto vychytal Tomáš Pöpperle.

O vítěznou trofej se sparťané utkají s obhájcem prvenství Frölundou, která se dostala do finále i ve třetím ročníku obnovené soutěže. Švédský celek po domácí výhře 5:1 zvítězil 4:0 na ledě švýcarského Fribourgu s českými útočníky Romanem Červenkou a Michalem Birnerem.

Finále bude v úterý 7. února hostit Frölunda díky nejlepší bilanci v tomto ročníku doma v Göteborgu, kde se následně od čtvrtka do neděle uskuteční Švédské hokejové hry, další díl Euro Hockey Tour.

"Pro nás to byla oslava hokeje. Bylo tu mnoho diváků, předvedli jsme výborný výkon, který jsme korunovali nulou na kontě obdržených branek. Musím před chlapci smeknout. Hráli jsme dnes vynikající zápas," ocenil výkon týmu asistent sparťanského trenéra Zdeněk Moták.

Sparta hrála od začátku aktivně a nechtěla spoléhat na těsný náskok ze Švédska. "Na remízu, která by nám stačila k postupu, se nedá nikdy hrát. To je strašně ošidné," poznamenal kapitán Hlinka.

Gólmana Erikssona zahřál dvěma slibnými pokusy v krátkém sledu Kudrna. Vyloučení Ihnacaka a poté Řepíka dostalo více do hry i hosty.

Bezbrankový stav změnil ale až v 17. minutě Klimek, k němuž se od zasahujícího Erikssona odrazil kotouč po Kalinově nahození od modré čáry a sparťanský útočník ho poslal do horního růžku. "Puk se trošku vrtěl, takže jsem to chtěl hlavně dostat na bránu. Chtěl jsem to i nahoru, ale trefil jsem to líp, než jsem chtěl," připustil Klimek.

Za necelou minutu mohlo být vyrovnáno, jenže Josefsson zakončil sólo pouze ranou do horní tyčky.

"Ten první gól nás uklidnil. Myslím, že jsme celkově odehráli super zápas do obrany, koncentrovaně. Měli jsme to celkem pod kontrolou," řekl brankář Pöpperle.

Úvodní příležitost druhého dějství měl Klimek, dostatečně rychlý Eriksson mu ale betonem radost sebral. Na konci 28. minuty měla Sparta k dispozici pár sekund přesilovky pět na tři, jenže prohrála vhazování.

V polovině zápasu Barinka nahodil obloučkem puk od modré čáry, Eriksson měl zcela zakrytý výhled a nestačil zareagovat - 2:0. Pražané měli i nadále navrch, šance Formana a Řepíka ale v síti neskončily.

Ve třetí části byla Sparta pozorná v obraně, přesto měla při oslabení i porci štěstí - Reddoxova teč skončila nad. Když pak domácí přežili bez úhony velký závar v 54. minutě i následné oslabení, při němž sáhli Lakers dokonce k power play, bylo jasné, že o postup nepřijdou ani přesto, že nevyužili obrovské šance ke třetí trefě do prázdné branky.

Hostům sebral zbytky nadějí faulující Palola a v přesilovce potvrdil krok do finále kapitán Hlinka. Zaplněné tribuny potěšil ještě 67 sekund před koncem Vrána, který přidal parádním blafákem čtvrtou trefu.

"Ty dva góly v závěru, to byla nádhera pro nás i pro diváky. Euforie, taková třešnička na postupu. A v té skvělé atmosféře jsme si to náramně užili," uvedl Klimek.

Semifinále play off hokejové Ligy mistrů - odveta:

HC Sparta Praha - Växjö Lakers HC 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 17. Klimek (Kalina, J. Hlinka), 31. Barinka (Uher), 57. J. Hlinka (Pech, Klimek), 59. P. Vrána (J. Hlinka, Klimek). Rozhodčí: Lemelin (Rak.), Wehrli (Švýc.) - Ondráček, Špůr (oba ČR). Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 12.136. První zápas 2:1, postoupila Sparta.

Sparta: Pöpperle - Eminger, J. Mikuš, Švrček, Kalina, Piskáček, Barinka, Nedomlel - Klimek, P. Vrána, J. Hlinka - Netík, Ihnacak, Forman - Řepík, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Cingel, Uher. Trenéři: Kalous, Moták a Veber.

Växjö: Eriksson - C. Rosén, Holm, Murphy, Lundberg, Bailen, Bohm, Högberg - Everberg, Fröberg, Brodecki - Palola, R. Rosén, Kiiskinen - Netterberg, Hennessy, Leino - Carnbäck, Josefsson, Reddox. Trenéři: Hallam, Hellgren a J. Jönsson.

Fribourg-Gottéron - Frölunda 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Branky: 13. Bergenheim, 21. Tömmernes, 39. Figren, 42. Grundström. První zápas: 1:5, postoupila Frölunda.