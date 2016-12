Odvetné utkání čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů: HC Sparta Praha - SC Bern, 13. prosince v Praze. Hráči Sparty se radují z třetího gólu. Vlevo brankář Bernu Leonardo Genoni.

Praha - Hokejisté Sparty jako první český tým v historii postoupili do semifinále Ligy mistrů. Ve čtvrtfinálové odvetě porazili Bern 4:1, první zápas ve Švýcarsku skončil 1:1. Vítkovice se ve čtvrtfinále se soutěží rozloučily, když po domácí porážce 2:5 prohrály i na ledě švýcarského celku Fribourg-Gottéron 2:3.

Hokejisté Sparty jako první český tým v historii postoupili do semifinále Ligy mistrů. Ve čtvrtfinálové odvetě porazili Bern 4:1, první zápas ve Švýcarsku skončil 1:1. Pražané o svém dnešním úspěchu rozhodli ve druhé třetině, kdy vstřelili tři branky. Gólem a dvěma asistencemi se pod postup podepsal útočník Lukáš Pech. V lednovém semifinále se český vicemistr utká se švédským Växjö.

"Švýcaři jsou hodně nepříjemný soupeř, liga je na výborné úrovni a oba čtvrtfinálové zápasy byly hodně těžké. Až na dnešní první třetinu jsme to zvládli super a zaslouženě jsme vyhráli," řekl po zápase útočník Miroslav Forman, jenž se na výhře Sparty podílel gólem. "Postup je velký úspěch, ale chceme jít dále. Do finále a vyhrát to. Už jsme hodně daleko," dodal.

Úvod zápasu patřil aktivnějším Švýcarům a brankář Pöpperle musel hned několikrát svůj tým podržet. Sparta pak hru vyrovnala, nebezpečnější byl ale soupeř. Bodenmann dokonce v 10. minutě trefil po přečíslení dva na jednoho tyč. Slibnou příležitost si vytvořil i Rufenacht.

Pražané se v ofenzivě výrazněji připomněli až v polovině zápasu. První přesilovou hru ještě nevyužili, druhý faul Bernu už ale potrestali. Genoniho překonal střelou od modré obránce Mikuš.

Aktuálně druhý tým švýcarské ligy ale bleskově srovnal krok. Již po 39 vteřinách se po rychlém protiútoku prosadil Scherwey. Vstřelené branky dodaly zápasu náboj a začal se hrát mnohem atraktivnější hokej.

K radosti domácích fanoušků se prosadili opět hráči Sparty. Ve 36. minutě překvapil Genoniho střelou z úhlu na bližší tyč Forman. "Občas to tak zkouším a naštěstí to dnes vyšlo," usmíval se Forman.

V rychlém sledu pak byli vyloučeni Müller s Noreauem a Sparta dvojnásobnou přesilovku využila. O třetí gól se postaral uzdravený Pech. "Ještě to nebylo ono a hlavně v první třetině jsem toho měl dost. Pak se mi ale podařilo rozjezdit nohy a zlepšilo se to," řekl Lukáš Pech, který je nejproduktivnějším hráčem týmu v Lize mistrů.

Švýcaři mohli ve třetí části duel zdramatizovat v přesilovkách, první výhodu ale nevyužili a ve druhé dokonce sami inkasovali branku. Z brejku se prosadil Kumstát a zpečetil postup Sparty. Na soupeři byla patrná frustrace a na ledě to jiskřilo. Předčasně do kabin putoval Scherwey a došlo i na několik šarvátek.

HC Sparta Praha - SC Bern 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 31. J. Mikuš (P. Vrána), 36. Forman (Pech, Kumstát), 38. Pech (J. Hlinka, P. Vrána), 49. Kumstát (Pech) - 32. Scherwey (Hischier, Plüss). Rozhodčí: Holm, Nord (oba Švéd.) - Ondráček, Suchánek (oba ČR). Vyloučení: 7:8, navíc Scherwey (Bern) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 6073. První zápas 1:1, postoupila Sparta.

Sestavy:

Sparta: Pöpperle - Piskáček, J. Mikuš, Švrček, Eminger, Nedomlel, Gernát, Barinka - Klimek, P. Vrána, J. Hlinka - A. Kudrna, Cingel, Uher - Forman, Pech, Kumstát - Martin Procházka, Ihnacak, Černoch. Trenéři: Kalous, Moták a Veber.

Bern: Genoni - Blum, Untersander, Gerber, Noreau, Jobin, Krueger, Kamerzin, Andersson - Rüfenacht, Arcobello, Moser - Hischier, Plüss, Scherwey - Bodenmann, Ebbett, Lasch - Berger, Reichert, Müller. Trenéři: Kari Jalonen a Ville Peltonen.

Vítkovice podlehly ve Fribourgu 2:3 a končí

Hokejisté Vítkovic v Lize mistrů končí. Ostravský celek prohrál v dnešní čtvrtfinálové odvetě ve švýcarském Fribourgu 2:3 a po domácí porážce 2:5 z minulého týdne byl z dalších bojů vyřazen. Fribourg s dvojicí českých legionářů Romanem Červenkou a Michalem Birnerem bude hrát v semifinále proti švédské Frölundě.

S třígólovým polštářem v zádech z prvního zápasu v Ostravě si domácí dovolili nechat odpočívat nejproduktivnějšího hráče soutěže a českého reprezentanta Červenku. Ustáli i první vítkovickou šanci Stastného, který ze sóla neznervóznil soupeře vedoucím gólem.

Vítkovice, které nastoupily už bez kouče české dvacítky Jakuba Petra a s bývalým reprezentačním trenérem Vladimírem Vůjtkem v roli spolupracovníka asistenta Pavla Trnky, se snažily hrát aktivně. Další šanci Tybora zmařil gólman Conz.

Pak se na Fribourg usmálo štěstí i před brankou hostů. Bykov hledal v 17. minutě přihrávkou lépe postaveného spoluhráče, ale puk usměrnil do vlastní klece vítkovický obránce.

Postupové šance Ostravských ještě poklesly, a to i přesto, že za 30 sekund vyrovnal Stastny, který i v pádu posunul kotouč podél Conze za brankovou čáru. Dvacet sekund před koncem první části ale Fribourgu vrátil vedení nekompromisní ranou z pravého kruhu nejlepší střelec Ligy mistrů Rathgeb.

Také do druhé části vstoupily aktivněji Vítkovice, ale ve 25. minutě je srazil třetí trefou Mauldin. Jeho ránu ještě znovu smůlovatě posunul do vlastní branky Výtisk. Poslední celek švýcarské ligy, který v ní prohrál šestkrát za sebou, měl ve druhé části na ledě převahu, ale v 36. minutě ho po Romanově ráně zachránila tyčka.

Vítkovice ještě ožily kontaktním gólem, o který se v 51. minutě zasloužil Němec. Vandas mohl i vyrovnat, ale Conz jeho průnik chytil, a Olesz ve velké šanci opět trefil jen tyč.

Fribourg-Gottéron - HC Vítkovice Ridera 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Bykov (Sprunger, Birner), 20. Rathbeg (Bykov, Sprunger), 25. Mauldin (Sprunger, Bykov) - 17. Y. Stastny (P. Zdráhal, Pužič), 51. E. Němec (D. Kafka). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Bauer (Něm.) - Borga, Kovacs (Švýc.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 3780. První zápas 5:2, postoupil Fribourg.

Sestavy:

Fribourg: Conz - Rathgeb, Picard, Leeger, Stalder, Abplanalp, Keinzle, Chavaillaz - Birner, Sprunger, Bykov - Rivera, Neuneschwander, Fritsche - Mauldin, Schmutz, Mottet - Chiquet, Neukom, Fuchs. Trenéři: Huras a Martikainen.

Vítkovice: Bartošák - Klok, Sloboda, Baranka, M. Jáchym, Výtisk, L. Kovář, Puzič - Kucsera, Roman, Tybor - Olesz, Y. Stastny, P. Zdráhal - D. Květoň, Illéš, Vandas - D. Kafka, E. Němec, Tomi. Trenéři: Trnka a Vůjtek st.