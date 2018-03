Praha - Hokejisté Sparty porazili v 51. extraligovém kole Mladou Boleslav 6:2 a zajistili si tak účast v předkole play off. Do vyřazovací fáze jim pomohla v souběžně hraném utkání i porážka Chomutova ve Zlíně 2:5. Pražané dnes sice inkasovali jako první, ale už v polovině zápasu vedli 4:1 a bez potíží uhájili důležité tři body. Hattrickem k tomu přispěl útočník Michal Řepík. Středočeši si zahrají pouze skupinu o umístění na 11. až 14. příčce.

Hosté přijeli s jasným úkolem. Jedině tříbodový zisk je za určitých okolností nechával ve hře o postup do nedělního posledního kola základní části. Vykročili za ním dobře, když sice nejprve nevyužili přesilovku, ale na začátku 11. minuty otevřel Lenc pokusem z velkého úhlu skóre, když využil zakrytého výhledu gólmana Aittokallia.

Chvilku poté se prodral do koncovky na druhé straně Řepík, poté minul z dobré pozice Říčka, jenže nakonec pomohli Mladoboleslavští Spartě k vyrovnání sami. Kurkovu špatnou rozehrávku zachytil Vrána, nic nevymýšlel a krátkým švihem z mezikruží překonal gólmana Růžičku. Klepiš mohl hostům vrátit vedení, jeho ránu od modré čáry ale s námahou vytěsnil Aittokallio.

Od druhé části byli Pražané lepším týmem. Hodně jim k tomu pomohla využitá přesilovka z 24. minuty, kdy se snažil Růžička sám vyhodit puk, ten se po teči dostal k Jarůškovi a jeho nahození tečoval na brankovišti clonící Řepík. Ve 28. minutě už to bylo 3:1, když sérii dorážek nijak nebráněných sparťanů dokončil gólově Pech.

Netrvalo dlouho a hostům zasadil patrně rozhodující ránu pro vývoj dnešního duelu ze samostatného úniku Klimek. Růžičku v hostujícím brankovišti vzápětí nahradil Maxwell. I ten mohl brzy přijít o čisté konto, když Jarůšek nesobecky vybídl ke skórování mladého Pšeničku, ten v obrovské příležitosti ale minul kotouč. Po Řepíkově faulu pak sice vykřesal náznak naděje Němec, ale to bylo ze strany hostů vše.

Ve třetím dějství už jako kdyby ve zvrat sami ani nevěřili a Sparta dovedla duel bezpečně do úspěšného konce. Rozdíl ve skóre navíc ještě navýšili. Na začátku 49. minuty zkusil z velkého úhlu bekhendem štěstí Řepík a na bližší tyči propasíroval kotouč za Maxwellova záda. Jarůšek měl pak v krátkém sledu dvě obrovské příležitosti, jenže neuspěl. V 57. minutě hráli Středočeši přesilovku, zkusili power play, ale skóroval Řepík.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Rulík (Sparta): "Nezačali jsme zápas dobře a prohrávali jsme. Boleslav nás překonávala přihrávkami ve středním pásmu a takovým protečováním i přečíslovala, my jsme tyto situace špatně sehrávali a museli hru trošku změnit. Strašná nám ale pomohl vyrovnávací gól. To nás povzbudilo a myslím, že o utkání pak rozhodla hlavně druhá třetina, která skončila dobře pro nás. Bylo pak jasné, že Boleslav půjde do třetí třetiny na hraně rizika a my díky tomu riskování máme šance na nějaké brejkové situace, což se i potvrdilo."

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Zápas byl asi vyjádřením celé naší sezony. Prostě nám není přáno. Myslím, že první třetinu jsme byli lepší, ale bohužel jedna chyba a přišlo vyrovnání. Spartě to podle mého dodalo trošku klidu a od té doby začali být její hráči silní na puku, přidali nějaké góly a my už jsme nebyli schopní se do toho dostat. My uděláme chybu a dostaneme hned gól. Jinak si myslím, že kluci zápas odbojovali a odmakali, byla tam spousta dřiny, ale žádná radost z toho."

HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. P. Vrána, 24. Řepík (Jarůšek), 28. Pech (Forman, Buchtele), 31. Klimek (T. Pavelka, Z. Michálek), 49. Řepík, 57. Řepík (Z. Michálek, P. Vrána) - 11. Lenc (Němeček), 36. V. Němec (Pacovský, Lenc). Rozhodčí: Hradil, Šír - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 7934.

Sparta: Aittokallio - Z. Michálek, T. Pavelka, Kalina, Mikuš, Ďaloga, Kulda, Piskáček - Řepík, P. Vrána, J. Hlinka - Forman, Pech, Buchtele - Jarůšek, Klimek, A. Kudrna - Kumstát, Pšenička, Říčka. Trenéři: F. Výborný, Rulík, J. Nedvěd a Janeček.

Mladá Boleslav: J. Růžička (31. Maxwell) - Kurka, Jan Hanzlík, Eminger, Němeček, Kotvan, Dlapa, od 21. navíc Nedomlel - Valský, Žejdl, Orsava - Klepiš, Nahodil, Pacovský - Lenc, P. Musil, L. Pabiška - P. Kousal, Urban, V. Němec. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.