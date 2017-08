Praha - Fotbalisté Sparty porazili v dnešní předehrávce 4. kola první ligy 1:0 Slovácko a minimálně do soboty se posunuli na druhé místo v tabulce. Na vedoucí Plzeň ztrácejí bod a stejný náskok mají před třetí Slavií, která má však stejně jako Viktoria utkání k dobru. O výhře domácích rozhodl při svém 400. startu v nejvyšší soutěži kapitán David Lafata.

"Škoda, že to bylo opět jen 1:0, protože v útoku to bylo naše nejlepší utkání v sezoně. Musíme zápas dorazit, ale to se nám nedaří, protože nejsme v dobrém rozpoložení. Po gólu se obrana stáhla 20 metrů zpět. Jsem ale přesvědčený, že naše sebevědomí půjde nahoru s výsledky," řekl trenér Sparty Andrea Stramaccioni.

Sparta oproti předchozímu zápasu v Liberci udělala čtyři změny v sestavě. Poprvé v sezoně nastoupili uzdravení obránci Costa s Hovorkou a šanci od začátku dostali také Šural s Mavubou. Ani na lavičce naopak nebyl bývalý reprezentační kapitán Rosický, který je nemocný a možná nestihne ani následující utkání s Brnem.

Slovácko sice přijelo na Letnou s nejlepším útokem ligy, ale od začátku bylo pod tlakem. A nebýt brankáře Heči, mohlo v prvním poločase několikrát inkasovat. Hostující gólman v sedmé minutě vyrazil teč Lafaty, ve dvanácté vytáhl na břevno střelu Šurala, který se do velké šance dostal po kombinaci Zahustela se Sáčkem. Vzápětí si Heča poradil i s nebezpečnou ranou Ben Chaima.

Hosté se do první šance dostali až po půlhodině. Po rychlém brejku a kombinaci se dostal míč na hranici vápna k Navrátilovi, ale s jeho ranou z voleje si domácí gólman Koubek poradil. Slovácko se však díky tomu probralo a až do konce poločasu hrálo se Spartou vyrovnanou partii.

Sparta pokračovala v dobrém výkonu i po přestávce a dočkala se i branky. V 60. minutě se o to postaral Lafata, který symbolicky ve 400. ligovém utkání načal svou třetí stovku gólů v nejvyšších soutěžích.

"Čtyřstý zápas? Tak to už se asi blížím ke konci. Je to hezké, ale moc to nesleduju. Doufám, že mi zdraví vydrží a ještě nějaký zápas přidám," řekl domácí kapitán, který mohl v 75. minutě přidat další gól, ten ale nebyl uznán kvůli velmi těsnému ofsajdu.

Spartu to málem stálo body, protože domácí v závěru nepochopitelně polevili a Slovácko se dostalo do několika slibných příležitostí. Největší měl v 84. minutě Navrátil, který po Sadílkově rohu trefil tyč.

"V poločase jsme si řekli, že s takovou hrou nemůžeme bodovat. Pak jsme však bohužel nezblokovali jeden centr a všichni víme, že síla Davida Lafaty je ve velkém vápně. Opět se dokázal prosadit. Pak jsme šli do maximálního rizika a v závěru jsme sahali po bodu. Měli jsme tam tři stoprocentní šance, které jsme ale neproměnili. Nic to nemění na tom, že tři body zůstaly po zásluze doma," hodnotil kouč Slovácka Stanislav Levý.

Sparta ukázala, že po letní pauze plné změn jdou její výkony pomalu nahoru a ani ve čtvrtém ligovém utkání neprohrála (2 výhry, 2 remízy). Slovácko utrpělo ve 4. kole první porážku v sezoně. Na Letné ani na 16. pokus nevyhrálo (15 proher, 1 remíza).

"V ofenzivě bylo vidět, že jsme na tom v týdnu hodně pracovali. Musíme ale stále pracovat na defenzivní činnosti, abychom tu ofenzivu podpořili. Vidím zlepšení v naší hře, s čímž jsem spokojený. Dnes mi hráči dali signál, že jsme na dobré cestě," těšilo Stramaccioniho.

Hlasy po utkání:

Andrea Stramaccioni (trenér Sparty): "V ofenzivě to bylo nejlepší utkání v sezoně. Hodně jsme na tom pracovali. Musíme ale stále pracovat na defenzivní činnosti, abychom tu ofenzivu podpořili. Vidím zlepšení v naší hře, s čímž jsem spokojený. Jsem také rád, že máme k dispozici Hovorku a Costu. Pro Hovorku není snadné vrátit se po tak dlouhém a těžkém zranění. Sám jsme měl tři operace kolena, tak to znám. Nyní podle mě nastal ten správný moment pro jeho návrat, protože jsme věděli, že budeme hrát dál od naší branky a nebudeme pod takovým tlakem. Mrzí mě, že to bylo opět jen 1:0. Musíme zápas dorazit, ale to se nám nedaří, protože nejsme v dobrém rozpoložení. Po gólu se obrana stáhla 20 metrů zpět. Jsem ale přesvědčený, že naše sebevědomí půjde nahoru s výsledky. Rozumíme fanouškům a respektujeme jejich názor. Zaslouží si, aby jejich tým byl tím nejlepším. Ale musíme na tom tvrdě pracovat. Potřebujeme bohužel čas, který nemáme. Dnes mi ale hráči dali signál, že jsme na dobré cestě. Pozvali mě dokonce na oslavy vítězství do kabiny, což není můj styl."

Stanislav Levý (trenér Slovácka): "Nebyli jsme tak agresivní, jak jsme chtěli. Vázla nám kombinace a měli jsme veliké problémy ve středu hřiště. Postupem času se to ale zlepšilo a do konce poločasu jsme si vytvořili nějaké situace. V poločase jsme si řekli, že s takovou hrou nemůžeme bodovat. Pak jsme však bohužel nezblokovali jeden centr a všichni víme, že síla Davida Lafaty je ve velkém vápně. Opět se dokázal prosadit. Pak jsme šli do maximálního rizika, dali jsme tam ofenzivní hráče a v závěru jsme sahali po bodu, měli jsme tam tři stoprocentní šance, které jsme ale neproměnili. Nic to nemění na tom, že tři body zůstaly po zásluze doma. Jen mě překvapilo, že v závěru se to Sparta snažila udržet i za cenu zdržování. Čekal jsem více od svého týmu, že jí to uděláme těžší. Mohli jsme to zdramatizovat."

Sparta Praha - 1. FC Slovácko 1:0 (0:0)

Branka: 60. Lafata. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek. ŽK: Reinberk, Hofmann, Daníček (všichni Slovácko). Diváci: 11.696.

Sestavy:

Sparta: Koubek - Zahustel, Mareček, Hovorka, Costa - Biabiany, Sáček, Šural, Mavuba (76. Mandjeck), Ben Chaim (72. Frýdek) - Lafata (82. V. Kadlec). Trenér: Stramaccioni.

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Šimko, Divíšek - Navrátil, Šumulikoski (71. Rezek), Machalík (63. Sadílek), Daníček, Havlík - Zajíc (79. Kubala). Trenér: Levý.