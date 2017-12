Praha - Fotbalisté pražské Sparty suverénně obhájili vítězství na vánočním turnaji internacionálů. V 23. ročníku tradiční štěpánské akce v hale na Podvinném mlýně jako jediní neztratili ani bod a třetím prvenstvím navázali na své triumfy z loňska a z roku 2013. Druhá skončila Plzeň a třetí Dukla Praha, Slavia se tentokrát musela spokojit až se čtvrtým místem.

Stejně jako vloni se v Areně Sparta představilo sedm týmů - šest českých a slovenský Prešov. Hrálo se systémem každý s každým na jednou 16 minut. Sparta ve svém úvodním vystoupení porazila Plzeň 4:2 a našlápla k suverénní "jízdě". Letenští prošli turnajem naprosto hladce a už před posledním zápasem se Slavií měli s pěti výhrami jistotu prvenství.

Sparťané ovládli i derby a tradičního rivala porazili 4:1. "Je pravda, že nepamatuji, abychom takhle před posledním zápasem už byli vítězi. Je to krásný pocit, když si jdeme poslední zápas jen tak zahrát, ještě proti Slavii. Mám hroznou radost, že jsme Slavii přehráli úplně jednoznačně, to je pro sparťana to nejkrásnější, co může být," řekl ČTK s úsměvem nejlepší střelec turnaji Luděk Stracený, který dal devět branek.

"Ještě bychom byli rádi, kdyby to takhle bylo i u našeho áčka, aby taky už kluci nějaký titul získali," dodal čtyřicetiletý bývalý ofenzivní záložník a útočník.

Za Spartu vedle něj hráli například Jaromír Blažek, Marek Kincl, Lukáš Zelenka a pomoci přišel Tomáš Hübschman, stále aktivní hráč Jablonce. "Tomáš tu je poprvé a hned vítězně. Budeme ho brát častěji. Myslím, že jsme tu hráli nejlepší fotbal a měli i nejlepší tým," dodal Stracený.

Za Slavii nastoupili David Kalivoda, Martin Hyský, Jaromír Jindráček či David Filinger. Kvůli problémům s koleny nehrál Vladimír Šmicer, který zůstal jen v hledišti, a nedošlo tak na jeho souboj s tchánem Ladislavem Vízkem z Dukly. Dvaašedesátiletý bývalý reprezentant jako tradičně bavil diváky svými hláškami a v posledním utkání turnaje s Bohemians Praha se dočkal i branky.

"Dal jsem neuvěřitelný gól. Už vím, že jsem byl na turnaji, protože jsem v zápise střelců. Už jsem myslel, že gól nedám. Od Vládi Šmicra mám slíbenou prémii za gól, tak se ho musím zeptat, kolik to bylo," řekl s úsměvem ČTK Vízek.

"A Tondovi Panenkovi musím něco šoupnout, že mě nechali dát gól. Asi to řekl klukům. Jinak bych ho snad ani nedal," zavtipkoval Vízek na adresu legendy Bohemians Antonína Panenky, který si turnaj nenechal ujít, i když na hřišti už vzhledem k věku být nemohl.

Internacionálové Slavie budou mít možnost odplaty hned v neděli, kdy je na programu v Edenu tradiční Silvestrovské derby pražských "S".

23. ročník vánočního halového turnaje internacionálů:

Plzeň - Bohemians Praha 3:1, Dukla Praha - Brno 2:0, Sparta Praha - Plzeň 4:2, Prešov - Slavia Praha 4:6, Dukla Praha - Sparta Praha 2:4, Plzeň - Prešov 3:1, Brno - Bohemians Praha 0:2, Prešov - Dukla Praha 6:3, Sparta Praha - Brno 4:2, Slavia Praha - Plzeň 2:2, Bohemians Praha - Sparta Praha 1:3, Brno - Prešov 1:0, Dukla Praha - Slavia Praha 4:6, Prešov - Bohemians Praha 2:5, Slavia Praha - Brno 1:4, Plzeň - Dukla Praha 1:2, Sparta Praha - Prešov 6:3, Bohemians Praha - Slavia Praha 1:1, Brno - Plzeň 1:3, Slavia Praha - Sparta Praha 1:4, Bohemians Praha - Dukla Praha 2:3.

Konečné pořadí:

1. Sparta Praha, 2. Plzeň, 3. Dukla Praha, 4. Slavia Praha, 5. Bohemians Praha, 6. Brno, 7. Prešov.

Nejlepší střelec:

Luděk Stracený (Sparta Praha) - 9 gólů.

Nejlepší brankář:

David Šimon (Bohemians Praha).