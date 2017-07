Praha - Fotbalisté Sparty vstoupili do nového ligového ročníku remízou 1:1 s Bohemians 1905. Domácí poslal při premiéře italského trenéra Andrey Stramaccioniho v české nejvyšší soutěži do vedení v 16. minutě David Lafata, který si z penalty připsal 200. ligový gól. Dvě minuty před koncem ale vyrovnal Michal Šmíd.

Sparta nasadila v základní sestavě hned sedm letních posil, tedy o jednu víc než ve čtvrtečním utkání 3. předkola Evropské ligy, které Pražané prohráli s Crvenou Zvezdou Bělehrad 0:2. Nově dostal od první minuty šanci záložník Mavuba, jen na lavičce zůstal útočník Janko nebo stoper Štetina. Mezi náhradníky se také objevil i exreprezentační kapitán Rosický.

Domácí se ujali vedení už v 16. minutě, když po faulu Hůlky na Ben Chaima nařídil pokutový kop. Penaltu proměnil kapitán Sparty Lafata a 200. ligovým gólem se osamostatnil na třetím místě Klubu ligových kanonýrů. Před ním jsou už jen Vlastimil Kopecký (252 gólů) a Josef Bican (447). Čtvrtý je Antonín Hájek (199).

Bohemians 1905 mohli vyrovnat jen o pár okamžiků později. Mašek se po přihrávce Tetteha ocitl zcela osamocený na velkém vápně, ale míč si nedokázal ideálně zpracovat a jeho střelu na poslední chvíli stihl vracející se Mareček zablokovat skluzem.

Po přestávce se na Letné dlouho nic nedělo. Fanoušky tak ze sedaček zvedl až Rosický, když se šel za bouřlivého potlesku rozcvičovat k rohovému praporku. Až poté na sebe upozornili i hráči na trávníku. Plavšič se uvolnil na hranici vápna a trefil tyč. Lafata v pádu neuspěl s dorážkou.

K obrovské radosti domácích příznivců se v 70. minutě dostal na hřiště i Rosický, když nahradil Ben Chaima. Šestatřicetiletý záložník zasáhl teprve do druhého ligového utkání od loňského návratu z Arsenalu. Před vleklým zraněním odehrál v září odehrál necelých 20 minut proti Mladé Boleslavi. Po střídání Lafaty navíc dostal kapitánskou pásku.

Když už to vypadalo, že Sparta bez potíží dojde k vítězství, hosté nečekaně vyrovnali. Domácí gólman Dúbravka neudržel Dostálovu tvrdou střelu a Šmíd se z dorážky nemýlil. Sparta si tak připsala nepříjemné zaváhání před čtvrteční domácí odvetou s Crvenou Zvezdou.

Hlasy po utkání:

Andrea Stramaccioni (trenér Sparty): "Byl to zápas, který jsme měli rozhodnou, ale chyběl nám zabijácký instinkt. A pak po střele z 25 metrů jsme udělali chybu a ztratili jsme dva body. Po přestávce jsme kontrolovali hru, ale když nerozhodnete, tak se může stát cokoliv. Jedna střela nebo nákop do vápna. Ale rozhodně jsme hráli lépe než proti Crvene Zvezdě. Co je horší než ztráta dvou bodů, je zranění Kayi, který má zlomený malíček na noze. Nechci se vymlouvat, ale každý zápas jsme kvůli bizarním zraněním přišlo o nějakého hráče.

Martin Hašek st. (trenér Bohemians 1905): "Cítili jsme šanci tady uspět, protože jsme tušili, že Sparta bude po velkých změnách působit nesehraně a bez organizace. Penaltu jsme udělali hloupě a byl to dárek. O přestávce jsme snažili hráčům zdůraznit, že netřeba nic měnit a stále můžeme být odměněni, protože jsme dokázali na větší držení míče soupeře odpovídat rychlými protiútoky. Navíc jsem si říkali, že Sparta kvůli nesehranosti nemá strojovou, nacvičenou silou se prosadit. Po přestávce jsme měli štěstí, když jsme nezachytili Plavšiče a on trefil tyč. Ale to bylo jediné naše štěstí, ostatní jsme si odpracovali. A to i gól, za kterým jsme šli. Šmíd jde při standardkách za gólem a to je o nastavení v hlavě. Máme radost, protože pro nás je úspěch na Spartě remizovat."

Sparta Praha - Bohemians Praha 1905 1:1 (1:0)

Branky: 16. Lafata z pen. - 88. Šmíd. Rozhodčí: Julínek - Dobrovolný, Antoníček. ŽK: Hůlka, Dostál (oba Bohemians). Diváci: 16.724.

Sparta: Dúbravka - Karavajev, Kaya (45. Štetina), Mareček, Čivič - Mandjeck, Mavuba - Plavšič, Lafata (81. Janko), Ben Chaim (71. Rosický) - Juliš. Trenér: Stramaccioni.

Bohemians 1905: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Švec (80. Jirásek), Jindřišek - Vaníček (69. Kuchta), Mašek, Bartek - Tetteh (63. Kabajev). Trenér: Hašek st.