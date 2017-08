Praha - Druhé kolo fotbalové ligy v pondělí zakončí souboj celků, které v týdnu vypadly z pohárové Evropy. Domácí Mladá Boleslav nestačila ve třetím předkole Evropské ligy na albánské Skënderbeu Korcë, zatímco Sparta podlehla Crvene Zvezdě Bělehrad.

Letenský celek není v úvodu sezony v dobrém rozpoložení a po velkých změnách v klubu pod vedením italského trenéra Andrey Stramaccioniho ještě nevyhrál. První zápas v Srbsku prohrál 0:2, doma soupeři podlehl 0:1 a v úvodním ligovém kole s Bohemians 1905 remizoval 1:1.

"Nechci, aby to vypadalo, že nerespektujeme sílu Boleslavi, to určitě ano, ale už bychom měli prokázat, že tady je Sparta," řekl kapitán David Lafata. "Do Boleslavi jedeme s tím, že vyhrajeme a konečně sezonu nějak nastartujeme, protože zatím je to takové plácání o ničem. Musíme zabrat, aby nám neujel vlak," dodal.

Také Boleslav má však co napravovat. Do domácí soutěže vstoupila porážkou 1:2 s nováčkem Olomoucí. V Evropské lize doma porazila Skënderbeu 2:1, a když stejným poměrem prohrála v Albánii, přišlo na řadu prodloužení a po něm pokutové kopy, které poslaly dál soupeře.

"Je to nepříjemnost a představovali jsme si to jinak. Jsem přesvědčený, že v lize i poháru jsme měli na to, abychom postoupili, ale ve fotbale ne vždycky vyhraje tým, co je lepší a má víc šancí," uvedl záložník Marek Matějovský, který přišel do Mladé Boleslavi právě ze Sparty.

"Proti Spartě to bude těžký zápas, protože oni také vypadli a první kolo jim nevyšlo podle představ, takže budou chtít nastartovat šňůru vítězných zápasů," řekl. "Od Sparty se každou sezonu čeká hodně, teď se to ale dostalo do trochu jiných rozměrů. Udělali hodně změn a dalo se čekat, že to nebude hned fungovat. Ale si bych je nezatracoval," prohlásil.

Pondělní zápas začne v 17 hodin.

Hlasy před pondělní dohrávkou

Marek Matějovský (záložník Mladé Boleslavi a bývalý hráč Sparty): "Sparta je fenomén a v mých očích je to největší český klub, za kterým stojí obrovská tradice. Měl jsem možnost poznat to i z druhé strany a u všech týmů platí, že na Spartu se každý motivuje o trochu víc. Ať si každý říká, co chce, prostě to tak je. Od Sparty se každou sezonu čeká hodně, teď se to ale dostalo do trochu jiných rozměrů. Není to jednoduché, udělali hodně změn a dalo se čekat, že to nebude hned fungovat. Ale asi bych je nezatracoval. Bude to těžký zápas, protože oni také vypadli a první kolo jim nevyšlo podle představ, takže budou chtít nastartovat šňůru vítězných zápasů."

Radoslav Kováč (asistent trenéra Sparty): "Cestování je těžký, ale nedívám se na to, v jaké situaci je Boleslav. Díváme se sami na sebe, protože se musíme od něčeho odrazit a zápas zvládnout. Dostali jsme se do těžké situace, můžeme si za to sami a také se z ní musíme sami dostat, protože nám nikdo nepomůže."

David Lafata (útočník Sparty): "Nechci, aby to vypadalo, že nerespektujeme sílu Boleslavi, to určitě ano, ale už bychom měli prokázat, že tady je Sparta. Do Boleslavi jedeme s tím, že vyhrajeme a konečně sezonu nějak nastartujeme, protože zatím je to takové plácání o ničem a musíme zabrat, aby nám neujel vlak."