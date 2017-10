Praha - Dvě atraktivní předehrávky vyplní úterní volno v programu hokejové extraligy a ve hře bude vedení v tabulce. V souboji 18. kola přivítá Sparta svého tradičního soka Plzeň, duel 30. kola obstarají v ocelářském derby Třinec a Vítkovice. Škoda i Třinec mohou přeskočit vedoucí Brno. Zatímco Oceláři mají stejně bodů jako Kometa, ale horší skóre, Západočeši ztrácejí dva body.

Sparta po sérii tří zápasů, v nichž neztratila ani bod, prohrála v Jihlavě 2:4. V arénách soupeřů nebodovala potřetí za sebou a poněkud utlumila hlasy o zlepšených výkonech. V úterý se Pražané opět vrací na domácí led O2 areny a budou chtít vrátit Indiánům těsnou porážku 3:4 z poloviny září na západě Čech.

"Naším úkolem je vrátit se na vlnu vzrůstající výkonnosti z posledního domácího utkání, k tomu se ale potřebujeme vyvarovat individuálních chyb a opět podat po všech stránkách maximální výkon. Cílem je v domácím prostředí samozřejmě vítězství," prohlásil trenér Jaroslav Nedvěd.

Přes dobré postavení v tabulce v současnosti není v ideální pohodě ani Plzeň, která v metropoli zakončí sérii pěti venkovních utkání, z nichž vyhrála pouze první na ledě Zlína 5:4 po samostatných nájezdech. V dalších třech vystoupeních si připsala jen dva body.

"Bohužel nám to nevyšlo ani naposledy (v Olomouci). Ale dali jsme do toho všechno. Na Spartě k tomu musíme přistoupit ještě lépe. Byl to čtvrtý zápas venku, což je hodně, je to velice těžké. Mimo náš led se nám navíc nehraje dobře, nevíme, čím to je. Musíme to rychle hodit za hlavu. Sezona je dlouhá, jedeme dál," řekl klubovému webu brankář Miroslav Svoboda.

Třinec s Vítkovicemi si v úterý předehrají utkání 30. kola a v pátek se utkají znovu na ostravském ledě v rámci 17. kola.

Ocelářům vyvrcholí série čtyř domácích zápasů, ve které zatím sklízeli pouze výhry. Domácí půda jim poslední dobou svědčí i proti Ostravanům, které ve Werk Aréně porazili sedmkrát za sebou, byť v posledních čtyřech případech vždy až v prodloužení či na nájezdy.

"Doma to nikdy a proti nikomu nemáme snadné, protože týmy sem přijíždí spíše s defenzivní taktikou. Ale doufám, že se na derby kvalitně připravíme a budeme pokračovat v našich domácích výkonech," řekl třinecký druhý trenér Marek Zadina.

Vítkovice dokázaly vítězství zpod Javorového naposledy odvézt 19. září 2014. Teď jsou povzbuzeny výhrou 7:3 ve Zlíně a teoreticky i odpočatější, protože od úterního souboje nehrály.

"Máme drobnou výhodu, že jsme poslední dvě kola nehráli, tudíž oni nemohli vidět naše zápasy," řekl vítkovický kouč Jakub Petr. "Jsou na vítězné vlně, ale my víme, že derby má svá specifika. Mužstva se znají, i s přípravou hrajeme proti sobě v této sezoně už počtvrté. Jejich zápasy jsme viděli, víme všichni, co jsou silné stránky Třince."

Vítkovice přišly na delší čas o útočníka Deje a zraněný je také Kucsera.

Statistické údaje před úterními zápasy extraligy: -------- Předehrávka 18. kola: HC Sparta Praha (7.) - HC Škoda Plzeň (3.). Začátek zápasu: 18:20 (ČT Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 3:4. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 15 zápasů/9 bodů (3 branky + 6 asistencí) - Dominik Kubalík 16/22 (15+7). Statistiky brankářů: David Honzík 2,96 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 91,06 procenta, Sami Aittokallio 2,71 a 90,94 - Miroslav Svoboda 2,29, 92,16 a jednou udržel čisté konto, Alexandr Hylák 0, 100 a a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 7,14 a 80,00. Zajímavosti: - Sparta třikrát za sebou doma naplno bodovala, když porazila postupně Litvínov (3:1), Mladou Boleslav (3:2) a Chomutov (3:2). - Pražané prohráli čtyři z posledních sedmi zápasů a získali v nich jen devět bodů. - Sparta sehrála od posledního vystoupení doma proti Chomutovu (neděle 15. října) jediný duel, když se představila ve čtvrtek v Jihlavě (2:4). - Plzeň prohrála v neděli v Olomouci (0:5) a vyšla naprázdno poprvé po 13 zápasech. Připsala si ale třetí porážku za sebou. - Sparta ve vzájemných zápasech s Plzní po předchozích pěti vítězstvích dvakrát za sebou prohrála. - Plzeňský útočník Jaroslav Kracík může sehrát 500. zápas v extralize. Předehrávka 30. kola: HC Oceláři Třinec (2.) - HC Vítkovice Ridera (10.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 3:2. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 16/20 (11+9) - Jakub Lev 15/12 (7+5). Statistiky brankářů: Šimon Hrubec 1,83, 92,63 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Strmeň 4,00 a 84,62 - Patrik Bartošák 2,40 a 91,60, Daniel Dolejš 1,86 a 91,80. Zajímavosti: - Oceláři vyhráli čtyřikrát za sebou a ztratili v této sérii jediný bod. - Vítkovice po sérii pěti porážek vyhrály dva z posledních tří zápasů. - Další derby Vítkovic s Třincem se uskuteční hned v pátek v duelu 17. kole v Ostravě. - Oceláři vyhráli ve vzájemných zápasech v extralize nad Vítkovicemi doma šestkrát. Naposledy zvítězili Ostravané v Třinci (5:3) 19. září 2014, od té doby tam získali jen dva body.