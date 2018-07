Praha - Fotbalisté pražské Sparty na úvod nové ligové sezony vydřeli výhru 2:0 nad nováčkem z Opavy. Slezané drželi na Letné 72 minut senzační remízu, ale pak se z dálky trefil gabonský záložník Guélor Kanga a pojistku přidal Ghaňan Benjamin Tetteh. Sparta nad Opavou vyhrála v nejvyšší soutěži poosmé za sebou. Nováček se po 13 letech vrátil do ligy sympatickým výkonem, ale k bodům to nevedlo.

Opava nepřijela na Letnou, kde v minulých pěti ligových zápasech inkasovala hrozivých 21 gólů, jen bránit a hned v úvodní minutě zahrozila po brejku. Kuzmanovič však pálil v dobré pozici vysoko nad. Ve zbytku první půle už měla výraznější šance téměř výhradně Sparta.

V deváté minutě Ben Chaimův slabý přízemní centr propadl hostujícímu gólmanovi Šromovi mezi nohama těsně vedle, vzápětí Plavšičovu střelu srazila obrana a Štetina po rohu hlavičkoval mimo.

V domácím dresu byl aktivní hlavně Ben Chaim. V 19. minutě jeho střelu tečoval těsně mimo Pulkrab, který dostal na hrotu útoku přednost před Tettehem. Ve 34. minutě postupoval Ben Chaim ze strany sám na bránu, ale trefil jen Šroma. Chvíli před pauzou pak po Stanciuově přihrávce mířil vedle Kanga.

Po necelé hodině hry šel sudí Královec zkontrolovat na videu Hrabinův zákrok na Chipciua, ale penaltu nenařídil. V 66. minutě Stanciu z přímého kopu těsně za vápnem trefil jen boční síť.

Spartě se po přestávce dlouho příliš nedařilo a navázala na nepřesvědčivé výkony z letní přípravy, v níž ze sedmi utkání jen dvakrát vyhrála. Vysvobodil ji až gól ze 73. minuty. Po Tettehově přiťuknutí napřáhl Kanga z 30 metrů a přízemní skákavou střelou zaskočil brankáře Šroma.

Letenští se uklidnili a vzápětí mohli zvýšit, Stanciu však pálil jen do břevno. Pojistku tak nejlepší domácí tým minulé ligové sezony dal až v 84. minutě, kdy Tettehovu ránu Svozil nešťastně srazil mimo Šromův dosah. Sparta se tak vítězně naladila na čtvrteční úvodní zápas 2. předkola Evropské ligy proti Spartaku Subotica.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Hapal (trenér Sparty): "Opava si zaslouží respekt, hrála velice odvážně hlavně v úvodu utkání a dařila se jí kombinace. Ale na druhou stranu nám v první půlce chyběl klid, rozvaha na míči a mohli jsme si vypracovat daleko víc šancí. Jednu stoprocentní jsme zahodili. Do druhé půle jsme šli trpělivěji, čekali jsme na svoji příležitost a ta přišla. Nakonec nás výsledek dotlačil k tomu jít na dva útočníky, protože čas utíkal a samozřejmě jsme chtěli vyhrát. Věřil jsem až do konce utkání, že to zvládneme a vyhrajeme. Osobně si myslím, že všechna střídání nám vyšla a oživila hru. Po vedoucím gólu jsem si byl vnitřně tak nějak jistý, že zápas zvládneme do vítězného konce. Nakonec myslím, že jsme ani Opavu nepustili do nějaké gólovky. Výkon Kangy hodnotím dobře jako celého mužstva, ale samozřejmě jsme teprve po prvním utkání. Nervozitu jsem cítil, ale spíše z okolí, ne přímo v kabině."

Roman Skuhravý (trenér Opavy): "Sparta vyhrála zaslouženě z jednoho prostého důvodu, protože má daleko víc zkušeností než my. Co se týče nasazení a organizace hry, do nějaké 70. minuty to bylo v pořádku. Dnes byl problém v tom, že jsme si nedokázali při takovéhle atmosféře, na takovémhle stadionu odpočinout v naší silné kombinaci, kterou máme. V tomhle jsem viděl nováčkovskou daň. Neměli jsme dopředu takový drajv, jaký většinou máme. Když jsem myslel, že už nás ani Sparta nemá čím extrémně překvapit, dostali jsme takový gól, jaký jsme dostali. První věc na středu hřiště nevystoupit, nevytlačit prostor. Složité, ale na hráče se nezlobím. Jestli to šlo, nebo nešlo chytit, nevím, nikdy jsem v bráně nestál. Na Spartě v takovémhle kondičním rozpoložení, v kterém jsme už byli, to už pro nás bylo neřešitelné. Druhý gól druholigová chyba, která v druhé lize potrestaná není, tady ji soupeř potrestá, i když se štěstím. Zápas byl důležitý, abychom zjistili, o čem první liga je. Dostali jsme to z jedné vody načisto. Dělali jsme, co jsme mohli. Na body to nestačilo, ale jedeme dál."

Sparta Praha - SFC Opava 2:0 (0:0)

Branky: 73. Kanga, 84. Tetteh. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek. ŽK: Costa, Kanga - Kayamba, Schaffartzik. Diváci: 12.186.

Sparta: Nita - Chipciu, Štetina, Costa, Frýdek - Kulhánek - Ben Chaim (78. Vukadinovič), Stanciu, Kanga, Plavšič (72. Šural) - Pulkrab (57. Tetteh). Trenér: Hapal.

Opava: Šrom - Simerský, Svozil, Hrabina - Zavadil (82. Jurečka), Schaffartzik - Kayamba, Kuzmanovič, Zapalač - Puškáč (73. Jursa), Juřena (78. Smola). Trenér: Skuhravý.