Právě zveřejněno

Plzeň - Hokejisté Sparty i potřetí v sezoně porazili Plzeň, když ve 39. kole zvítězili na jejím ledě 3:2 v prodloužení a dobře se naladili na úterní odvetu semifinále Ligy mistrů. O výhře pražského týmu rozhodl trefou tři sekundy před koncem prodloužení kapitán Jaroslav Hlinka. Sparta tak ukončila pětizápasovou vítěznou šňůru Západočechů.

Záhy po zahájení utkání zahrozil rychlou střelou po vyhraném vhazování Kumstát. Poté domácí nevyužili dvě přesilové hry a naopak v 7. minutě ujel ve vlastním oslabení Forman, jehož forhendový blafák Machovský svým pravým betonem zlikvidoval. Jeho protějšek Škarek, jenž opět po měsíci dostal šanci v sestavě Sparty, se za chvíli blýskl proti střele Vondráčka z bezprostřední blízkosti. Indiáni se před zaplněným hledištěm tlačili dopředu, ale táhlou střelou z levého kruhu se neprosadil ani Kracík.

Na konci úvodní třetiny mohl během početní výhody Sparty skórovat nekrytý Gernát, z mezikruží však nemířil přesně. Do prostřední části vstoupili lépe domácí, Škarek ale dokázal zlikvidovat bombu Lva i průnik Hrnky. Za chvíli při přečíslení v přesilovce Kratěnovu přihrávku nezužitkoval dobře postavený Vondráček.

Hostům následně pomohla do tempa přesilovka, přestože v ní Řepíkův volej minul odkrytou branku. Ve 33. minutě sice ztížil Pulpán faulem zakončení rozjetému Vránovi, jenž ovšem vzápětí z nařízeného trestného střílení dostal hosty do vedení. O čtyři minuty později při vyloučení Kracíka nejprve Machovský skvěle zastavil pokus Pecha, ale stejný hráč za chvíli po šikovném přistrčení od Hlinky zvýšil na 2:0. Krátce před druhou sirénou se ale od zadního mantinelu vytočil až před branku Vondráček a vrátil gólem domácí zpět do hry.

Hosté se v závěrečné dvacetiminutovce zatáhli do defenzivy, přes níž se Indiáni těžko prosazovali. Ve 47. minutě přesto Kratěna po rychlé kombinaci pálil nad a chvíli na to Škarek stačil vyrazit teč Indráka. Oba týmy poté promarnily přesilovku. Až v 57. minutě se podařilo srovnat zblízka na 2:2 Kubalíkovi, který si tak připsal 23. trefu v sezoně.

V nastavení neproměnil Pech samostatný únik a stejně neuspěl i na druhé straně Čerešňák. Bonusový bod zajistil hostům trefou po závaru u branky tři sekundy před koncem nastavené pětiminutovky Hlinka.

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Dvě třetiny jsme dnes neodehráli úplně podle našich představ. Nebyl to od nás ideální výkon. V první třetině jsme promarnili hodně přesilovek a nedokázali jsme jejich využitím naklonit zápas v náš prospěch. Naopak ve druhé třetině jsme Spartě zbytečně darovali mraky přesilovek a díky jejich kvalitním hráčům na tuto činnost nás za to potrestali. Důležité pro nás bylo, že se nám povedlo dát kontaktní gól na 1:2 na konci druhé třetiny. Třetí třetina potom byla z naší strany dobrá a bojovná. Snažili jsme se s výsledkem něco udělat, což se nám nakonec podařilo. Situaci v prodloužení nesmím komentovat. Chyběly tři vteřiny z prodloužení a mohli jsme si trestných střílení užít dost a dost."

Zdeněk Moták (Sparta Praha): "Bylo to velice kvalitní vyrovnané utkání. Na domácích bylo vidět, že mají nějakou šňůru vyhraných utkání. Byli hodně sebevědomí. Nám to v prvních dvou třetinách velmi dobře bruslilo, byli jsme odolní v osobních soubojích a zaslouženě jsme vedli. Nicméně ve třetí třetině jsme trochu ztratili na aktivitě a necelé tři minuty před koncem jsme inkasovali vyrovnávací gól. Přesto jsme se ziskem dvou bodů po prodloužení spokojeni."

HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 2:3 v prodl. (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 40. Vondráček (Koreis), 58. D. Kubalík (T. Svoboda, P. Kadlec) - 33. P. Vrána z trest. střílení, 38. Pech (J. Hlinka, P. Vrána), 65. J. Hlinka (Kalina, P. Vrána). Rozhodčí: R. Polák, Pražák - Kotlík, Zíka. Vyloučení: 9:9, navíc Lev - Eminger 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 6079.

Sestavy:

Plzeň: Machovský - Kadlec, Němeček, Čerešňák, Pulpán, Moravčík, Kaňák - T. Svoboda, Kratěna, D. Kubalík - Indrák, Preisinger, Stach - Hrnka, Kracík, Lev - Vondráček, Koreis, Kodýtek. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Sparta Praha: Škarek - Eminger, J. Mikuš, Gernát, Švrček, Piskáček, Barinka, Kalina - Klimek, P. Vrána, J. Hlinka - Netík, Ihnacak, Forman - Řepík, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Cingel, Uher. Trenéři: Kalous, Moták a Veber.