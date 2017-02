Praha - Hokejisté Sparty porazili ve 45. kolo hokejové extraligy Chomutov 3:2 v prodloužení. Pražané porazili Piráty poprvé v sezoně. Po dvou třetinách vedli 2:0, ale Severočeši vydřeli alespoň bod. V závěru prodloužení rozhodl z trestného střílení útočník Lukáš Pech.

Do sestavy domácích naskočil poprvé po návratu z Kontinentální ligy útočník Buchtele, jeden z tahounů týmu během loňské cesty za stříbrem. Pražané měli brzy k dispozici přesilovku, ale první šance přišla až na začátku páté minuty, kdy se Kämpf protáhl před Pöpperleho, jenže ten byl připraven. Dvakrát v krátkém sledu si pak zahráli početní výhodu i Severočeši, ale sparťané se bez větších potíží ubránili.

Do vedení dostala domácího favorita souhra těch, kteří si na ledě v posledních týdnech mimořádně rozumí. Vrána si vyměnil puk s kapitánem Hlinkem, ten ho vzápětí našel najíždějícího před hostujícím brankovištěm a Vránovi stačilo do rychlé přihrávky jen nastavit čepel. Koblasa mohl ještě do přestávky odpovědět, jeho povedená rána však zacinkala pouze na tyč.

Ve velmi podobných situacích jako Vrána při své trefě byli zkraje druhé třetiny Buchtele a poté i Kumstát, ale vítězně z těchto minisoubojů už vyšel Laco. Stejně bravurně si vedl i při pokusu Švrčka z mezikruží. Ve 29. minutě dostal na stejnou parketu, ale na druhé straně, nabito Dlapa, ani Pöpperle se však nenechal zahanbit a předvedl skvělý zákrok.

Sparta zvýšila ve 36. minutě, kdy se Pechův pokus odrazil před Ihnacaka, ten se dokázal bleskově zorientovat a pohotově ho uklidil za Lacova záda. Právě Pech měl ještě šanci těsně před druhou přestávkou, ale chomutovský gólman byl proti.

Pojistku domácích mohl ve 45. minutě po rychlém brejku přidat Klimek, Laco však jeho dobrý pokus dokázal vytěsnit mimo tyče. Netrvalo dlouho a přišla zápletka: Kaše našel rozjetého Sklenáře, který byl sice podražen Švrčkem, přesto dokázal v pádu překonat Pöpperleho.

Hosté v tu chvíli vycítili šanci na body. Uteklo jen tři a půl minuty a bylo vyrovnáno. Huml vybojoval u hrazení kotouč v útočném pásmu, našel Vondrku, který ranou bez přípravy nedal Pöpperlemu možnost zasáhnout. Hosté mohli dokonat obrat ještě před koncem základní hrací doby, když hráli po faulu Kumstáta poslední dvě minuty přesilovku, ale neuspěli.

Prodloužení, do něhož dospěl duel již potřetí při měření sil obou celků v sezoně, přineslo řadu šancí a přečíslení. V čase 64:40 přišlo rozuzlení. Laco při Gernátově šanci podle sudích záměrně posunul branku a z nařízeného trestného střílení ho překonal Pech.

Hlasy trenérů po utkání

Jiří Veber (Sparta): "V první třetině jsme měli problémy, udělali jsme dva stupidní fauly v útočném pásmu a hráli jsme tam celkem šest minut v oslabení, což celou třetinu poznamenalo. Po té druhé jsme vedli 2:0, což bylo pro nás výborné, ale Chomutov nás přestřílel, ve třetí třetině dal i kontaktní gól a my jsme se začali dostávat pod tlak. Před vyrovnávacím gólem jsme měli puk na holi. Alespoň v prodloužení jsme měli trošičku více ze hry a drželi se na puku, jinak nás Chomutov po celý duel hodně zlobil."

Jan Šťastný (Chomutov): "První třetinu jsme odehráli velice dobře a jediná škoda byla, že jsme nedokázali využít některou ze šancí a přesilové hry. Domácí de facto z jednoho z protiútoků, na který jsme upozorňovali, se dostali do vedení. Věděli jsme, že to bude těžké, ale ve druhé třetině jsme navázali na výborný výkon z té první. Domácí však zužitkovali přesilovku, bylo to 2:0, ale my jsme si v šatně říkali, že nemáme co ztratit a že nejsme horší. Dali jsme kontaktní branku a domácím už se nedýchalo tak snadno. Po krásné akci jsme vyrovnali, ten bod byl asi spravedlivý. V prodloužení byly šance na obou stranách, bod navíc získali domácí, ale pro nás má i ten jeden bod cenu zlata."

HC Sparta Praha - Piráti Chomutov 3:2 v prodl. (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 15. P. Vrána (J. Hlinka), 36. Ihnacak (Pech, J. Mikuš), 65. Pech z trestného střílení - 46. Sklenář (D. Kaše), 49. Vondrka (Huml). Rozhodčí: Šír, Horák - D. Jelínek, Lhotský. Vyloučení: 6:4. Využití: 1:0. Diváci: 6370.

Sestavy:

Sparta: Pöpperle - Gernát, J. Mikuš, Švrček, Kalina, Eminger, Nedomlel - Řepík, P. Vrána, J. Hlinka - Smejkal, Klimek, Forman - Ihnacak, Pech, Kumstát - Buchtele, Cingel, Uher. Trenéři: Kalous, Moták a Veber.

Chomutov: J. Laco - Flemming, Dlapa, Rutta, J. Mrázek, Valach, Skinner, od 21. navíc Kudělka - Vondrka, Huml, Tomica - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Kämpf, Poletín - Račuk, D. Kaše, Hlava. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.