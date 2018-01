Praha - Hokejisté Sparty uspěli v dohrávce 33. kola extraligy, když porazili Hradec Králové 2:1 v prodloužení. Pražané ukončili sérii tří zápasů bez bodového zisku i sérii tří domácích porážek ve vzájemných kláních. V čase 60:27 rozhodl obránce Marek Ďaloga.

Oba celky nastoupily bez stabilních kapitánů. Spartě scházel Jaroslav Hlinka, hostům zase Jaroslav Bednář. Už na začátku třetí minuty mohl proti svému bývalému týmu otevřít skóre tahoun domácí ofenzivy Jarůšek, jenže ve velké šanci trefil pouze brankovou konstrukci. Úvodní třetina se jinak nesla v duchu dobře pracujících a zabezpečených obran.

V 10. minutě měl nabito bek Gregorc, puk z jeho hole ale po mocném nápřahu skončil pouze v náruči Aittokallia. Netrvalo dlouho a sparťané si zahráli první přesilovku, ale Východočeši s pozorným Jaroslavem Pavelkou v brance se bez větších potíží ubránili.

V nástupu do druhého dějství dohrávala Sparta takřka celou přesilovku po Graňákově prohřešku těsně před přestávkou, ale nevedla si o mnoho lépe. A Michálkovu ránu od modré čáry schoval bez potíží do lapačky pozorný Jaroslav Pavelka.

Před polovinou základní hrací doby neuspěl ze sóla Klimek, pak však přece jen pomohl Pražanům do vedení. Přesně po 30 odehraných minutách se prosadil Forman. Nejprve připravil skvělou přihrávkou šanci pro Klimka, puk ale zůstal za zády královéhradeckého gólmana a právě Forman byl tím, kdo jej dotlačil do branky.

Vzápětí se proti pravidlům provinil Švrček, ostřelování sparťanské branky ale Mountfieldu vyrovnání nepřineslo. Na začátku 40. minuty neustál Červený dvouminutový trest za podražení a musel rovnou do kabin, když obdržel navrch i osobní trest do konce utkání za nesportovní chování.

Východočeši ztěžka hledali cestu za vyrovnáním, ve 45. minutě se ocitl zčistajasna ve slibné šanci Koukal, bekhendem zblízka však Aittokallia nepřekonal. Na druhé straně zahrozil po Vránově akci Mikuš, Jaroslav Pavelka ale vytěsnil kotouč betonem.

V 53. minutě Gregorc dlouho vybíral, koho osloví se svou rozehrávkou. Záhy měl jasno, když domácí trestuhodně zapomněli na rozjetého Koukala a ten rychlým zakončením mezi betony vyrovnal. Přesilovky na obou stranách v závěru základní doby přišly vniveč. Prodloužení ukončil po 27 vteřinách Ďaloga, jenž tváří v tvář překonal Jaroslava Pavelku.

Hlasy trenérů po utkání:

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Po sérii neúspěchů kluci věděli, že máme nůž na krku. Další prohra už by nás poslala někam, kde nechceme být. Strašně se semknuli a hráli velmi zodpovědně. Bohužel pro ně se nám všem ukázalo, že jsou toho schopní. Teď to od nich budeme vyžadovat každý zápas. Nějaké výmluvy na to, jestli máme někdy štěstí, nebo smůlu, v této fázi sezony už neplatí. Není to o smůle a štěstí, ale o práci, zodpovědnosti a týmovém výkonu. Když jsme schopní to odehrát proti tak kvalitnímu mužstvu, jakým je Hradec, tak to musíme být schopní tak odehrát každý den - úterý, pátek, neděle, třikrát týdne do konce sezony. A jsme z problémů venku. Výborně zachytal Sami Aittokallio."

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Pro nás to byl zápas, v kterém snesla nějaké měřítko jen první třetina, kdy jsme měli nějaké příležitosti, ale ve druhé jsme neměli vůbec nic. Tam jsme nehráli dobře dopředu, ale ani dozadu. Nedodržovali jsme systém. Naštěstí Sparta vstřelila jen jeden gól a ve třetí třetině jsme díky tomu věřili, že se s tím dá něco udělat. Trošku jsme se zvedli, ale podařilo se nám jen vyrovnat. Celkově tomu výkonu chyběla šťáva a energie. Bylo to těžkopádné a upracované, dnes musíme být za ten bod rádi. Výborný výkon podal v brance Jarda Pavelka, který nás celý zápas držel ve hře."

33. kolo hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 30. Forman (Klimek), 61. Ďaloga (Forman, Pech) - 53. Koukal (Gregorc). Rozhodčí: Šír, Pražák - Pešek, D. Klouček. Vyloučení: 4:5, navíc Červený (Hradec Králové) 10 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 5742.

Sestavy:

Sparta: Aittokallio - Ďaloga, Z. Michálek, J. Mikuš, Kalina, T. Pavelka, Švrček, Nedomlel - Forman, Pech, Klimek - A. Kudrna, P. Vrána, Říčka - Jarůšek, Černoch, Reichenberg - Uher, Rousek, Kumstát. Trenéři: F. Výborný, J. Nedvěd a Janeček.

Hradec Králové: J. Pavelka - Pláněk, Vydarený, Zámorský, Cibulskis, Gregorc, Graňák, F. Pavlík - Köhler, Kukumberg, Šimánek - Červený, Džerinš, Cingel - Smoleňák, Koukal, M. Látal - Vopelka, Berger, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.