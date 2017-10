Praha - V předchozích sezonách byly zápasy mezi Spartou a Plzní většinou soubojem o úplné čelo tabulky, před nedělním šlágrem 10. ligového kola je ale situace jiná. Zatímco Viktoria bez ztráty bodu kraluje soutěži a bude útočit na překonání historicky nejlepšího vstupu do sezony, Pražanům se po letních změnách nedaří. Z pátého místa ztrácejí na rivala hrozivých dvanáct bodů a v ostře sledované bitvě na Letné budou mít zřejmě poslední šanci, jak ještě zamíchat kartami v boji o titul.

Plzeň po letním návratu trenéra Pavla Vrby zatím zastiňuje obě pražská "S", která před sezonou přivedla drahé zahraniční posily. Západočeši suverénně vedou tabulku o sedm bodů před druhou Olomoucí a o osm před obhájcem trofeje Slavií. Přesto Vrba zůstává před nedělí opatrný.

"Myslím, že zápas papírově favorita nemá. Je to před ním strašně vyrovnané, Sparta je strašně silný soupeř. V dosavadní části nemá výsledky, které by si asi představovala. Ale já ji furt beru jako soupeře, který má nejvyšší ambice a určitě se nevzdává v boji o titul," řekl Vrba.

"Víme, že soupeř bude hodně nažhavený, bude chtít dokázat, že svou kvalitu má. Jsem přesvědčený, že ji má, že je jen otázka času, kdy si to sedne. Na druhou stranu my chceme pokračovat v tom, co jsme načali. Zatím máme výhodu a doufám, že ji budeme mít i po tomto zápase," dodal Vrba.

Jeho celek by případnou výhrou symbolicky právě na Letné překonal nejlepší vstup do samostatné ligy v podání Sparty, která v roce 2011 vyhrála úvodních devět kol. "Přiznám se, že já tyhle rekordy moc nevnímám. Je mi to celkem jedno. Chci se vždy zaměřit na zápas, co nás čeká," řekl Vrba.

Sparta prohrála pět z posledních šesti ligových zápasů s Plzní, na jaře ale Viktorii doma porazila 2:0. Nyní by to Letenští rádi zopakovali a oživili momentálně velmi nízké naděje na titul.

"David Lafata mluvil o tom, že nás do konce sezony čeká každý zápas jako play off. Podle mě s Plzní je to pro nás jako finále, po kterém play off začíná. Hrajeme před vlastními fanoušky, máme v týmu hráče, kteří Plzeň porazili na jaře, takže jsem přesvědčený, že máme dobrou šanci vyhrát," uvedl italský trenér Sparty Andrea Stramaccioni.

Letenští mají po jeho letním příchodu výkyvy. Doma získali deset bodů, zatímco venku jen pět. "Zápas s Plzní zakončí první třetinu ligy. Oni byli bezchybní, naopak my chybovali a nemáme takové výsledky, jaké jsme chtěli. Nyní se ale koncentrujeme jen na 90 minut nedělního zápasu, který chceme vyhrát. Nedíváme se na tabulku," řekl Stramaccioni.

"Plzeň má stálý hráčský kádr. Také několik zápasů dokázala vyhrát na poslední chvíli, což týmu dodá sílu. Zaslouženě vede ligu, ale my nyní chceme její sérii výher ukončit," dodal Stramaccioni.

Zatím ještě neví, zda nasadí veterána Tomáše Rosického od začátku, nebo až v průběhu hry. Na plzeňské straně se po zraněních uzdravují klíčoví obránci Roman Hubník s Davidem Limberským, jejichž start je nejistý.

Zápas na Letné začne v neděli v 18:00.

Hlasy před nedělním utkáním:

--------

Andrea Stramaccioni (trenér Sparty): "Pokud se budeme věnovat pohledům na tabulku, bude to vyvíjet negativní energii. Víme, že hrajeme doma, před fanoušky a máme velkou šanci to zvládnout. I kvůli tomu, že máme v týmu hodně hráčů, kteří na jaře zvládli tady doma Plzeň porazit. Viktoria si zaslouží být aktuálně první v tabulce, tím spíš je to pro nás velmi důležitý zápas. Respektuji trenéra Vrbu, sérii, kterou s Plzní udělal. Ale věřím, že ji v neděli zastavíme."

David Lafata (kapitán a útočník Sparty): "Vzhledem k tomu, jakou máme ztrátu, potřebujeme něco smazat. V naší situaci nemůžeme jít do zápasu s ničím jiným, než že chceme vyhrát. My už můžeme brát každý zápas jako play off v hokeji, když to přeženu. Musíme se koukat sami na sebe a uvidíme, co z toho na konci vznikne. Myslím, že v uvozovkách už od nás nikdo moc nečeká, ale flintu do žita neházíme."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Myslím si, že ten zápas papírově favorita nemá. Ten zápas tentokrát bude mít možná ještě větší náboj, co se týká Sparty. Víme, že soupeř bude hodně nažhavený, bude chtít dokázat, že svou kvalitu má. Já jsem přesvědčený, že ji má, že je jen otázka času, kdy si to sedne. Zatím máme výhodu a doufám, že ji budeme mít i po tomto zápase. Přiznám se, že já tyhle rekordy moc nevnímám. Je mi to celkem jedno. Chci se vždy zaměřit na zápas, co nás čeká, a rekordy mě doopravdy moc nezajímají."

Jan Kopic (záložník Plzně): "Je to vždy vyhecované, ale dřív to bylo tak, že se Plzeň hecnula na Spartu, teď se ale Sparta musí hecnout na Plzeň. Trochu se to obrátilo. Budeme v trochu jiné roli. Jedeme na vítězné vlně a svou výkonnost budeme chtít potvrdit i na Spartě. Jsme 12 bodů před ní, ale nemyslím si, že bude ten rozdíl zas tolik vidět na hřišti."

Statistické údaje před nedělním utkáním: -------- Sparta Praha (5.) - Viktoria Plzeň (1.) Výkop: neděle 15. října, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Kříž. Bilance: 40 23-6-11 58:37. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Sparta: Dúbravka - Zahustel, Štetina, Hovorka, M. Kadlec - Mavuba, Mareček - Biabiany, Lafata, Vatajelu - V. Kadlec. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Havel (Limberský) - Hořava, Hrošovský - Petržela, Kolář, Kopic - Krmenčík. Absence: Kaya (rekonvalescence), Costa (zranění), M. Frýdek (nejistý start) - Baránek (zranění), Limberský (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Lafata (4) - Krmenčík (7). Zajímavosti: - Plzeň porazila Spartu v 5 z posledních 6 ligových zápasů - v jediném z posledních 10 vzájemných zápasů daly gól oba týmy - Sparta je doma 15 ligových utkání neporažena, naposledy na Letné prohrála v září 2016 se Slavií - Sparta ve 3 z posledních 4 ligových utkání udržela čisté konto - Plzeň vyhrála všech 9 kol a jediné vítězství ji dělí od překonání historicky nejlepšího vstupu do sezony v podání Sparty z roku 2011 - Plzeň v součtu s minulou sezonou v lize zvítězila 11x za sebou - Plzeň v lize neprohrála 14x za sebou, naposled nebodovala v dubnu právě na Spartě - Plzeň má s 20 vstřelenými góly nejlepší ofenzivu soutěže - Krmenčík (Plzeň) v posledních 5 kolech vždy skóroval (celkem během toho dal 6 gólů) - Krmenčík dal poslední 3 góly Plzně v zápasech se Spartou - může dojít na souboj brankářských kolegů ze slovenské reprezentace Dúbravky (Sparta) a Kozáčika (Plzeň) - Ivanschitz (Plzeň) v den utkání oslaví 34. narozeniny