Praha - Jedním ze šlágrů velikonočního víkendu ve fotbalové lize bude sobotní zápas mezi Teplicemi a pražskou Spartou, která čtyřikrát za sebou jen remizovala a propadla se na šesté místo tabulky. Vedoucí Plzeň bude ve 22. kole hájit devítibodový náskok v domácím duelu s Mladou Boleslaví a druhá Slavia po reprezentační pauze přivítá v jediném nedělním utkání Zlín.

Sparta chce na Stínadlech slavit ve třetím utkání pod novým trenérem Pavlem Hapalem první vítězství, ale Teplice doma v této ligové sezoně ještě neprohrály. "Proti Spartě je každý soupeř houževnatý a nepříjemný. Ale my jsme Sparta a chceme uspět. Uspět znamená zvítězit. V reprezentační pauze jsme se zaměřili na nějaké nácvikové věci a také na fyzickou zátěž. Myslím, že to splnilo účel," řekl Hapal.

Sparta výhru potřebuje i proto, aby zapomněla na druhý poločas z derby se Slavií, ve kterém přišla o náskok 3:0. "Musíme vyhrát, navíc ani jinou možnost nemáme. Ve zbývajících zápasech už si nemůžeme dovolit prohrávat, nebo remizovat," dodal rumunský záložník Sparty Nicolae Stanciu.

Sobotní program zakončí večer Plzeň s Mladou Boleslaví. Viktoria minule ve Zlíně dosáhla na první jarní ligovou výhru, což by ji spolu s vítězstvím nad Sportingem Lisabon v Evropské lize mohlo nakopnout. "Rádi bychom navázali na výhru ve Zlíně i na Sporting, konečně doma vyhráli a potěšili fanoušky. Bude to hlavně o důrazu," řekl plzeňský kouč Pavel Vrba, jehož tým v lize z posledních dvou domácích duelů uhrál jen bod.

Mladá Boleslav prožívá nejhorší sezonu ve své ligové historii a bojuje o záchranu. Potřebuje tak bodovat i na hřištích soupeřů, kde paradoxně získala o pět bodů víc než doma. "Každé utkání je těžké, ale v Plzni to bude mimořádně těžké, protože hraje opravdu dobře. Rozhodně ale flintu do žita neházíme a jedeme tam podat náš nejlepší výkon. Musí tam být obrovské nasazení a bojovnost," řekl mladoboleslavský obránce Antonín Křapka.

Mistrovská Slavia začala mocně stahovat obrovský náskok Plzně, ale po minulé remíze 3:3 na Spartě jí Viktoria opět odskočila. Červenobílí se chtějí vrátit na vítěznou vlnu proti sestupem ohroženému Zlínu, s nímž doma v lize vyhráli 11 z 12 utkání a jednou remizovali.

"Zlín má velice kvalitní hráče. Budou nepříjemní, fotbal hrát umí. Ne náhodou byli na podzim v Evropské lize a hráli tam vyrovnané zápasy. Mají výhodu, že nemají co ztratit. Jsou ale v dole v tabulce a pro nás je doma výhra povinností," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Zlín na jaře získal jediný bod a poslední čtyři kola prohrál při skóre 1:11. Ale během reprezentační pauzy měl nový trenér Vlastimil Petržela čas s týmem zapracovat na změnách. "Pozitivní je, že se naše hra postupně lepší. V posledním zápase proti Plzni jsem už byl s výkonem spokojen. Čeká nás další důležitá prověrka, v níž je Slavia s kvalitním hráčským kádrem favoritem. My se jí pokusíme tuto roli znepříjemnit," řekl Petržela.

Předposlední Brno doma nutně potřebuje zvítězit, ovšem přivítá Karvinou, která bodovala v posledních šesti kolech. "Uděláme všechno pro to, abychom konečně skórovali. Bez branek se nedá vyhrát. Pracujeme hodně na ofenzivě a odvážné hře, která nám pomůže vytvořit si tlak. Doufám, že potvrdíme, že jsme doma silní a dokážeme zvítězit," řekl brněnský trenér Roman Pivarník, jehož tým má se 14 brankami nejhorší útok ligy.

Na třetí místo před pauzou poskočil Liberec a udržet se ho pokusí na Slovácku, kde třikrát za sebou zvítězil. Na šest jarních výher chce navázat pátý Jablonec, který doma přivítá Bohemians 1905. Zaútočit může i na třetí místo, pokud Liberec a Olomouc ztratí.

Hlasy před víkendovými zápasy 22. kola:

1. FC Slovácko (14.) - Slovan Liberec (3.)

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Pokusíme se navázat na dobré poslední výsledky. I když jsme si vědomi síly a kvalit Liberce, což potvrzuje i třetí místo v tabulce. Stále se pohybujeme v sestupovém pásmu, k vylepšení našeho postavení potřebujeme doma zvítězit. Bod z posledního duelu v Mladé Boleslavi nám psychicky pomohl. Náš výkon ale nebyl takový, abychom si vítězství zasloužili. Přesto nám nechybí potřebné sebevědomí."

David Holoubek (trenér Liberce): "Je to první zápas po reprezentační pauze, během níž jsme měli pět hráčů v mládežnických výběrech. Hodně jsme trénovali a jsme plni očekávání, jak se nám povedlo naladit formu. Máme trochu smůlu ve čtyřech žlutých kartách Miloše Bosančiče, což vidím jako ztrátu. Nicméně máme kvalitní kluky, kteří ho určitě nahradí. Slovácko se vyznačuje takovým tvrdým bojovným způsobem hry a doma jsou hodně silní. Očekávám fakt tvrdý boj. Plně respektuji sílu soupeře, bude to tam hodně složité. Ale uděláme maximum, abychom vyhráli a přivezli tři body, protože postavení v tabulce nás k tomu předurčuje."

FK Jablonec (5.) - Bohemians Praha 1905 (7.)

Petr Rada (trenér Jablonce): "Bohemka je těžký soupeř. Hrají organizovaně, hráči jsou běhaví a nevypustí žádný metr. Mají šikovné mladé kluky, takže to určitě bude o trpělivosti a nasazení. Hrajeme doma, chceme hrát svoji hru a pokusíme se zvítězit. Každý zápas pro nás teď bude složitější, protože soupeři nás, ať chceme nebo ne, vnímají tak, že jsme ještě neprohráli."

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Čeká nás soupeř s nejlepší aktuální formou, vyhrál šest soutěžních zápasů za sebou. Všechny pozice mají kvalitně obsazené. Těžko vyjmenovat přednosti, neboť jsou opravdu ve velké formě. Nejenom že nedostávají góly, ale jsou schopni udržet míč, vyhrávat souboje, připravovat si šance a proměňovat je. Jsou nebezpeční od obou útočníků i z krajů, ze standardních situací. Podle mě má Jablonec kádr za spoustu milionů a má neporovnatelné platové možnosti oproti Bohemce. Pro nás je výzva utnout jejich sérii. Oba týmy momentálně nedostávají góly. První gól proto bude velmi důležitý, ale nikdy nebudu před zápasem říkat, že rozhodne. Jsem přesvědčen, že na podzim bylo vítězství Jablonce nad námi šťastné. Soupeře se stejně jako žádného jiného nebojíme a pojede tam i s vědomím, že jim máme za podzim co vracet."

Zbrojovka Brno (15.) - MFK Karviná (9.)

Roman Pivarník (trenér Brna): "Uděláme všechno pro to, abychom konečně skórovali. Bez branek se nedá vyhrát. Pracujeme hodně na ofenzivě a odvážné hře, která nám pomůže vytvořit si tlak. Karviná má na jaře solidní výsledky. Prosazuje se při standardních situacích, také dobře brání, což jí zajistilo body. Doufám ale, že potvrdíme, že jsme doma silní a dokážeme zvítězit."

Josef Mucha (trenér Karviné): "Čekají nás teď proti Brnu i Slovácku dva extrémně důležité zápasy s našimi konkurenty v boji o záchranu. S dosaženým bodovým ziskem panuje spokojenost, na druhou stranu jsme nečekali, že ostatní soupeři na tom budou podobně. Tabulka je neskutečně vyrovnaná a nemůžeme si dovolit jít do dalších utkání uspokojeni. Musíme podat lepší a aktivnější výkon než posledně v Olomouci, kde to byl náš asi nejhorší jarní výkon."

FK Teplice (8.) - Sparta Praha (6.)

Jan Rezek (záložník Teplic): "Sparta není od začátku sezony v lehké situaci a je neustále pod tlakem. Ale pořád je to Sparta, která má výborné hráče. V létě přivedli hodně hráčů, posílili i v zimě. Stanciu s Kangou jsou výborní fotbalisté, kteří Spartě pomůžou a je to už vidět. Navíc mají nového trenéra Hapala, který jim dá řád a tým dá dohromady. My se však musíme soustředit sami na sebe a podat takový výkon, abychom získali nějaké body, nejlépe tři."

Pavel Hapal (trenér Sparty): "Proti Spartě je každý soupeř houževnatý a nepříjemný. Ale my jsme Sparta a chceme uspět. Uspět znamená zvítězit, jedeme do Teplic pokusit se vyhrát. V reprezentační pauze jsme se zaměřili na nějaké nácvikové věci a v prvním týdnu jsme se také zaměřili na fyzickou zátěž. Myslím, že to splnilo účel."

Nicolae Stanciu (záložník Sparty): "Očekávání jsou pořád stejná, musíme vyhrát, navíc ani jinou možnost nemáme. Ve zbývajících zápasech už si nemůžeme dovolit prohrávat, nebo remizovat. K zápasu musíme nastoupit s jiným přístupem a mentalitou než naposledy proti Slavii, která nám dala ve druhém poločase tři góly."

Viktoria Plzeň (1.) - FK Mladá Boleslav (12.)

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Doma bychom už konečně rádi vyhráli i v lize a potěšili naše fanoušky. Taková psychická pohoda určitě nastala už po minulém vítězství ve Zlíně a samozřejmě bychom ten vítězný zápas rádi zopakovali i doma. Myslím, že nás teď čekají víceméně stejné zápasy, ať už je to Boleslav, Baník nebo Bohemka. Ta je úplně v pohodě uprostřed tabulky, ale zbývající mužstva sbírají každý bod, aby se zachránila. Takže ty zápasy budou hodně o důrazu a my v nich chceme uspět a zvítězit."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Na konfrontaci s aktuálním lídrem české ligy se těšíme, do Plzně pojedeme připravení a motivovaní zabojovat o body."

Antonín Křapka (obránce M. Boleslavi): "Každé utkání je těžké, ale v Plzni to bude mimořádně těžké, protože hraje opravdu dobře. Rozhodně ale flintu do žita neházíme a jedeme tam podat náš nejlepší výkon. Musí tam být obrovské nasazení a bojovnost."

Slavia Praha (2.) - Fastav Zlín (13.)

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "V domácím prostředí je pro nás výhra povinnost. Na druhou stranu Zlín má v kádru velice kvalitní hráče a pro mě je překvapení, že nesbírá body venku. Mají rychlé hráče, ať je to Vukadinovič nebo Ekpai, gólového Hronka, je tam také Jiráček. Budou nepříjemní, fotbal hrát umí. Ne náhodou byli na podzim v Evropské lize a hráli tam vyrovnané zápasy. Mají výhodu, že nemají co ztratit. Každý je předem odsuzuje. Jsou ale v dole v tabulce, my máme nějaké ambice a je pro nás povinnost ty zápasy zvládat. Hřiště prošlo lehčí rekonstrukcí, odpočinulo si, takže doufám, že bude lepší. Během pauzy jsme mohli vyléčit zraněné hráče, ať to byl Škoda, Hušbauer, Sýkora a další."

Vlastimil Petržela (trenér Zlína): "V přestávce jsme pracovali na dohnání kondičních restů a také na taktice. Pozitivní je, že se naše hra postupně lepší. V posledním zápase proti Plzni jsem už byl s výkonem spokojen, i když jsme opět doplatili na jednu chybu v obraně prohrou. Pokud ale budeme takto pokračovat, tak o nás nemám strach. Nyní nás čeká další důležitá prověrka, v níž je Slavia s kvalitním hráčským kádrem favoritem. My se jí pokusíme tuto roli znepříjemnit."

Statistické údaje před víkendovými zápasy 22. kola: -------- Zbrojovka Brno (15.) - MFK Karviná (9.) Výkop: sobota 31. března, 15:00. Rozhodčí: Berka - Hájek, Flimmel. Bilance: 3 0-2-1 3:4. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Vraštil - Acosta, Kratochvíl, Krejčí, Lutonský - Škoda - Bazeljuk. Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Janečka, Panák - Štepanovský, Budínský, Kalabiška - Wágner. Absence: Šural, Gomes (oba zranění) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Krejčí, Pavlík, Vraštil (všichni 3 ŽK) - Eismann, Janečka, Kalabiška, Wágner (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Škoda (5) - Budínský, Wágner (oba 7). Zajímavosti: - Brno v dosavadních 3 vzájemných ligových zápasech Karvinou neporazilo (2 remízy a porážka) - Brno vyhrálo jediné z posledních 6 kol - Brno v 5 jarních kolech dalo jen 2 góly, neskórovalo už 220 minut - Karviná 6x za sebou v lize neprohrála, v posledních 3 kolech remizovala - Karviná v posledních 10 ligových zápasech dokázala vždy aspoň jednou skórovat - Brno má se 14 góly nejhorší útok ligy - Kalabiška a Weber (oba Karviná) působili v Brně - Hošek (Karviná) den po zápase oslaví 29. narozeniny FK Jablonec (5.) - Bohemians Praha 1905 (7.) Výkop: sobota 31. března, 15:00. Rozhodčí: Machálek - Kubr, Pfeifer. Bilance: 29 17-7-5 45:21. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Masopust, Hübschman, Trávník, Jovovič - Chramosta, Doležal. Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Hašek - Reiter, Mašek, Bartek - Tetteh. Absence: nikdo - Vaníček (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Jovovič, Lischka, Masopust (všichni 3 ŽK) - Dostál, Šmíd (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Jovovič (6) - Kabajev (4). Zajímavosti: - Bohemians bodovali ve 4 z posledních 5 utkání s Jabloncem - Bohemians vyhráli jediný z posledních 11 ligových zápasů v Jablonci - Jablonec na jaře vyhrál všech 6 soutěžních zápasů pod trenérem Petrem Radou (5 v lize a jeden v poháru) - Jablonec v posledních 4 kolech neinkasoval (celkem 444 minut) - Jablonec prohrál jediné z posledních 9 domácích ligových utkání - Bohemians prohráli poslední 3 venkovní zápasy shodně 0:1 - Bohemians mají po 21 kolech 31 bodů - nejvíce od roku 2001 - Bohemians jen ve 3 z posledních 24 ligových zápasů dostali více než gól - Bohemians dali v posledních 9 prvních poločasech jediný gól - trenér Jablonce Rada na konci hráčské kariéry působil v Bohemians 1. FC Slovácko (14.) - Slovan Liberec (3.) Výkop: sobota 31. března, 15:00. Rozhodčí: Pechanec - Pelikán, Horák. Bilance: 31 3-11-17 33:52. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Slovácko: Heča - Juroška, Šimko, Břečka, Divíšek - Janošek, Daníček - Navrátil, Sadílek, Petr - Zajíc. Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát, Kačaraba, Kerbr - Breite, Folprecht - Oscar, Ševčík, Potočný - Pulkrab. Absence: Sicharulidze, Hofmann (oba zranění) - Bosančič (4 ŽK), Graiciar, Hybš (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Janošek (3 ŽK) - Kerbr (3 ŽK). Nejlepší střelci: Zajíc (8) - Pulkrab (7). Zajímavosti: - Slovácko v lize neporazilo Liberec 8x za sebou a vyhrálo jediný z posledních 24 ligových duelů se Slovanem - Slovácko doma prohrálo s Libercem v posledních 3 ligových duelech - Slovácko prohrálo jediné z posledních 6 kol - Slovácko je společně se Spartou s 8 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Liberec drží sérii 4 ligových zápasů bez porážky a prohrál jediné z posledních 8 kol - Liberec venku v lize nevyhrál 4x za sebou - Pulkrab (Liberec) skóroval v každém z posledních 4 ligových zápasů, během toho dal 6 gólů - Břečka (Slovácko) si může připsat 50. ligový start FK Teplice (8.) - Sparta Praha (5.) Výkop: sobota 31. března, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Marek - Dobrovolný, Pospíšil. Bilance: 43 8-14-21 39:60. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Teplice: Diviš - Hyčka, Ljevakovič, Král, Krob - Soungole, Kučera - Trubač, Hora, Žitný - Vaněček. Sparta: Nita - Zahustel, Costa, Štetina, Frýdek - Kulhánek, Kanga - V. Kadlec, Stanciu, Plavšič - Lafata. Absence: Kodeš (trest za ČK), Vošahlík (zranění), Rezek, Vondrášek, Jeřábek, Shejbal (všichni nejistý start) - Kaya (zranění). Disciplinární ohrožení: Ljevakovič (7 ŽK), Červenka, Rezek, Vondrášek (všichni 3 ŽK) - Costa, Hovorka, Kadlec, Mustedanagič, Šural (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Vaněček (7) - Šural (6). Zajímavosti: - Sparta z posledních 20 ligových zápasů s Teplicemi jen 2x prohrála - Teplice v posledních 10 domácích zápasech v lize se Spartou jen 2x prohrály - Teplice doma v této ligové sezoně ještě neprohrály - Teplice doma ve 4 z 5 posledních ligových zápasů udržely čisté konto - Teplice vyhrály jediný z posledních 5 ligových zápasů - Sparta v lize 4x za sebou remizovala (2x pod novým trenérem Pavlem Hapalem) - Sparta v předchozím kole neudržela vedení 3:0 a v derby se Slavií doma remizovala 3:3 - Sparta z posledních 10 ligových zápasů venku jen 2x vyhrála - V. Kadlec (Sparta) dal v posledních 2 ligových zápasech s Teplicemi 3 branky Viktoria Plzeň (1.) - FK Mladá Boleslav (12.) Výkop: sobota 31. března, 20:15 (ČT sport). Rozhodčí: Zelinka - Kotík, Pochylý. Bilance: 25 13-6-6 37:27. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Hrošovský, Hořava - Kopic, Kolář, Kovařík - Krmenčík. M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Chaluš, Klíma, Křapka - Jánoš, Hubínek - Konaté, Matějovský, Přikryl - Komličenko. Absence: nikdo - Mebrahtu (trest za ČK), Rada, Kysela, Fabián (všichni rekonvalescence), Takács, Valenta (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kopic, Řezník, Zeman (všichni 3 ŽK) - Fabián, Hubínek (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Krmenčík (12) - Mebrahtu (6). Zajímavosti: - Plzeň v lize porazila M. Boleslav v jediném z posledních 4 zápasů - doma Plzeň vyhrála jediný z posledních 3 vzájemných ligových duelů - M. Boleslav z posledních 10 ligových utkání v Plzni získala 4 body - Plzeň doma na jaře ještě nevyhrála ligové utkání (remíza a porážka) - Plzeň vyhrála poslední 2 soutěžní zápasy - Plzeň má s 37 vstřelenými góly nejlepší útok ligy společně se Slavií, s 8 inkasovanými góly má Viktoria i nejlepší obranu - M. Boleslav vyhrála jediné z posledních 8 kol - M. Boleslav venku v lize prohrála 3 z posledních 4 zápasů - Krmenčík (Plzeň) dal v posledních 2 utkání s M. Boleslaví 4 branky Slavia Praha (2.) - Fastav Zlín (13). Výkop: neděle 1. dubna (O2 TV Sport). Rozhodčí: Hrubeš - Kříž, Myška. Bilance: 25 20-4-1 54:12. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Deli, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Hromada, Zmrhal - Škoda. Zlín: Zlámal - Matejov, Bijimine, Gajič, Bartošák - Jiráček, Hronek - Ekpai, Vukadinovič, Holzer - Vyhnal. Absence: Danny (4 ŽK), Mešanovič (zranění), Mingazov, Zmrhal, Sýkora (všichni nejistý start) - Janíček, Traoré, Slaměna (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Hromada, Kúdela, Mingazov,Ngadeu, Sýkora, Tecl (všichni 3 ŽK) - Ekpai, Kopečný, Matejov, Traoré (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Škoda (10) - Ekpai, Mehanovič (oba 4). Zajímavosti: - Slavia bodovala v posledních 14 ligových zápasech se Zlínem, ztratila v nich jen 6 bodů za 3 remízy - Slavia doma se Zlínem vyhrála 11 z 12 ligových utkání, v posledním remizovala - Slavia v samostatné lize podlehla Zlínu pouze v srpnu 2004 (venku 0:1) - Slavia prohrála jediný z posledních 34 domácích ligových zápasů - Slavia ve 3 posledních ligových zápasech dala vždy 3 branky - Slavia má s 37 góly spolu s Plzní nejlepší útok ligy - Zlín prohrál poslední 4 kola při celkovém skóre 1:11 - Zlín vyhrál jediný z posledních 11 ligových zápasů a na výhru čeká už 6 kol - Zlín prohrál všechny 3 ligové zápasy pod vedením nového trenéra Vlastimila Petržely, který hrál a trénoval ve Slavii Tabulka: 1. Plzeň 20 16 3 1 37:8 51 2. Slavia 21 12 6 3 37:12 42 3. Liberec 21 11 5 5 31:22 38 4. Olomouc 21 10 7 4 26:15 37 5. Jablonec 21 10 6 5 34:21 36 6. Sparta 21 9 8 4 29:18 35 7. Bohemians 1905 21 8 7 6 20:16 31 8. Teplice 21 7 6 8 24:25 27 9. Karviná 21 6 5 10 25:29 23 10. Dukla 21 6 5 10 22:37 23 11. Jihlava 21 7 1 13 23:38 22 12. Mladá Boleslav 21 6 3 12 23:35 21 13. Zlín 21 5 6 10 20:35 21 14. Slovácko 21 4 8 9 18:27 20 15. Brno 21 5 4 12 14:30 19 16. Ostrava 20 2 6 12 23:38 12