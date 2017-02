Praha - Fotbalisté Sparty mají před jarní částí sezony dva cíle. V Evropské lize projít co nejdále a zároveň se v české lize pokusit zaútočit na titul. I když to znamená být na jaře téměř stoprocentní a neztrácet. Pražané se budou snažit zúročit vydařenou zimní přípravu, ve které v osmi zápasech ani jednou neprohráli a inkasovali pouhé dva góly.

"Výsledky jsme měli dobré, naše síla se ale ukáže až v soutěžních zápasech. Všechno se odvíjí od výsledků. Když budeme vyhrávat, bude se říkat, že příprava byla fantastická. A když se vyhrávat nebude, všichni se budou divit, co jsme v zimě dělali," prohlásil na dnešní tiskové konferenci kapitán Sparty David Lafata.

Aktuálně Sparta vše směřuje k tomu, aby zvládla první kolo vyřazovacích bojů Evropské ligy, ve kterém se střetne s ruským Rostovem. Ráda by zopakovala rok starý souboj s jiným ruským celkem Krasnodarem, který vyřadila po výsledcích 1:0 a 3:0.

"Chceme s Rostovem uspět. Duel se hraje na dva zápasy, k tomu přizpůsobíme taktiku. Věříme, že jsme schopni uspět, i když proti nám stojí velmi kvalitní tým s dobře organizovanou hrou," řekl sportovní manažer a trenér Tomáš Požár.

Uspět však chce Sparta i v lize, kde je momentálně třetí o tři body za Slavií a o čtyři za vedoucí Plzní, která má navíc zápas k dobru. "Jsme v polovině soutěže a větší náskok má Plzeň, takže ta je pro nás momentálně největší soupeř. Víme, že pokud chceme zaútočit na první místo, musíme být na jaře v podstatě stoprocentní. Chtěl bych vidět Spartu, která vyhrává každý zápas. Pak uvidíme, k čemu nám to bude stačit," uvedl Požár.

Na podzim měla Sparta problém hlavně na hřištích soupeřů, kde vyhrála jen tři z osmi zápasů. "Potřebujeme být více úspěšní venku, ale nesmíme ztrácet body nikde. Přes zimu jsme se zaměřovali na náš způsob hry, který by měl být aktivnější a dominantnější. Až liga ale ukáže, jak na tom budeme. Zatím můžeme jen věřit, že jsme se dobře připravili," dodal kouč Sparty.

Věří, že k lepším výsledkům pomohou vedle uzdravených marodů také posila Néstor Albiach či navrátilec z juniorky Tiémoko Konaté, který dostal od klubu druhou šanci po podzimní snaze vymoci si přestup.

"Timiho vidím jako okamžitou pomoc, protože kvalitu má a přináší prvky, které nám chyběly. To samé platí u Néstora, který je na českou ligu adaptovaný a měl by mít okamžitý přínos. U Bogdana Vatajelua je vidět, že potřebuje čas na aklimatizaci," hodnotil Požár.

Vedení Sparty věří, že Konatého vezmou na milost i fanoušci, kteří při generálce se Žilinou na záložníka z Pobřeží slonoviny bučeli při každém kontaktu s míčem.

"Během zápasu s Žilinou došlo ke dvojím reakcím. Za klub nás potěšila reakce jedné části fandů, kteří na negativní skandování zareagovali potleskem. Pevně věřím, že mezi fanoušky bude většina těch slušných a rozumných, kteří Timimu umožní ukázat, že může být pro klub prospěšný. Poškozuje to nejen Timiho, ale i další souhru a poškozuje to celou Spartu. Pokud jsou to opravdoví fanoušci, tak v negativních reakcích nebudou pokračovat, protože to klubu škodí," řekl generální ředitel Sparty Adam Kotalík.

Snad mi řeknou, až na to mít nebudu, žertoval Lafata

Původně se kapitán sparťanských fotbalistů David Lafata chystal na to, že ho čeká poslední půlrok v dresu letenského celku. Během zimy však historicky nejlepší střelec české ligy podepsal se Spartou nový kontrakt do léta 2018 a věří, že když mu vydrží zdraví, bude týmu na hřišti stále prospěšný.

"Už jsem byl docela smířený s tím, že tohle bude moje poslední sezona. Už jsem s další smlouvou nepočítal," připustil Lafata v dnešním rozhovoru s novináři. "Já se vždy snažil o to do Sparty dostat, o to více mě proto nyní těší, že tu mohu ještě zůstat. Uvidíme, jestli se mnou bude Sparta spokojená. Snad mi tady řeknou, když na to už mít nebudu," dodal autor 188 ligových branek.

V 35 letech je třináctým nejstarším hráčem v lize, momentálně se však cítí velmi dobře. Už ani nemá problémy se zády, které ho v loňském roce trápily. "Přežil jsem přípravu ve zdraví, záda drží, takže je všechno dobré. Snad mi zdraví vydrží, abych mohl hrát a týmu pomoci. Když jsme trénovali na umělkách, tak člověk samozřejmě věk cítí, ale na soustředění ve Španělsku či u nás na hlavním stadionu jsem se cítil dobře a nic mě nelimitovalo, za což jsem moc rád," prohlásil Lafata.

Věří, že mu na jaře bude na góly nahrávat i Tomáš Rosický, který od podzimního návratu ze zahraničí stihl jediný start, než ho opět vyřadily zdravotní potíže. "My s Tomášem počítáme, ale uvidíme, jestli s tím počítá i Tomáš. My s ním počítali už na podzim, ale nějak nám to nevyšlo," usmíval se Lafata.

Připustil, že v kabině Sparty si kvůli tomu Rosický občas vyslechne nějaký vtip na své chatrné zdraví. "Do šatny vtípky patří, Tomáš si z toho dělá občas legraci i sám. Naše kecy snáší v pohodě, ale samozřejmě by už chtěl hrát. Pro něj to musí být těžké. Fotbalista jeho kvalit musí být na hřišti a ne se pořád léčit. Všichni věříme, že se to zlomí a radost fanouškům ještě rozdá," dodal Lafata.

Zda to bude už v prvních jarních zápasech včetně play off Evropské ligy s Rostovem, však zatím sparťanské vedení tají. "Na to ještě neumím odpovědět. Během příštích dnů se rozhodneme podle toho, jak se Tomáš bude cítit," řekl trenér Sparty Tomáš Požár.

Sparta jede ve středu do Rostova s tím, že tam chce položit základ k postupu. Podle Lafaty by neměl být problém ani to, že v ruském letovisku je na čtvrteční večer předpovídán mráz kolem minus deseti stupňů Celsia. "Alespoň nás to bude nutit běhat," žertoval Lafata. "Mně osobně spíš vadí horka než zima. Při hře to člověk ani moc nevnímá, horší je to pro kluky na lavičce. Hlavní je, aby byl v pohodě terén a dalo se po něm pohybovat. Jinak by to pro nás neměl být problém," dodal sparťanský kapitán.