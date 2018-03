Praha - Hokejisté Sparty budou v pátek ve třetím utkání předkola proti Liberci odvracet nejrychlejší možné vyřazení a zároveň usilovat o konec šňůry devíti porážek v play off. Pokud se jim to nepodaří, nepovedená sezona pro ně skončí. Ve druhé sérii mezi Zlínem a Olomoucí je za stavu 1:1 naopak jasné, že se utkají také v sobotu.

Sparta už nemá kam couvnout a balancuje nad propastí. "Stav 0:2 na zápasy, když se hraje na tři vítězství, není příjemný, ale budeme hrát doma a jestliže chceme pozvat diváky do arény i v sobotu, nezbývá nám nic jiného, než vyhrát. Uděláme pro to maximum. Když už se do play off doškrábete, je to přece ta nejdůležitější část sezony. A věřím, že hráči ho chtějí hrát co nejdéle," uvedl kouč Pražanů František Výborný.

Zejména druhé utkání pod Ještědem potvrdilo zatím mizernou sezonu jednoho z favoritů na titul. Porážka 1:4 byla ještě milosrdná. Pražané byli přesto přesvědčeni, že v pátek sezona neskončí. "Liberec nás přejel úplně ve všem, ale máme další dva zápasy, i když s nožem na krku. Ale to jsme měli už v základní části a zvládli jsme to. Doma to budou úplně jiné zápasy a věřím, že to zvládneme i tentokrát," řekl útočník Lukáš Pech.

Sparťané vědí, že musí hodně přidat. "Prohráli jsme, dali jediný gól, navíc z nájezdu... Musíme zlepšit všechno," řekl další forvard Richard Jarůšek, jehož tým dvakrát inkasoval v oslabení. "Ta přitom mnohdy rozhodují utkání a s Libercem jsme to dobře viděli. Je tam od nás strašně moc faulů, zatímco my jsme moc přesilovek neměli. I to byla jedna z příčin porážky," uvedl Jarůšek.

Liberečtí se drží při zemi. "Zatím jsme obstáli při obraně silných útočníků Sparty, vedeme 2:0, jak jsme si před domácími zápasy přáli. Myslím, že třetí zápas bude mít poloviční emoce oproti tomu druhému, protože Sparta ví, že musí. A my zase víme, že strašně moc chceme. Každý tým si emoce pohlídá," předpověděl trenér Severočechů Filip Pešán.

Situaci nepřeceňuje ani bek Filip Pyrochta. "Byl to jen druhý díl skládačky, ale je třídílná. Určitě to není o tom, že bychom měli být v klidu. Sparta ví, že jediná porážka už je posílá na dovolenou. Stát se může cokoliv, ale je dobré, že z těch dvou zápasů můžeme čerpat hlavně pozitivní dojmy," pochvaloval si.

Dosavadní série mezi Olomoucí a Zlínem potvrdila předchozí bilanci vzájemných duelů, jež končily rozdílem jedné až dvou branek. Na straně Beranů bude nyní výhoda domácího prostředí. "Olomouc má dobře poskládaný tým, ve kterém převládají vysocí a silově zdatní hráči. K tomu mají výborného gólmana. Dobře blokují střely, těžko se proti nim prosazuje," popsal zlínský útočník Antonín Honejsek.

"Pokud chceme uspět, musíme využít rychlé přihrávky a dobré bruslení. Chtěli jsme soupeře unavit tím, že si budeme rychle dávat puky, ale zatím to tak nebylo. Druhou polovinu posledního zápasu byla lepší Olomouc," dodal hokejista, který kvůli zdravotním problémům naskočil až ve středu.

Statistické údaje před zápasy předkola play off extraligy

HC Sparta Praha (po základní části 10.) - Bílí Tygři Liberec (7.).

Začátky: pátek 18:30, případně sobota 16:00.

Stav série: 0:2.

Výsledky zápasů v sérii: 2:3 v prodl., 1:4.

Nejproduktivnější hráči v sérii: Lukáš Pech 2 zápasy/2 body (1+1) - Michal Bulíř 2/3 (1+2).

Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Lukáš Pech 48/37 (12+25) - Martin Bakoš 52/40 (14+26).

Statistiky brankářů v sérii: Sami Aittokallio průměr 3,78 inkasované branky na zápas a úspěšnost zákroků 88,33 procenta, David Honzík 0 a 100 - Roman Will 1,46 a 93,18.

Statistiky brankářů v základní části: Sami Aittokallio 2,35, 91,83 a jednou udržel čisté konto, Ján Laco 2,99 a 88,18, David Honzík 2,82 a 89,94 - Roman Will 2,34, 91,29 a šestkrát udržel čisté konto, Jaroslav Janus 3,08, 88,24 a jednou udržel čisté konto, Aleš Stezka 4,20 a 86,79.

Zajímavosti:

- Série porážek Sparty v play off je už devět utkání, čímž dále posouvá klubový rekord. Předtím to bylo pět proher z roku 1994. Pražané čekají na vítězství od 3. zápasu finále s Libercem od 18. března 2016, kdy vyhráli 4:1. Následně prohráli sérii 2:4 a loni vypadli ve čtvrtfinále s Kometou Brno 0:4.

- Pražané v součtu s koncem základní části prohráli třikrát za sebou, ale doma poslední dva duely vyhráli.

- Sérii na tři vítězné zápasy se z 0:2 na 3:2 podařilo otočit v historii play off samostatné extraligy jen dvakrát: Olomouci v semifinále 1994 proti Kladnu a Chomutovu loni v předkole proti Mladé Boleslavi.

- Liberec v součtu se základní částí vyhrál pět z posledních 6 zápasů. V 52. kole podlehl na ledě Vítkovic 2:3 v prodloužení a těsně přišel o přímý postup do čtvrtfinále.

- Liberec v případě postupu bude hrát čtvrtfinále proti druhému Hradci Králové. Mezi osmičkou se může představit potřetí za sebou. V roce 2016 získali svěřenci Filipa Pešána první titul a loni skončili druzí.

- Sparta v případě vyřazení skončí desátá, což by bylo její nejhorší umístění od roku 2011, kdy obsadila 12. místo.

- Pražané vyhráli doma nad Libercem třikrát za sebou. V této sezoně mají proti Severočechům v O2 areně skóre 10:1.

- Sparťanský obránce Marek Ďaloga oslaví v sobotu 29. narozeniny.

Aukro Berani Zlín (9.) - HC Olomouc (8.).

Začátky: pátek 17:00 (ČT sport), sobota 16:00.

Stav série: 1:1.

Vzájemné zápasy v sérii: 2:3, 3:1.

Nejproduktivnější hráči v sérii: Pavel Klhůfek 2/2 (2+0) - Petr Strapáč 2/2 (2+0).

Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Roberts Bukarts 50/49 (21+28) - Jan Knotek 51/30 (17+13).

Statistiky brankářů v sérii: Libor Kašík 2,03 a 93,10, Tomáš Štůrala 0 a 0 - Branislav Konrád 2,50 a 9, 91,67.

Statistiky brankářů v této sezoně: Libor Kašík 2,47, 92,22 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 5,04 a 85,29 - Branislav Konrád 2,47, 90,53 a sedmkrát udržel čisté konto, Martin Falter 2,28 a 89,84.

Zajímavosti:

- Zlín na konci základní části doma třikrát za sebou naplno bodoval.

- Olomouc venku vyhrála dva z posledních tří duelů. Kvůli prohře v 52. kole v Jihlavě 0:3 přišla o možnost přímého postupu do čtvrtfinále.

- Zlín si v případě postupu zahraje čtvrtfinále podeváté za posledních 10 let. Chyběl jen loni, když hrál play out a skončil dvanáctý.

- Olomouc si v případě postupu zahraje ve svém osmé extraligové sezoně čtvrtfinále počtvrté.

- Hanáci vyhráli ve Zlíně dva z posledních tří vzájemných zápasů.