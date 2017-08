Praha - Nelehký úkol čeká fotbalisty Sparty ve čtvrteční odvetě třetího předkola Evropské ligy s Crvenou Zvezdou Bělehrad. Letenský celek prohrál úvodní utkání v Srbsku 0:2, a pokud se mu nepříznivé skóre nepodaří otočit, skončí pro něj hned v úvodu pohárová sezona.

Sparta přes léto přivedla nového trenéra Andreu Stramaccioniho a deset nových hráčů a rozsáhlé změny si zatím vybírají daň. Minulý týden v Bělehradě mohli být Pražané rádi, že inkasovali jen dva góly a poté nepřesvědčili ani v nedělním úvodním ligovém kole, když s Bohemians 1905 pouze remizovali 1:1.

Italský kouč však ve hře Sparty viděl zlepšení, a proto je před odvetou s Crvenou Zvezdou optimista. "Jsem pozitivní. Musíme odehrát dokonalý zápas a vstřelit gól, protože pak to i s pomocí fanoušků můžeme otočit. Důležité také bude, abychom neinkasovali, pak bychom mohli postoupit," dodal.

Pozici ale Spartě stejně jako v minulých sezonách komplikuje rozsáhlá marodka. Na ní jsou Lukáš Vácha, Bogdan Vatajelu, Michal Kadlec s Costou a nově se k nim kvůli zlomenému malíčku na noze přidal stoper Semih Kaya. "Je to větší ztráta než to, že jsme přišli o body. Co zápas, to nové, podivné zranění. Není to výmluva, ale chybí nám znovu osm, devět hráčů," uvedl Stramaccioni.

Nastoupit by naopak mohl záložník Tomáš Rosický, který v neděli proti Bohemians 1905 odehrál posledních dvacet minut. Pro bývalého reprezentačního kapitána šlo o teprve druhý soutěžní zápas od loňského návratu z Arsenalu, protože měl dlouho potíže s achilovkou a musel na operaci.

Také proto byl Rosický vzhledem ke startu v odvetě opatrný. "To je strašně těžké předjímat. Radši se k tomu nebudu moc vyjadřovat," uvedl. "Stoprocentní to být nemůže, pořád něco doháním. Na další vývoj si musíme počkat. Ale do soubojů chodím normálně. Můj přístup je jednoduchý: všechno, nebo nic. Nebudu hrát napůl," prohlásil po utkání s Bohemians 1905.

Zápas na Letné začne v 19 hodin, a pokud Sparta vypadne, půjde o její nejhorší výsledek v pohárech od roku 2013 a nečekaného vyřazení ve druhém předkole se švédským Häckenem. V následujících sezonách totiž Pražané vždy došli minimálně do základní skupiny.

V předminulém ročníku z ní dokonce postoupili až do čtvrtfinále, zatímco v uplynulé sezoně skončili ve druhém kole. Tehdy navíc Sparta v posledním předkole zažila ještě horší situaci než teď s Crvenou Zvezdou. V domácí odvetě totiž prohrávala se Sönderjyske po 40 minutách 0:2, nakonec ale vyhrála 3:2 a postoupila. Podobný obrat potřebuje i ve čtvrtek.

Statistické údaje před odvetným zápasem Sparta Praha - Crvena Zvezda Bělehrad: Výkop: čtvrtek 3. srpna, 19:00 Rozhodčí: Chapron - Haquette, Viala (všichni Fr.) První zápas: Crvena Zvezda Bělehrad - Sparta Praha 2:0 (1:0) Branka: 13. Boakye, 65. Kanga. Rozhodčí: Lapočkin - Lebeděv, Glot (všichni Rus.). ŽK: Le Tallec, Kanga - Vatajelu.

Sestavy: Crvena Zvezda: Borjan - Stojkovič, Savič, Le Tallec, Rodič - Jovičič, Donald - Milič (74. Gobeljič), Kanga, Ricardinho (60. Radonjič) - Boakye (87. Pešič). Trenér: Milojevič. Sparta: Dúbravka - Karavajev, Kaya, Štetina, Vatajelu (46. Čivič) - Mandjeck, Mareček, M. Frýdek - Plavšič (77. Ben Chaim), Janko, Juliš (46. Lafata). Trenér: Stramaccioni. Bilance: Srbsko - ČR (Československo): 19 6-2-11 28:36 1965/66 PMEZ: Sparta Praha - Partizan Bělehrad 4:1, 0:5, 1972/73 UEFA: Dukla Praha - OFK Bělehrad 2:2, 1:3, 1981/82 PMEZ: Baník Ostrava - Crvena Zvezda Bělehrad 3:1, 0:3, 1999/00 UEFA: Slavia Praha - Novi Sad 0:0, 3:2, 2002/03 UEFA: Slavia Praha - Partizan Bělehrad 1:3, 5:1, 2003/04 UEFA: Slavia Praha - Sartid Smederevo 2:1, 2:1, 2006/07 UEFA: Slovan Liberec - Crvena Zvezda Bělehrad 2:0, 2:1, 2009/10 EL: Slavia Praha - Crvena Zvezda Bělehrad 3:0, 1:2. 2015/16 EL: Plzeň - Vojvodina 3:0, 2:0, 2017/18 EL: Sparta - Crvena Zvezda Bělehrad 0:2. Crvena Zvezda v Evropě: LM/PMEZ 112 58-20-34 222:144 PVP 34 12-10-12 64:43 EL/UEFA 129 54-32-43 205:170 Celkem 275 124-62-89 491:357 Sparta v Evropě: LM/PMEZ 142 53-30-59 186:196 PVP 30 15-5-10 68:32 EL/UEFA 107 45-32-30 152:120 Celkem 279 113-67-99 406:348 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Sparta: Dúbravka - Karavajev, Štetina, Mareček, Čivič - Mandjeck, Mavuba - Plavšič, Lafata, Ben Chaim - Juliš Crvena Zvezda: Borjan - Stojkovič, Savič, Le Tallec, Rodič - Jovičič, Donald - Milič, Kanga, Ricardinho - Boakye Absence: Néstor, Vatajelu, Vácha, Šural, M. Kadlec (všichni zranění) - nikdo

Zajímavosti: - pokud Sparta vypadne, půjde o její nejhorší vystoupení v pohárech od roku 2013, kdy ve 2. předkole EL nečekaně nestačila na švédský Häcken - v následujících sezonách Sparta vždy došla minimálně do skupiny EL - v minulém ročníku postoupila do 2. kola, před tím dokonce až do čtvrtfinále - Sparta v nové sezoně ještě nevyhrála, po prohře v Bělehradě remizovala v úvodním kole ligy 1:1 s Bohemians 1905 - Crvena Zvezda naopak ještě v 7 soutěžních zápasech nového ročníku neprohrála (5 výher, 2 remízy) - z posledních 4 soutěžních zápasů má navíc srbský vicemistr skóre 9:0 - Sparta v pohárech doma už 6 zápasů neprohrála (4 výhry, 2 remízy) - Sparta v létě prošla rozsáhlou obměnou, když kromě Stramaccioniho přišlo 10 nových hráčů, z toho 6 ze zahraničí - jedním z nováčků je i záložník Plavšič, který přišel po dvou letech strávených právě v Crvené Zvezdě - Sparta proti soupeři ze Srbska nastoupila jen v sezoně 1965/66, kdy po výhře 4:1 a prohře 0:5 vypadla ve čtvrtfinále PMEZ s Partizanem Bělehrad - Crvena Zvezda je s 27 tituly a triumfem v PMEZ nejúspěšnější srbský klub - Crvena Zvezda ještě nikdy v pohárech nepřešla přes českého soupeře, v minulosti vypadla s Baníkem Ostrava, Libercem i Slavií a s českými kluby má bilanci 2 výhry a 4 prohry