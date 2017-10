Praha - Hokejisté Sparty mohou ve čtvrteční předehrávce 15. extraligového kola na ledě Jihlavy prodloužit svou dosud nejúspěšnější sérii tří výher v sezoně. Dukla naopak poprvé třikrát za sebou nebodovala a propadla se na předposlední příčku. Litvínov na ni ztrácí jen dva body.

Po dvou zápasech bez vstřeleného gólu extraligový nováček v úterý v Mladé Boleslavi skóroval jednou.

"Dostali jsme se do výsledkové krize a střeleckého útlumu. Doplácíme na zbytečné chyby. Potřebujeme se vrátit k naší hře, která nám doma přinášela úspěchy. Zatím se prosazujeme bodově na domácím ledě. Pokusíme se na tuto sérii navázat i proti Spartě, se kterou jsme v Praze odehráli vyrovnaný duel. I když jsme vyšli naprázdno," řekl asistent trenéra František Zeman.

Čekání na gól ukončila Jihlava v úterý až na začátku třetí třetiny, když tým po dlouhých 165 minutách a 12 vteřinách rozjásal Jakub Suchánek. "Lhal bych, kdybych řekl, že za gól nejsem rád. Ale víceméně k ničemu nám nepomohl a nic neřešil," uvedl na klubovém webu Suchánek. "Pozitivní bylo, že gól padl v přesilovce, které se nám moc nedařily. Hru jsme zlepšili až v poslední třetině. To jsou věci, které se nám povedly. Chtěli bychom je přenést do dalšího zápasu proti Spartě," dodal Suchánek.

Sparta si po nepřesvědčivém rozjezdu polepšila, když tři domácí starty proměnila v maximální zisk devíti bodů po výhrách 3:1 s Litvínovem a shodně 3:2 proti Mladé Boleslavi a s Chomutovem.

"Jsme rádi, že se nám povedlo minulý týden udělat sérii tří domácích vítězství, která nám snad přinesou klid na hokejky. Zejména v posledním zápase s Chomutovem to byl z naší strany zlepšený výkon, a to hlavně v defenzivě. Stále nám tam ale nepadají lehce góly. I na tom se snažíme pracovat a věříme, že už v Jihlavě to bude lepší. Naším cílem je další zlepšení ve hře, znovu zodpovědný výkon bez individuálních chyb a zisk tří bodů," prohlásil kouč Jaroslav Nedvěd.

Že týmu pomohou tvrdě vybojované poslední výhry, věří i útočník Petr Vrána. "Snad se od toho odrazíme. Musíme si uvědomit, že zápasy se hrají šedesát minut. Dále musíme hrát to, co si řekneme. A nedělat moc chyb v obranném pásmu. Musíme prostě makat, o ničem jiném to není," řekl Vrána.

Do Jihlavy se těší. "Už je to dlouho, co jsem tam hrál naposledy. Bude pro nás zpestřením, že jedeme na stadion, kde jsme dlouhou dobu nebyli. Atmosféra bude skvělá, určitě nás nečeká nic jednoduchého. Musíme se pořádně připravit, odjet s pokorou k soupeři a utkání pořádně odmakat," doplnil jeden z ofenzivních lídrů Sparty.

Statistické údaje před předehrávkou 15. kola hokejové extraligy

HC Dukla Jihlava (13.) - HC Sparta Praha (5.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemný zápas v této sezoně: 3:4.

Nejproduktivnější hráči: Lukáš Žálčík 13 zápasů/7 bodů (4 branky + 3 asistence) - Lukáš Pech 14/9 (3+6).

Statistiky brankářů: Jakub Škarek 2,86 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 89,08 procenta, Lars Volden 2,94 a 87,63 - David Honzík 2,57 a 92,02, Sami Aittokallio 2,70 a 91,01.

Zajímavosti:

- Nováček Dukla třikrát za sebou nebodoval při skóre 1:8.

- Doma Jihlava vyhrála čtyři ze šesti duelů v sezoně. Na vlastním ledě získala 11 bodů, venku dosáhla v sedmi duelech jen na dva body.

- Sparta po předešlé sérii tří zápasů bez zisku třikrát za sebou naplno bodovala. V minulém týdnu zvládla bez ztráty domácí zápasy proti Litvínovu (3:1), Mladé Boleslavi (3:2) a Chomutovu (3:2).

- Sparta vyhrála ve vzájemných zápasech s Jihlavou v extralize osmkrát za sebou. Naposledy s Duklou ztratila body 6. října 2008 na Horáckém zimním stadionu po remíze 3:3.