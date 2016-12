Olomouc - Hokejisté Sparty vyhráli v 31. kole extraligy na ledě Olomouce 5:1 a po úterní porážce v Třinci se tak vrátili zpět na vítěznou vlnu. Pražané utkání na Hané rozhodli ve druhé třetině, ve které vstřelili čtyři góly.

Hosté mohli jít do vedení bleskově, již v první minutě chyboval v rozehrávce Knotek a sparťanskou kombinaci zakončoval, pro Hanáky naštěstí do Konráda, Hlinka. Sparta byla v první polovině úvodní části aktivnější, ale Hanáci nenechali hosty dorážet nebo clonit Konrádovi, který střely z dálky bez potíží pochytal.

Ve 13. minutě už ale šli Pražané do vedení. Po další chybě v rozehrávce poslal Netík, který se vrátil do sestavy Sparty po měsíční pauze, do šance Formana, jenž otevřel skóre. Kohouti se do pořádné šance dostali až v závěru třetiny, Škůrkovu střelu málem dorazil za záda Pöpperleho Knotek.

Ve 23. minutě už vedla Sparta 2:0. Klimek ujel po křídle a trefil se přesně mezi tělo a vyrážečku Konráda. O minutu později proměnila dvojice Vrána - Hlinka přesilovku a hosté mířili za jasnou výhrou.

Domácí mohli snížil také v početní převaze, Knotek však ani nadvakrát nevyzrál na Pöpperleho. V oslabení pak uháněl na brankáře hostí Skladaný, i on trefil jen beton soupeřova gólmana.

V polovině utkání překonal Konráda obránce Sparty Mikuš a hosté už měli čtyřbrankový náskok. Hanáci demonstrovali svoji nemohoucnost při přečísleních tři na jednoho, které měli v krátké sekvenci tři. Ani jednou však nevystřelili. Sparta se naopak prosazovala s lehkostí, což dokumentoval Kudrna. A pro domácí mohlo být ještě hůře, Konrád ale šance Vrány a Nedomlela zlikvidoval.

Poslední část utkání začala tlakem Mory, dobré šance měli Holec s Knotkem. Pöpperle byl ale pozorný. Sparta hrála v obraně pozorně, přesto mohl snížit Rác, ani on ale brankáře hostů nepřekonal. Čestného gólu se nakonec domácí dočkali ve 49. minutě, kdy v přesilovce připravil Pöpperleho o možnou nulu Laš.

Hlasy trenérů po zápase:

Zdeněk Venera (Olomouc): "Dnes nás Sparta ve všech činnostech přehrávala a její vítězství bylo naprosto zasloužené. Sparta je kvalitní mužstvo, největší rozdíl byl v proměňování šancí. Oni je dávají, my neproměníme situace dva na jednoho, tři na jednoho. Nepamatuji si, kdy jsme z této situace dali branku. Sparta naše chyby trestala. Dnes jich bylo v obraně také zbytečně moc."

Jiří Veber (Sparta Praha): "Jsme spokojení s výsledkem i s prvními dvěma třetinami. V poslední už jsme polevili a Olomouc nás přehrávala, ale dala nám jen jednu branku. Se třemi body jsme spokojení. V Třinci jsme pár šancí nevyužili, dnes jsme je dokázali proměňovat a to byl ten zásadní rozdíl."

HC Olomouc - HC Sparta Praha 1:5 (0:1, 0:4, 1:0)

Branky a nahrávky: 49. Laš (J. Mikúš, Vyrůbalík) - 13. Forman (Netík), 23. Klimek (P. Vrána, Švrček), 24. J. Hlinka (P. Vrána, Mikuš), 31. Mikuš, 34. A. Kudrna (Uher, Piskáček). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 4556.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, Houdek, Matai, Staněk - Skladaný, J. Knotek, Laš - T. Mikúš, J. Mikúš, Holec - Eberle, Ostřížek, Strapáč - Rác, Herman, Burian. Trenéři: Venera a Tomajko.

Sparta Praha: Pöpperle - Piskáček, Mikuš, Švrček, Eminger, Gernát, Nedomlel, Barinka - Klimek, P. Vrána, J. Hlinka - A. Kudrna, Cingel, Uher - Forman, Pech, Kumstát - Netík, Ihnacak, Černoch. Trenéři: Trenéři: Kalous, Moták a Veber.