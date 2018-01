Praha - Snížení manka na první šestku v tabulce hokejové extraligy bude ve hře v úterní předehrávce 39. kola mezi Spartou a Chomutovem. Sedmí Pražané ztrácejí na šestou Olomouc šest bodů a odehráli o zápas méně než Hanáci. Pirátům i přes pět výher z posledních šesti utkání schází z desátého místa ještě o dva body více, přestože mají odehráno 38 duelů jako Olomouc.

Sparta vyšla v neděli podruhé z posledních tří zápasů naprázdno. "V minulém utkání v Mladé Boleslavi se nám nepodařilo získat body, protože jsme opět v zápase měli úseky, kdy jsme se nechali soupeřem přehrát. Ve třetí třetině jsme sice zase přidali, gólman chytal dobře, ale nestačilo to," připomněl kouč Jaroslav Nedvěd porážku 1:3.

Pražané by rádi předvedli delší šňůru výher, od začátku sezony zvítězili maximálně třikrát za sebou. "Když se nám podaří udělat sérii výher, opět přijde zápas, který nás zabrzdí. V úterý nás čeká další důležitý duel proti Chomutovu. Musíme navázat na výkony z duelů, které jsme herně i výsledkově zvládli na přelomu roku," prohlásil Nedvěd. Otazníky jsou u startu Aittokallia a Kumstáta.

Chomutov se po velmi nepovedeném období dostal do pohody a z posledních devíti zápasů neuspěl pouze dvakrát. "Zbývá nám posledních 14 utkání a pokud nechceme chybět v desítce nejlepších, musíme jich vyhrát sedm a samozřejmě přivézt co nejvíce bodů z arén soupeřů. Sparta je náš konkurent v boji o play off, o to důležitější zápas bude. A my v něm potřebujeme bodovat," uvedl asistent trenéra Jan Šťastný.

Velkým povzbuzením pro tým byla poslední domácí výhra 2:0 nad Zlínem. "Jsme moc rádi, že jsme poprvé v sezoně byli schopni dohrát vzadu na nulu a věřím, že gólmanovi i obráncům dodá takový výsledek sebevědomí. Budeme na to chtít navázat i na Spartě a dokázat, že se nejednalo o náhodu," podotkl Šťastný.

Za klíčové považuje přestát bez úhony úvodní nápor Sparty. "To bude hrozně důležité. Myslím, že ten tlak přijde. Potřebujeme hrát co nejdéle tak, aniž bychom dostali gól. A počkat si na šance, máme teď vhodné typy hráčů, kteří jsou schopni je využít," doplnil Šťastný.

Oba předchozí duely v sezoně byly velmi vyrovnané. Sparta doma zvítězila 3:2, rovněž v utkání na severu Čech slavil výhru domácí tým - v prodloužení rozhodl gólem na 4:3 útočník Vladimír Růžička mladší.

Statistické údaje před úterní předehrávkou 39. kola Tipsport extraligy: HC Sparta Praha (7.) - Piráti Chomutov (10.) Začátek zápasu: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 3:4 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 35 zápasů/28 bodů (9 branek + 19 asistencí) - Michal Vondrka 38/33 (16+17). Statistiky brankářů: Sami Aittokallio průměr 2,51 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,57 procenta a jednou udržel čisté konto, David Honzík 2,82 a 89,94, Ján Laco 2,90 a 88,86 - Štěpán Lukeš 2,56, 90,57 a jednou udržel čisté konto, Dominik Pavlát 9,23 a 77,78. Zajímavosti: - Sparta po sérii tří zápasů bez ztráty bodu prohrála dvakrát z posledních tří utkání. - Piráti vyhráli sedm z uplynulých devíti utkání, v neděli ale díky vítězství nad Zlínem (2:0) naplno bodovali poprvé po šesti zápasech. - Chomutov vyhrál čtyři z posledních šesti vzájemných zápasů. 1. Plzeň 38 20 5 9 4 129:86 79 2. Hradec Králové 37 18 6 5 8 102:69 71 3. Vítkovice 38 20 3 4 11 117:84 70 4. Třinec 38 17 5 6 10 106:91 67 5. Brno 37 16 5 7 9 106:80 65 6. Olomouc 38 12 8 6 12 91:94 58 7. Sparta Praha 37 14 3 4 16 101:109 52 8. Zlín 37 11 7 4 15 82:96 51 9. Pardubice 38 12 5 5 16 90:106 51 10. Chomutov 38 9 8 7 14 97:114 50 11. Liberec 37 10 8 2 17 89:113 48 12. Mladá Boleslav 38 11 4 6 17 84:99 47 13. Litvínov 38 10 4 5 19 88:115 43 14. Jihlava 37 7 5 6 19 76:102 37