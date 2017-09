New York - Španěl Rafael Nadal porazil v semifinále tenisového US Open Argentince Juana Martína del Potra 4:6, 6:0, 6:3, 6:2 a v neděli bude v New Yorku hrát o svůj šestnáctý grandslamový titul. Jeho soupeřem bude 28. nasazený Jihoafričan Kevin Anderson, který zdolal Španěla Pabla Carreňa 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.

Nadal, který ve Flushing Meadows triumfoval v letech 2010 a 2013, znovu potvrdil pozici světové jedničky a svému soupeři oplatil porážku z roku 2009. Tehdy tady v semifinále prohrál s Del Potrem ve třech setech a Argentinec pak získal svůj jediný grandslamový titul.

Del Potro, který ve čtvrtfinále zastavil Švýcara Rogera Federera, začal i v semifinále výborně. Skvělým servisem a forhendem soupeře zaskočil a vyhrál první set. Pak ale převzal režii Nadal, soupeři nadělil kanára a vyhrál celkem devět her v řadě. Od té chvíle nebylo o jeho postupu pochyb. Španěl už ani jednou nezaváhal při vlastním podání a za dvě a půl hodiny zápas ukončil prvním mečbolem. Argentinec, který v předchozích dvou kolech potřeboval na postup devět setů, dohrával viditelně vyčerpán.

"Zpočátku turnaje jsem nehrál dobře, ale postupně jsem se zlepšoval a dnes to musel být můj nejlepší tenis, protože jsem měl dosud nejtěžšího soupeře, který navíc výhrami nad Thiemem a Federerem získal sebevědomí," řekl Nadal. "Po prvním setu jsem trochu změnil taktiku, snažil jsem se být méně předvídatelný, a to pomohlo. Jsem šťastný, že po několika sezonách s mnoha zraněními jsem znovu ve finále," dodal vítězný Španěl.

Soupeř mu složil poklonu. "Od druhého setu až do konce hrál velmi chytře. Teď jsem naštvaný, že jsem promarnil šanci, ale zítra si v klidu uvědomím, jak skvělý turnaj jsem tady odehrál," řekl Del Potro.

Po výhře nad 198 centimetrů vysokým Argentincem Nadala v nedělním finále čeká další dlouhán, ještě o pěti centimetrů vyšší Anderson. Ten ve svých 31 letech slaví první postup do grandslamového finále a je prvním Jihoafričanem, kterému se to podařilo od roku 1985, kdy byl rodák z Durbanu Kevin Curren už v barvách USA ve finále Wimbledonu.

Dosud největším Andersonovým úspěchem v New Yorku bylo čtvrtfinále před dvěma lety. Letos měl cestu usnadněnou, až do finále nenarazil na nikoho z první světové desítky. Proti Carreňovi nezačal dobře, udělal spoustu nevynucených chyb a prohrál první set. Ale od druhého se začal prosazovat tvrdým servisem a dvanáctého nasazeného Španěla, který dosud neztratil ani set, za necelé tři hodiny udolal.

"Čím déle jsme hráli, tím jsem se cítil lépe. Nedovolil jsem mu diktovat hru. Byla to dlouhá cesta a tvrdá práce se spoustou pádů, než jsem se dostal do finále," řekl Anderson a připomněl zdravotní problémy i změny v realizačním týmu, které ho v této sezoně provázely.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Nadal (1-Šp.) - Del Potro (24-Arg.) 4:6, 6:0, 6:3, 6:2, Kevin Anderson (28-JAR) - Carreňo (12-Šp.) 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.

Smíšená čtyřhra - semifinále:

Hingisová, J. Murray (1-Švýc./Brit.) - Vandewegheová, Tecau (USA) 6:4, 7:6 (10:8).