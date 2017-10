Právě zveřejněno

Madrid - Španělský ministr zahraničí Alfonso Dastis dnes označil úterní vyhlášení nezávislosti Katalánska a jeho následné pozastavení za trik. Katalánští separatisté podle něj říkají jednu věc a současně její opak. V Madridu mezitím začala mimořádná schůze vlády. Na ní kabinet rozhodne, jaké další kroky s ohledem na dění v Katalánsku podnikne. Vládní zdroj agentuře AFP řekl, že na stole jsou různé možnosti. Španělská média hovoří o omezení katalánské autonomie jako o možném scénáři.

Další postup vlády nastíní španělský premiér Mariano Rajoy odpoledne v parlamentním projevu.

Dastis v rozhovoru s francouzskou rozhlasovou stanicí Europe 1 dodal, že španělská ústava poskytuje prostor pro vyjednávání. "Aby ale část Katalánska rozhodovala za všechny, to upřímně řečeno není možné," uvedl šéf španělské diplomacie ohledně nedávného katalánského referenda zakázaného španělským ústavním soudem, v němž se podle místních úřadů při třiačtyřicetiprocentní účasti vyslovilo pro odtržení přes 90 procent hlasujících.

Předseda katalánské vlády Carles Puigdemont ale v úterý předešel obavám z vyhrocení sporu s Madridem, jenž referendum považuje za neústavní, a místo přímého vyhlášení nezávislosti si vzal čas na jednání s centrální vládou. Vůdce separatistů sice podepsal text deklarace schválený poslanci, ovšem s dovětkem, že než ji skutečně vyhlásí, potřebuje několik týdnů čas pro vyjednávání. Během této doby hodlá přesvědčit španělského premiéra Rajoye, aby akceptoval výsledky katalánského plebiscitu.

"Chápu to jako takový fígl, kličky, co dělají, když říkají jednu věc a zároveň její opak," řekl dnes Dastis.

Španělský velvyslanec ve Francii Fernando Carderera uvedl, že deklaraci o nezávislosti lze podle něj považovat za státní převrat. "Nevidíte akorát lidi, co se střelnými zbraněmi v rukou vstupují do parlamentu, ale o to je to horší, (protože tak jedná legitimní vláda)," dodal Carderera, kterého citovala agentura AFP. "Koneckonců, nezávislost je jako těhotenství. Buď jste těhotná, nebo nejste. Buď vyhlásíte nezávislost, nebo ne," uzavřel.