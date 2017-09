Madrid - Španělská generální prokuratura dnes oznámila, že nechává předvolat přes 700 katalánských starostů pro podporu vyhlášeného referenda o samostatnosti Katalánska, které o víkendu zablokoval španělský ústavní soud. Pokud politici nebudou s justicí spolupracovat, prokuratura nařídila policii jejich zatčení, napsala agentura AP.

Vrchní státní zástupce José Manuel Maza nařídil oblastním prokurátorům, aby prošetřili 712 starostů, kteří již nabídli obecní prostory pro uskutečnění referenda. To se má konat 1. října. Španělský ústavní soud však již zablokoval oba zákony schválené katalánským parlamentem, které připravují půdu pro plebiscit a následné odtržení autonomní oblasti od Španělska.

Katalánská vláda přes rozhodnutí soudu slibuje dotáhnout své úsilí do konce. Madrid v čele s premiérem Marianem Rajoyem se tomu vehementně snaží zabránit a označuje kroky Barcelony za protiústavní. To ještě ústavní soud nepotvrdil, pouze pozastavil jejich průběh do doby, než o věci vydá definitivní verdikt.

"Jestliže vás kdokoli bude nabádat, abyste šli k urnám, nedělejte to, protože referendum se nemůže konat. Byl by to zcela nelegální čin," řekl Rajoy a vyzval Katalánce, aby referendum ignorovali.

Poprvé se dnes k událostem v Katalánsku vyjádřil také španělský král Filip VI. a vyzval občany, aby respektovali ústavu, která odtržení zakazuje. Během předávání národních kulturních ocenění řekl, že práva všech Španělů se budou bránit proti "komukoli, kdo vystoupí mimo rámec ústavního práva".

Do dění se již vložila také policie, která má rozkazy narušit přípravy referenda a zatknout kohokoli, kdo by se na nich podílel. Už v pátek zasahovali policisté v tiskárně v obci Constanti poblíž města Tarragona, kde na příkaz prokuratury hledala materiál související s chystaným referendem. Kvůli podezření z přípravy tiskovin pro referendum také provedli v sobotu zátah v redakci katalánského týdeníku El Vallenc.