Ostrava - Mrazivé počasí je prvním velkým soupeřem španělských tenistek v Ostravě, kde se o víkendu v úvodním kole Fed Cupu utkají s českou reprezentací. Kapitánka Conchita Martínezová se bude opírat o světovou sedmičku Garbiňe Muguruzaovou.

Ostrava přivítala výběr z Pyrenejského poloostrova smogem, mrazy hluboko pod nulou a drobným sněžením. "Já zimu nenávidím a těch minus šest stupňů, které tu teď jsou, jsou snad nejvíce, co jsem kdy zažila. Tohle fakt nemusím a je to další věc, proti které musím bojovat. Ještěže je v hale teplo," uvedla španělská jednička Muguruzaová.

Čtvrtfinalistka nedávného Australian Open je jménem, na které kapitánka Martínezová sází nejvíce. "Naděje vkládáme hlavně do ní. Ale je jasné, že potřebuje i pomoc od dalších holek. Češky jsou výborný tým, který má s touhle soutěží výborné zkušenosti. A hraje doma, na povrchu, který je pro nás trochu rychlý," řekla bývalá úspěšná tenistka Martínezová.

Třiadvacetiletá Muguruzaová, rodačka z venezuelského Caracasu, má s českými hráčkami dost zkušeností. S Karolínou Plíškovou, Barborou Strýcovou a Lucií Šafářovou sehrála deset zápasů, ale pouze se Strýcovou má aktivní bilanci 2:1.

"Pamatuju si na ty zápasy. Nejvíckrát jsem se utkala s Plíškovou a ty zápasy se mi výsledkově moc nepovedly," řekla Muguruzaová, která má s Plíškovou pasivní bilanci 1:4. "Češky jsou strašně silné. I bez Kvitové. Když to přeženu, v podstatě každá z nich by mohla být týmová jednička. Fed Cup vyhrály pětkrát za poslední roky, ale chceme jim to zkomplikovat," dodala.

Vedle Muguruzaové povolala Martínezová do družstva Laru Arruabarrenaovou (69. ve dvouhře v žebříčku WTA), Saru Sorribesovou (106.) a deblistku Maríu José Martínezovou (33. ve čtyřhře). Španělkám v Ostravě schází zraněná světová čtrnáctka Carla Suárezová.

"Nebude chybět jenom mně, ale myslím si, že i ostatním holkám. Je to výborná hráčka se zkušenostmi z Fed Cupu, které se vám v týmové soutěži na kurtu vždy hodí. Ale i bez ní uděláme maximum pro úspěch," dodala Muguruzaová.