Londýn - Španělská tenistka Garbiňe Muguruzaová je poprvé vítězkou Wimbledonu. Ve finále porazila pětinásobnou šampionku londýnského turnaje Venus Williamsovou 7:5, 6:0 a slaví druhý titul z grandslamů. V prvním setu přitom odvrátila sedmatřicetileté Američance dva setboly, pak už získala devět gamů v řadě.

O 14 let mladší rodačka z Venezuely loni ovládla antukové Roland Garros, dnešní finále na trávě v All England Clubu jí patřilo za hodinu a 17 minut. Nejslavnější tenisový turnaj vyhrála jako druhá Španělka v historii po triumfu své občasné trenérky Conchity Martínezové v roce 1994.

Muguruzaová předloni ve wimbledonském finále podlehla mladší ze sester Williamsových Sereně, dnes zabránila Venus, aby do rodinné sbírky přidala už potřinácté slavný talíř. Williamsová při dvacáté účasti na tomto turnaji však po zahození dvou setbolů zcela ztratila koncentraci a "kanára" už neodvrátila.

Spolu se slavnou trofejí Muguruzaová inkasovala prémii 2,2 milionu liber (přes 65 milionů korun). Ve světovém žebříčku se v pondělí posune z 15. místa až na páté, poražená Američanka si polepší o dvě příčky a bude devítkou. Pořadí WTA bude jako první Češka v historii kralovat Karolína Plíšková, byť ve Wimbledonu vypadla v druhém kole.

"Finále se Serenou (v roce 2015) mi pomohlo, aby ze mě byla lepší hráčka na trávě. A pomohly mi také zkušenosti Conchity. Věděla, jak mě připravit," poděkovala Muguruzaová.

Před turnajem přitom mladá Španělka nepatřila k favoritkám. A ani příprava na trávě se jí nevydařila, před dvěma týdny v Eastbourne dokonce proti Barboře Strýcové uhrála ve 2. kole jediný game.

Zatímco finále začala Williamsová esem, Muguruzaová při svém prvním podání udělala dvojchybu. Brzy se ale uklidnila a neukázala mnohem zkušenější soupeřce žádnou slabinu. Druhý set už se pro ni vyvíjel ideálně, Williamsová kazila a chyb udělala nakonec 25 oproti 11 Muguruzaové.

"Zní to neuvěřitelně mít šanci zahrát si tady proti Venus. Vždycky jsem snila o tom, že jednou Wimbledon vyhraju. A jsem strašně ráda, že jsem to dokázala," řekla španělská tenistka. O radost z trofeje se pak na dálku podělila i se svým trenérem Samem Sumykem, který do Londýna nejel a zůstal doma s těhotnou manželkou.

Tenisový grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 31,6 milionu liber):

Ženy:

Dvouhra - finále:

Muguruzaová (14-Šp.) - V. Williamsová (10-USA) 7:5, 6:0.