Kluž (Rumunsko) - Čeští basketbalisté podle očekávání utrpěli na mistrovství Evropy debakl 56:93 s obhájcem titulu Španělskem. Na hvězdy z NBA neměli protizbraň a už po první čtvrtině prohrávali o 19 bodů. Hlavní kandidát na titul náskok s přehledem navyšoval. Mladý český výběr alespoň získal cenné zkušenosti, jak se hraje basketbal na nejvyšší úrovni.

Češi v oslabené sestavě neměli recept zejména na největší hvězdu soupeře Pau Gasola, který se snadno prosazoval a za 20 minut na palubovce nasbíral 26 bodů, když minul jedinou střelu. Na druhém místě historických střeleckých tabulek evropských šampionátů si tak polepšil už na 1080 bodů a chybí mu jen 24 bodů k vyrovnání absolutního rekordu Tonyho Parkera.

"To byla velká zkušenost bránit Gasola. Ale celkově vidět zblízka, jak spolupracovali všichni Španělé. Bylo super si proti nim zahrát," prohlásil pivot Martin Peterka.

"Pro nás mladé to byla obrovská zkušenost. Mohli jsme si zahrát proti týmu s osmi hráči v NBA. Neměli jsme co ztratit, snažili jsme se předvést maximum, ale výsledek není takový, jaký bychom si představovali," řekl Martin Kříž.

Když se Tomáš Satoranský snažil vypomáhat při bránění Gasola, Španělé to chytře trestali díky Rickymu Rubiovi. Češi nestíhali v obraně a téměř každý útok, který soupeř nezužitkoval v koš, skončil českým faulem.

V útoku se chytil jen Kříž, který dal hned v úvodu sedm bodů a jako jeden z mála působil sebevědomě. Naopak Satoranského se dařilo Španělům odstřihnout ze hry. "Saty to má strašně těžké. Všichni soupeři vědí, že je to náš klíčový hráč, takže se na něj budou soustředit. Musíme na sebe vzít zodpovědnost i my ostatní," řekl Peterka.

"Zachytili jsme začátek, ale pak přišla kvalita Španělů zvláště v dolním postavení, kam dostávali míče na Gasola, který dal za první čtvrtinu 13 bodů. Přidal se Rubio, který dal za sedm minut 14 bodů. To se pak těžko zastavuje. A když jsme si vytvořili volné střely, tak jsme je neproměnili," litoval Kříž.

Už v první čtvrtině navíc musel odstoupit ze hry Patrik Auda, jeden z českých hráčů, který si prošel španělskou ligou. Kvůli podvrtnutému kotníku sledoval zbytek zápasu jen z lavičky.

Druhý poločas byl pro oba týmy spíše o tom ušetřit síly na další průběh turnaje, vyzkoušet si některé akce a dát prostor hráčům z lavičky. Šance se chopil Kamil Švrdlík, který se prosadil i z dálky a nasbíral devět bodů. Lepší byl jen Kříž s 11 body.

"Bylo super zahrát si proti takovému týmu. Samozřejmě jsme věděli, že oni jsou někde jinde, ale doufali jsme, že by to mohlo skončit menším rozdílem a že nám to bude víc padat v útoku," řekl Švrdlík. "Škoda, že jsme v první půlce byli trochu vystrašení. Ale druhý poločas byl lepší, když jsme bojovností dokázali vynahradit ten nedostatek talentu oproti nim. Alespoň jsme odešli se ctí," dodal pardubický pivot.

Další zápas odehraje český výběr v pondělí, kdy v přímém boji o postup ze skupiny vyzve Maďarsko. "Musíme na tento zápas rychle zapomenout a vzít si z toho jen pozitivní věci. Nemyslím si, že by nás to mělo nějak ovlivnit. Ty důležité zápasy nás teprve čekají. My se musíme soustředit hlavně na ně," dodal Kříž.

Španělsko - ČR 93:56 (33:14, 56:23, 76:38)

Nejvíce bodů: P. Gasol 26, Rubio 17, W. Hernangómez 9 - Kříž 11, Švrdlík a Šiřina po 9. Fauly: 10:23. Trestné hody: 28/24 - 4/2. Trojky: 5:6. Doskoky: 50:28.